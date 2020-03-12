【新冠肺炎】林書豪聞NBA球員確診直呼害怕　曾呼籲停止反中排華

美國時間周三（12日）NBA驚現球員確診新冠肺炎（俗稱武漢肺炎），聯盟也隨即宣布無限期停賽。早前因正效力的中國CBA賽事停擺而回到美國自主訓練的林書豪，人在美國也不禁在Twitter上直呼「很害怕」。

林書豪昔日對手猶他爵士的明星中鋒高拔（Rudy Gobert）和另一名球員先後證實初步確診，爵士對雷霆一戰立刻「急煞停」。

爵士早前已公布二人將會因病缺陣，在兩隊熱身期間收到確診消息，突然叫停並疏散球迷，NBA隨後宣布暫停，直到另行通知。

今季轉戰CBA的林書豪因球賽停擺而回到美國訓練。（新華社）

NBA公布有球員確診新冠肺炎，隨後暫停賽季。（NBA Twitter圖片）

現時的疫情由中國蔓延到歐美，其中美國情況趨嚴重，NBA也淪陷，林書豪直呼害怕。（新華社）

林書豪：事情盡在上帝的掌握中

今季轉戰CBA北京首鋼的台藉球星林書豪，早前因CBA賽事停擺回到美國進行自主訓練，今早收到兩名NBA球員確診武漢肺炎消息後，在Twitter上表示：「不騙你們，我很害怕。」

但作為基督徒的他，不忘馬上提醒自己事情盡在上帝的掌握中，又提到聖經的啟示錄1章17節：「我一看見， 就仆倒在他腳前，像死了一樣 。 他用右手按着我，說：不要懼怕！我是首先的，我是末後的。」

CBA對洋將們發出通知，需回到中國準備開賽，若拒絕「回國」將會被終身禁賽。（新華社）

曾表示因反中排華的新聞而心痛

早前林書豪才在Instagram上公開呼籲大家停止反中排華的行為，因為看到過去數周的新聞都是對亞洲人的歧視和攻擊，令他心痛。

他表示希望看到人們互相幫助的消息，並感謝前線抗疫的醫護人員。林書豪發聲後還慷慨解囊，透過中國大陸的基金會捐款100萬人民幣，又以去年猝逝的好友高以翔的名義再捐50萬人民幣予武漢醫療機構，另再捐出15萬美金以提供對抗病毒專用的費用。

林書豪也提醒自己一切都盡在上帝的掌握之中。（新華社）

現時球賽停擺的CBA預計會在4月6日開打，但曾傳出針對洋將的「返中通知」，要求美國外援要盡快歸隊，若外援拒絕歸隊，該球員可能會在CBA終身禁賽。

46輪常規賽維持不變但將會閉門作賽，主客制將會臨時改為賽會制，20支球隊在疫情不嚴重的城市作賽。

武漢肺炎確診運動員（按圖進入）