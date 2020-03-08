【NBA】居里再缺陣惹新冠肺炎疑雲　勇士主場10連敗頹勢告終

暌違58場，終在上場傷癒回歸的史提芬居里（Stephen Curry），周日（8日）對76人的一戰再次缺陣，但原因並非傷勢，而是「請病假」。 幸好勇士主力再次缺陣下一眾隊友仍「爭氣」，以118：114小勝，為主場10連敗頹勢劃上句號。

左手掌骨骨折，休養長達4個月的居里，6日對速龍一役強勢回歸，該場交出23分、7籃板和7助攻，更表演久違的「Logo Shot」。

在當所有人都歡天喜地居里終於回來，居里卻又要休息了，更為此成為新聞人物：皆因新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）疫情在全球蔓延，而居里剛巧出現流感徵狀……

休息將近4個月的居里，兩日前強勢回歸，但今日卻因流感缺陣。（Getty Images）

勇士特別為居里患流感發聲明。（勇士官方公關網頁）

勇士隊特別為此發表聲明，指出居里對季節性甲型流感病毒測試呈陽性反應，可能感染源頭已確定跟球隊無關，並指明他沒有感染新冠肺炎病毒的風險因素，「史提芬（居里）正接受治療，我們已啟動流感防疫機制。」

居里缺席仍無阻勇士眾將發揮，成功止住主場10連敗。（Getty Images）

卡爾和球隊極力澄清：只是流感

教練卡爾（Steve Kerr）周六於訓練基地與居里碰面，中午還沒有異樣：「今早起床就有點不對勁，可能是他兒子這幾天病了，所以有可能是被兒子傳染，居里已接受隨團醫生治療。」與球隊說法一樣，認為只是單純的流感。但卡爾對疫情也相當憂心，「這讓我們入場備戰、比賽時有所顧慮，相信聯盟會有下一步指示。」

聯盟經已向各隊發出備忘錄，表示未來有可能不開放觀眾入場。NBA除有可能押後或取消比賽外，也考慮過舉行無觀眾、媒體在場的「閉門球賽」。隨着新冠肺炎肆虐，各隊難免人心惶惶，崔楊格（Trae Young）和居里接連生病，雖然已澄清非新冠肺炎，但畢竟肺炎潛伏期達14天以上，仍有太多未知之數。

復出即射出「Logo Shot」止止球迷的癮。（Getty Images）

終止主場連敗

勇士今日在三藩市大通銀行中心（Chase Center）迎戰76人，在居里缺陣的情況下，更是謹慎。勇士憑達米安李爾（Damien Lee）射入24分、柏斯查爾（Eric Paschall）交出23分和內線長人馬古斯基斯（Marquese Chriss）貢獻13分、10籃板與8助攻的全能數據，終於4分小勝76人，為連敗紀錄「止血」。