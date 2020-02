【NBA】艾比迪IG Post諷76人球迷　主場對快艇被噓照入26分

76人中鋒艾比迪(Joel Embiid)近日與76人球迷隔空罵戰,事緣周一(10日)對公牛一戰被噓,這名「大隻佬」兩度叫球迷收聲,事後更於instagram用《蝙蝠俠:夜神起義》(The Dark Knight)金句嘲諷球迷不欣賞自己對球隊的貢獻,惹來離隊傳言。

艾比迪於對公牛一戰兩度叫球迷收聲,第2次更疑似爆粗。雖然這名7呎長人試圖為事件降溫,指收聲行為「是對自己做並非要球迷收聲」,但他翌日就於IG上載圖片,並引用《夜神起義》中角色雙面人(Two-Face)變壞前的名言諷刺球迷「唔識貨」:「要不以英雄身分死去,或是慢慢變成一個壞蛋。」(You either die a hero, or you live long enough to see youself become a villain.)

艾比迪雖然被76人球迷報以噓聲,仍領軍擊敗快艇。(美聯社)

今季由76人轉投熱火的占美畢拿見到艾比迪的post,即時留言撥火:「我知道有一處很歡迎壞蛋。」艾比迪回應:「你說得真對,兄弟。」外界視之為畢拿試圖將艾比迪帶到熱火的舉動,美媒認為76人要更小心看待自家球星,尤其是艾比迪是核心王牌。25歲的艾比迪2018年與球隊續約5年,總值1.47億美元,到2023年才成為自由身。

為免事態進一步惡化,76人教頭布朗(Brett Brown)對快艇前說:「情況是否理想?或許不是。這是否Joel?肯定是。每個好球員都有特立獨行的特質,Joel一直都都是這種個性。向前看吧,我沒什麼要再說的了。」

快艇王牌尼納特攻入30分仍要輸波。(美聯社)

「做得出就要承受得起」

76人周三對快艇一戰,艾比迪出場時被球迷報以噓聲,比賽時亦數次被球迷「開汽水」,但艾比迪不以為然,更攤開雙手示意繼續。他今戰攻入26分並錄得9個籃板,拍檔賓施蒙斯(Ben Simmons)就交出26分、12個籃板、10次助攻的三雙數據,一直緊隨有尼納特(Kawhi Leonard)攻入30分的快艇。祖殊里察遜(Josh Richardson)第4節攻入全場21分中的17分,助76人以110:103力挫快艇。

艾比迪比賽中更與快艇球員馬加斯莫里士(Marcus Morris)糾纏,差點爆發衝突,76人球迷都紛紛吶喊支持艾比迪。艾比迪賽後指自己仍深愛費城:「我知道噓聲從何而來,但我做得出,就承受得起這反應。我愛費城。」