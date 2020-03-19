【新冠肺炎】空手道搞笑短片　武術招式化作日常抗疫動作

「新冠肺炎」（俗稱「武漢肺炎」）在全球大爆發，大家切記保持個人衛生。但大家有想像過「武術動作」也可化成「抗疫大法」嗎？

近日網上便流傳一條短片，片中把多種空手道招式化作「日常抗疫動作」，但當中動作你又認識多少呢？

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片中主角名為Ante Brännbacka，是芬蘭一名傳統空手道習者，師從外籍沖繩空手道大師、「範士」九段 Patrick McCarthy。Patrick McCarthy則師從沖繩古武道大師Richard Kim。因此，Patrick McCarthy 可算是第五代沖繩空手道大師。

Ante 以輕鬆有趣的手法，把不同常見於空手道形的基本動作，配合現時疫情狀況演變成各種保持個人衛生的日常動作，提示大眾養成良好習慣。例如利用「踢擊」把「廁所板」揭開、以「肘擊」頂開「水龍頭」洗手、以「膝擊」按下電梯按扭等。



以下簡單介紹當中空手道招式的「正確」名稱及用法。

▍片中空手道動作簡介

1. 肘擊（肘当て，Hiji-Ate）

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肘擊是空手道基本動作之一。在糸東流空手道的「肘当て五法」中，展示了「前、後、內、外、下」五種方向的肘擊。肘擊時需要收緊手臂，配合步法，並加借助體重於打擊當中。在不同「形」中，都會見到「肘当て」的動作。

2. 下擋（下段払い，Harai-Uke）

下段受和下段払本身是兩種技術，但普遍被認為是同一種。下段受/払有摔法、格擋與擊打三種拆解。

3. 前蹴（前蹴り，Mae-Keri）

前蹴是空手道中最基礎的腿法，踢法簡單直接，十分實用。它跟前撐踢（Push Kick）或泰拳的正蹬（Teep）不同，前蹴的主要目標不是推開對方，而是打擊對手。前蹴具有優異的變化能力，能夠在踢擊期間轉變成其他踢法，如著名的「巴西踢」及「三日月踢」等。

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【前踢】各種武術常見 易學難精的實用踢技

【三日月踢Mikazuki Geri】半前踢半旋踢 能繞過防守的踢技

【巴西踢教學】以巴西命名的腳法 劃出問號的變線踢擊

4.回蹴（回し蹴り，Mawashi-Keri）

據說在空手道早期發展的十餘年中，日本空手道界並不常使用下段回蹴。但直至今時今日，回蹴已經成為空手道中最常見的踢擊。在一般的回蹴中，會以提膝、擺髖來發力，以腳面、腳前掌或腳脛踢擊目標。

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【旋踢／橫踢】如何在近距離踢出Roundhouse Kick？

【旋踢／橫踢】近距離Roundhouse Kick的動作要點

5. 掃踢（足払い，Ashi Barai）

逮住對方重心轉移的瞬間，以腳掃絆對方小腿，從而令對方失重心倒下的招式，掃踢常見於競技空手道組手比賽中。在比賽中成功摔倒對方後打擊，能夠取得「3分」。

6. 其他見於空手道「形」的動作

這「搓手」的動作，見於剛柔流形「十八手」（セーパイ，Seipai）中，有分析指這其實是拆解對方擒拿的技法。



這「拿廁紙」的動作，原見於松濤館流形「鉄騎初段」中。



這「握手」動作，原見於松濤館流「平安二段」（糸東流「平安初段」）中，是貫手的一種。



以上「掩口」、「遞紙巾」動作，原見於松濤館流「五十四步大」中。

最後奉勸大家一句，雖然以上影片內容有趣，對習武者而言更是別有一番「共嗚」，但大家當是「武術玩笑」看看便好，要真正顧己及人、注重衛生，還是認真遵從專家意見妥善執行防疫工作比較好。

