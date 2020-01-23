【NBA】威廉臣終於出場　18分鐘入22分　塘鵝終4分憾負馬刺

千呼萬喚，塘鵝狀元威廉臣（Zion Williamson）終於出場了！ 威廉臣季初因為膝傷缺席了半季，周四（23日）作客馬刺一戰上演處子戰，18分鐘獨取22分，但塘鵝仍以117：121不敵馬刺。

塘鵝今仗有7人得分達雙位數，威廉臣上陣只18分鐘就取得22分，第4節用了3分8秒時間轟下其中17分。塘鵝該節掀起絕地大反擊，單節砍下35分，但仍是未能追上馬刺，終以4分輸波。

威廉臣終於出場。（美聯社）

威廉臣因為膝傷休養了半季。（美聯社）

威廉臣今戰22分來自11射8中，其中4球為外圍投射，命中率奇高，罰球就4射2中，另錄得7個籃板及3次助攻。塘鵝教頭根特利（Alvin Gentry）賽後對狀元讚不絕口：「我想你們看到的就是當我們穩定下來，磨合好後就會有的表現。我們可從他身上得到多，他很有潛力，很高興可以見到他有這樣的表現。」

威廉臣攻入22分。（美聯社）

普帥為威廉臣感到高興

就算是馬刺主帥普波域治（Gregg Popovich）亦為威廉臣的「地標戰」感到高興，他賽前說：「我很高興他回來了，他十分有才華，是個不錯的小伙子。全世界都需要看他比賽，所以對塘鵝來說絕對是件好事，對籃球來說亦是件好事。作為球員及一個人，他是個完全的Package。」