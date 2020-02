【邱益忠】熱火成季中交易大贏家　進攻火力全開謀稱霸東岸

熱火對上一次贏得NBA總冠軍及殺入總決賽,是2013年及2014年的事情。明明只是6、7年前,然而時勢轉移下,當年的冠軍陣容只餘下夏斯林(Udonis Haslem)這位39歲、為熱火披上17季戰衣的老將。 2003年,夏斯林以落選新秀的身份和好兄弟韋迪(Dwyane Wade)同時在邁阿密展開NBA職業生涯,只是沒想到後來的是只有他一人和熱火長相廝守,在今季依然拖着廉頗老矣的身軀為球隊作戰,僅上陣兩場的他是球隊的不二精神支柱,256萬美元的薪金,絕對超值。 文:邱益忠

近6年熱火只曾兩次殺入季後賽,最大主因,當然是熱火三巨頭於2014衝擊三連霸失敗,之後借東風的勒邦占士(LeBron James)把天賦帶回老東家克里夫蘭,而三哥保殊(Chris Bosh)因血栓問題在2015/16球季僅上陣53場比賽,在2月中便離開球場,從此未再披上熱火戰衣,當時他才31歲,實在可惜。至於韋迪在該季結束後,熱火先給「白邊哥」(Hassan Whiteside)一份四年9,600萬美元的頂薪合同,然後一直追求杜蘭特(Kevin Durant),把續約韋迪一事留在最後。結果,據傳熱火一開始只打算給韋迪每年1,000萬美元的合同,即使後來「加碼」到兩年4,000萬美元,最後韋迪以2年4,750萬美元回家鄉芝加哥獻技。相信讓總裁神算子萊利(Pat Riley)及韋迪再選擇一次,一定不會出現此家醜外傳的最壞局面。

想當年三巨頭坐鎮熱火,冠軍陣容只有夏斯林(右一)仍然留隊。(Getty Images)

一向軍紀嚴明的萊利,只要不符合球隊守則,即使再有天賦,也立即拋售。看看白邊哥,近年狀態直線下滑,被球隊限制上場時間。他不是在比賽未結束時便直接離開球場,便是在場外大聲批評球隊政策,結去年夏天旋即被換到波特蘭。

「白邊哥」韋西特(圖)來投,造成韋迪最終離隊。不過,韋西特表現急跌,已被換走。(Getty Images)

儘管籃球之神佐敦(Michael Jordan)在90年代壓制熱火,但熱火在這位競敵退休後,毅然將23號球衣榮休以示致敬。而去年夏天熱火在一筆先簽後換的交易中,把MJ的「第三個兒子」占美畢拿(Jimmy Butler)收歸旗下,讓他成為球隊的絕對一哥。而命運就是如此奇妙,當年韋迪出走到芝加哥,正正和占美畢拿建立一段亦師亦友的關係,或許是占美畢拿後來加盟熱火的原因之一。

鑄造球隊文化靠一點一滴累積而成。過去20年,只有馬刺、湖人、塞爾特人、熱火、小馬這五支球隊不斷透過細心培育、心思縝密的交易助球隊保持一定的競爭力,而若然勇士在下一季上演勇者回歸的戲碼,將會是其中一份子。借用一個反面例子,NBA市值第一的紐約人過去20年只曾5次殺入季後賽,就如扶不起的二世祖,自家培養的球員不是沒有出頭天,便是在其他球隊發光發亮。看看籃球數據網站Basketball Reference以Win Share(勝利貢獻值))去選出隊史最佳12人時,竟然有7人是黑白照時期,最近期的那一位,是打完2004/05球季便退休的侯斯頓(Allan Houston)。Sorry,從其他球隊「搶劫」回來的馬貝利(Stephon Marbury)、安東尼(Carmelo Anthony)到近年的普辛基斯(Kristaps Porzingis)都不在最佳12人,就知道紐約人管理層的經營手法有幾低劣。

占美畢拿(左)得到萊利(右)招手,韋迪有否穿針引線?(Getty Images)

我曾經撰文批評,占美畢拿不是一位優秀領導者,因他未能用剛柔並重的說話方式,讓隊友真誠地配合他。但來到邁阿密後,他似乎找到最合適的團隊,連已成為熱火名宿的好友韋迪也不禁讚好,認為占美畢拿的瘋狂性格完美地融合在熱火體系,皆因萊利及史普斯查(Erik Spoelstra)也是相當瘋狂。(I always thought that Jimmy's personality and his crazy is perfect for Pat Riley and Erik Spoelstra's crazy.)

史普斯查有幾喪?頂得住萊利又氹得掂「三巨頭」,夠喪未?(Getty Images)

伊古達拿(Andre Iguodala)季初已和灰熊協議一場比賽也不會上陣,連穿著灰熊球衣拍攝宣傳照報的門面功夫也懶得做,某程度上是打破「球員工會副主席」的金漆招牌。沒想到,最後熱火冷手執個熱煎堆,忍痛送走雲斯路(Justise Winslow)、占士莊遜(James Johnson),及踢走毒瘤韋達斯(Dion Waiters),換來伊古達拿以及克魯達(Jae Crowder),一口氣換來兩個經驗豐富的3D球員。就算伊古達拿戰鬥力打個六折,擁有五次征戰總決賽並三奪總冠軍的他,無論一對一防守能力、協防意識、臨危受命的一擊必殺,以及更衣室領袖的風範,對熱火整體戰力有極大提升。

伊古達拿新加盟,期望他發揮經驗,助熱火一臂之力。(Getty Images)

另一名新將克魯達(左)從灰熊來投。(Getty Images)

熱火在選秀一向極具慧眼,去年以13順位選來希路(Tyler Herro),他根本是一個NBA Ready的球員,三分火力及空位跑動得分頗有K湯臣(Klay Thompson)的影子,每次熱火球員入楔時被嚴防下,第一時間傳給走空或半走空的希路,他都不負眾望射入高難度入球。當然不要忘記羅賓臣(Duncan Robinson),他告訴大家2019年梯隊不是只有當錫(Luka Dončić)及楊格(Trae Young)兩位出色的得分手。雖然他場均「僅」得12.3分,但場均從三分線外起手7.7次,命中3.4球,命中率比兩位同級同學更出色。

季前送走白邊哥,是因為看準艾迪巴約(Bam Adebayo)的潛力。他目前上陣51場,交出16.1分+10.4籃板+4.8助攻+1.2封波,出色的視野能力、協防能力及保護籃板能力,有點像球隊名宿保殊。在中鋒難以生存的年代,6呎9吋的艾迪巴約除了未開發三分能力,幾乎滿足熱火全力搶攻的球風。

新人變成即戰力,可遇不可求,希路做得到。(美聯社)

艾迪巴約有潛力,熱火似乎找到「說明書」。(美聯社)

今季熱火的正選控衛是誰?是2018年落選新秀簡歷克倫(Kendrick Nunn),積極的切入,勇於殺入籃下搶分的他讓熱火球迷想起退休的韋迪。而對決火箭轟下40分,最令人印象深刻不止那6球三分,而是他快攻時用背後換手上籃Fake走了韋斯保克(Russell Westbrook),然後力壓真達拿(Tyson Chandler)上籃,不敢令人連「Wow」三聲。儘管祖傑治(Goran Dragic)被一位無名新秀搶走正選,不過師承拿殊(Steve Nash)技能的他從後備席上出發,反而打得更順風順水。15.9分+5助攻+2.3球三分證明寶刀未老,如果以每36分鐘效率來計算,是他加盟熱火5季半以來打得最好的第二季。

簡歷克倫搶得正選控球後衛,打法進取,與韋迪有點相似。(美聯社)

祖傑治多任後備,但表現更進一步。(美聯社)

熱火今季黑馬味濃,不過以目前人手配備,如果磨合成功,殺入東岸決賽似乎是志在必得。

回味2013年熱火總冠軍陣容:

