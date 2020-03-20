【新冠肺炎】塞爾特人史馬特確診染疫　等候結果期間已自我隔離

新冠肺炎（俗稱：武漢肺炎）的疫情繼續影響體壇，NBA繼高拔、米曹及杜蘭特等確診染疫後，效力塞爾特人的史馬特（Marcus Smart）透過社交網站公布病毒測試呈陽性反應。

新冠肺炎疫情由原先最嚴重的中國，逐漸蔓延向全球各地。根據世界衛生組織的數字，截至周四（19日）美國已錄得超過7000宗確診個案。

早前，因爵士球員高拔（Rudy Gobert）首先驗出確診肺炎後，全NBA立即停止所有賽事直至另行通知，繼高拔﹑米曹（Donovan Mitchell）及活塞的活特（Christian Wood）後，塞爾特人的史馬特同樣證實染疫。

史馬特在社交網站公布病毒測試呈陽性，他在等候結果期間已自我隔離。（資料圖片／Getty Images）

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26歲的史馬特在個人Twitter公布患病的消息，他在5日前完成測試後，病毒測試結果呈陽性反應，而他在等候結果的期間已自我隔離。

史馬特及後上載短片報平安，表示自己雖然染疫，但身體狀況仍然良好。他再度強調個人衛生的重要性，呼籲人與人之間保持距離，避免到人群聚集的地方，並經常清潔雙手，以最高戒備應對疫情。

除了塞爾特人外，湖人﹑76人及金塊亦分別出現確診個案。籃網早前證實有球員患上肺炎後，在上周二（10日）曾與他們交手的湖人，在今日亦公布隊中有兩名球員確診，但未有公布名字。

另外，76人同樣宣布隊內有3名人員染疫，但因為私隱關係而未有透露確診者的身份。金塊其中一名成員在病毒測試中同樣呈陽性反應。

湖人在上周戰畢籃網後，有兩名球員確診染疫。（Getty Images）

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