【邱益忠】熱火成季中交易大贏家　進攻火力全開謀稱霸東岸

熱火對上一次贏得NBA總冠軍及殺入總決賽，是2013年及2014年的事情。明明只是6、7年前，然而時勢轉移下，當年的冠軍陣容只餘下夏斯林（Udonis Haslem）這位39歲、為熱火披上17季戰衣的老將。 2003年，夏斯林以落選新秀的身份和好兄弟韋迪（Dwyane Wade）同時在邁阿密展開NBA職業生涯，只是沒想到後來的是只有他一人和熱火長相廝守，在今季依然拖着廉頗老矣的身軀為球隊作戰，僅上陣兩場的他是球隊的不二精神支柱，256萬美元的薪金，絕對超值。 文：邱益忠

近6年熱火只曾兩次殺入季後賽，最大主因，當然是熱火三巨頭於2014衝擊三連霸失敗，之後借東風的勒邦占士（LeBron James）把天賦帶回老東家克里夫蘭，而三哥保殊（Chris Bosh）因血栓問題在2015/16球季僅上陣53場比賽，在2月中便離開球場，從此未再披上熱火戰衣，當時他才31歲，實在可惜。至於韋迪在該季結束後，熱火先給「白邊哥」（Hassan Whiteside）一份四年9,600萬美元的頂薪合同，然後一直追求杜蘭特（Kevin Durant），把續約韋迪一事留在最後。結果，據傳熱火一開始只打算給韋迪每年1,000萬美元的合同，即使後來「加碼」到兩年4,000萬美元，最後韋迪以2年4,750萬美元回家鄉芝加哥獻技。相信讓總裁神算子萊利（Pat Riley）及韋迪再選擇一次，一定不會出現此家醜外傳的最壞局面。

想當年三巨頭坐鎮熱火，冠軍陣容只有夏斯林（右一）仍然留隊。（Getty Images）

一向軍紀嚴明的萊利，只要不符合球隊守則，即使再有天賦，也立即拋售。看看白邊哥，近年狀態直線下滑，被球隊限制上場時間。他不是在比賽未結束時便直接離開球場，便是在場外大聲批評球隊政策，結去年夏天旋即被換到波特蘭。

「白邊哥」韋西特（圖）來投，造成韋迪最終離隊。不過，韋西特表現急跌，已被換走。（Getty Images）

儘管籃球之神佐敦（Michael Jordan）在90年代壓制熱火，但熱火在這位競敵退休後，毅然將23號球衣榮休以示致敬。而去年夏天熱火在一筆先簽後換的交易中，把MJ的「第三個兒子」占美畢拿（Jimmy Butler）收歸旗下，讓他成為球隊的絕對一哥。而命運就是如此奇妙，當年韋迪出走到芝加哥，正正和占美畢拿建立一段亦師亦友的關係，或許是占美畢拿後來加盟熱火的原因之一。

鑄造球隊文化靠一點一滴累積而成。過去20年，只有馬刺、湖人、塞爾特人、熱火、小馬這五支球隊不斷透過細心培育、心思縝密的交易助球隊保持一定的競爭力，而若然勇士在下一季上演勇者回歸的戲碼，將會是其中一份子。借用一個反面例子，NBA市值第一的紐約人過去20年只曾5次殺入季後賽，就如扶不起的二世祖，自家培養的球員不是沒有出頭天，便是在其他球隊發光發亮。看看籃球數據網站Basketball Reference以Win Share（勝利貢獻值)）去選出隊史最佳12人時，竟然有7人是黑白照時期，最近期的那一位，是打完2004/05球季便退休的侯斯頓（Allan Houston）。Sorry，從其他球隊「搶劫」回來的馬貝利（Stephon Marbury）、安東尼（Carmelo Anthony）到近年的普辛基斯（Kristaps Porzingis）都不在最佳12人，就知道紐約人管理層的經營手法有幾低劣。

占美畢拿（左）得到萊利（右）招手，韋迪有否穿針引線？（Getty Images）

我曾經撰文批評，占美畢拿不是一位優秀領導者，因他未能用剛柔並重的說話方式，讓隊友真誠地配合他。但來到邁阿密後，他似乎找到最合適的團隊，連已成為熱火名宿的好友韋迪也不禁讚好，認為占美畢拿的瘋狂性格完美地融合在熱火體系，皆因萊利及史普斯查（Erik Spoelstra）也是相當瘋狂。（I always thought that Jimmy's personality and his crazy is perfect for Pat Riley and Erik Spoelstra's crazy.）

史普斯查有幾喪？頂得住萊利又氹得掂「三巨頭」，夠喪未？（Getty Images）

伊古達拿（Andre Iguodala）季初已和灰熊協議一場比賽也不會上陣，連穿著灰熊球衣拍攝宣傳照報的門面功夫也懶得做，某程度上是打破「球員工會副主席」的金漆招牌。沒想到，最後熱火冷手執個熱煎堆，忍痛送走雲斯路（Justise Winslow）、占士莊遜（James Johnson），及踢走毒瘤韋達斯（Dion Waiters），換來伊古達拿以及克魯達（Jae Crowder），一口氣換來兩個經驗豐富的3D球員。就算伊古達拿戰鬥力打個六折，擁有五次征戰總決賽並三奪總冠軍的他，無論一對一防守能力、協防意識、臨危受命的一擊必殺，以及更衣室領袖的風範，對熱火整體戰力有極大提升。

伊古達拿新加盟，期望他發揮經驗，助熱火一臂之力。（Getty Images）

另一名新將克魯達（左）從灰熊來投。（Getty Images）

熱火在選秀一向極具慧眼，去年以13順位選來希路（Tyler Herro），他根本是一個NBA Ready的球員，三分火力及空位跑動得分頗有K湯臣（Klay Thompson）的影子，每次熱火球員入楔時被嚴防下，第一時間傳給走空或半走空的希路，他都不負眾望射入高難度入球。當然不要忘記羅賓臣（Duncan Robinson），他告訴大家2019年梯隊不是只有當錫（Luka Dončić）及楊格（Trae Young）兩位出色的得分手。雖然他場均「僅」得12.3分，但場均從三分線外起手7.7次，命中3.4球，命中率比兩位同級同學更出色。

季前送走白邊哥，是因為看準艾迪巴約（Bam Adebayo）的潛力。他目前上陣51場，交出16.1分＋10.4籃板＋4.8助攻＋1.2封波，出色的視野能力、協防能力及保護籃板能力，有點像球隊名宿保殊。在中鋒難以生存的年代，6呎9吋的艾迪巴約除了未開發三分能力，幾乎滿足熱火全力搶攻的球風。

新人變成即戰力，可遇不可求，希路做得到。（美聯社）

艾迪巴約有潛力，熱火似乎找到「說明書」。（美聯社）

今季熱火的正選控衛是誰？是2018年落選新秀簡歷克倫（Kendrick Nunn），積極的切入，勇於殺入籃下搶分的他讓熱火球迷想起退休的韋迪。而對決火箭轟下40分，最令人印象深刻不止那6球三分，而是他快攻時用背後換手上籃Fake走了韋斯保克（Russell Westbrook），然後力壓真達拿（Tyson Chandler）上籃，不敢令人連「Wow」三聲。儘管祖傑治（Goran Dragic）被一位無名新秀搶走正選，不過師承拿殊（Steve Nash）技能的他從後備席上出發，反而打得更順風順水。15.9分+5助攻+2.3球三分證明寶刀未老，如果以每36分鐘效率來計算，是他加盟熱火5季半以來打得最好的第二季。

簡歷克倫搶得正選控球後衛，打法進取，與韋迪有點相似。（美聯社）

祖傑治多任後備，但表現更進一步。（美聯社）

熱火今季黑馬味濃，不過以目前人手配備，如果磨合成功，殺入東岸決賽似乎是志在必得。

回味2013年熱火總冠軍陣容：

+ 6 + 5 + 4

【註：文章不代表香港01立場；譯名由作者提供】