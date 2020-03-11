【NBA】勇士不如從前　錄十年來最差戰績　今季無緣季後賽

爬得愈高，跌得愈痛。 對於NBA勇士來說，可謂感同身受。 經歷連續5季殺入季後賽，3舉總冠軍，今天勇士於107：131不敵快艇後，成為NBA今屆首支無緣季後賽的球隊。

勝率23.1%，場均得分於30隊中列尾3，命中率列尾2，今季的勇士面目全非。這支3屆NBA總冠軍，今天在主場以107：131不敵快艇，賽季錄至第50場落敗。他們在西岸與第8的灰熊，勝差變成17場，惟勇士餘下賽事剛好17場，本季對灰熊的戰績為1勝2敗，勇士確定無緣今年的季後賽，是今季NBA最早出局的隊伍。

勇士主場以107：131不敵快艇，賽季錄至第50場落敗。（Getty Images）

勇士近8年首度失落季後賽，常規賽50場落敗亦是他們十年來最差成績。50場敗是什麼概念？2017至19年兩季，勇士出戰164場賽事，錄得115勝49負；今季常規賽仍未完結，勇士已輸掉前兩季合計的敗仗。

傷癒回歸的史提芬居里（Stephen Curry），卻因流感再次缺陣。（Getty Images）

傷兵潮為今季「致命傷」

勇士一落千丈的源頭追溯去季尾，先有「浪花兄弟」的K湯臣（Klay Thompson）在季後賽倒下，今季報銷，其後杜蘭特（Kevin Durant）轉會籃網，勇士兵源現暗湧。誰料到史堤芬居里（Stephen Curry）又手部骨折，祖蒙特格連（Draymond Jamal Green）也因傷缺陣。

縱使其後羅素（D'Angelo Russell）交易安祖韋堅斯（Andrew Wiggins）對勇士來說也是一步活棋，奈何整支球隊缺乏侵略性，進攻效率以104.4列聯盟榜尾，輪換隊員很多都是低順位的新人，攻守能力暫不具備NBA實力。

由只錄15場敗仗到只有15場勝仗的勇士（按圖放大）

+ 11 + 10 + 9

勇士今季本應可以兩「大佬」居里及格連配搭年輕球員擦出火花，不過換血期間卻遇上傷兵潮，對於這支NBA冠軍球隊，餘下的只有展望來季。勇士確保今年夏天可透過首輪選秀權，填補現有陣容的缺口，加上下一季「浪花兄弟」回歸，重整旗鼓也許是時候。