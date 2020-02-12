【NBA】艾比迪IG Post諷76人球迷　主場對快艇被噓照入26分

76人中鋒艾比迪（Joel Embiid）近日與76人球迷隔空罵戰，事緣周一（10日）對公牛一戰被噓，這名「大隻佬」兩度叫球迷收聲，事後更於instagram用《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight）金句嘲諷球迷不欣賞自己對球隊的貢獻，惹來離隊傳言。

艾比迪於對公牛一戰兩度叫球迷收聲，第2次更疑似爆粗。雖然這名7呎長人試圖為事件降溫，指收聲行為「是對自己做並非要球迷收聲」，但他翌日就於IG上載圖片，並引用《夜神起義》中角色雙面人（Two-Face）變壞前的名言諷刺球迷「唔識貨」：「要不以英雄身分死去，或是慢慢變成一個壞蛋。」（You either die a hero, or you live long enough to see youself become a villain.）

艾比迪雖然被76人球迷報以噓聲，仍領軍擊敗快艇。（美聯社）

今季由76人轉投熱火的占美畢拿見到艾比迪的post，即時留言撥火：「我知道有一處很歡迎壞蛋。」艾比迪回應：「你說得真對，兄弟。」外界視之為畢拿試圖將艾比迪帶到熱火的舉動，美媒認為76人要更小心看待自家球星，尤其是艾比迪是核心王牌。25歲的艾比迪2018年與球隊續約5年，總值1.47億美元，到2023年才成為自由身。

為免事態進一步惡化，76人教頭布朗（Brett Brown）對快艇前說：「情況是否理想？或許不是。這是否Joel？肯定是。每個好球員都有特立獨行的特質，Joel一直都都是這種個性。向前看吧，我沒什麼要再說的了。」

快艇王牌尼納特攻入30分仍要輸波。（美聯社）

「做得出就要承受得起」

76人周三對快艇一戰，艾比迪出場時被球迷報以噓聲，比賽時亦數次被球迷「開汽水」，但艾比迪不以為然，更攤開雙手示意繼續。他今戰攻入26分並錄得9個籃板，拍檔賓施蒙斯（Ben Simmons）就交出26分、12個籃板、10次助攻的三雙數據，一直緊隨有尼納特（Kawhi Leonard）攻入30分的快艇。祖殊里察遜（Josh Richardson）第4節攻入全場21分中的17分，助76人以110：103力挫快艇。

艾比迪比賽中更與快艇球員馬加斯莫里士（Marcus Morris）糾纏，差點爆發衝突，76人球迷都紛紛吶喊支持艾比迪。艾比迪賽後指自己仍深愛費城：「我知道噓聲從何而來，但我做得出，就承受得起這反應。我愛費城。」