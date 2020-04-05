【NBA名人堂】遺孀代高比拜仁說未完感言　「他現在才登上高峰」

高比拜仁（Kobe Bryant）今晨（5日）成為入選NBA名人堂（Hall of Fame）的眾多名將之一。新冠肺炎疫情嚴峻之下，入選感受只得隔空進行，所有入選名將均透過視像受訪。 永無法再親身發言的高比，由他生前摯愛──妻子Vanessa及長女Natalia擔任「代言人」。

Vanessa與高比離世後首度露面的長女Natalia，披上一身素黑服飾，在家中接受簡短的視像訪問。短短一分鐘與主持Rece Davis的對話，卻是感人又悲慟。



痛失丈夫及次女Gianna僅兩個多月，Vanessa與Natalia現身鏡頭前，兩人眉宇間仍是哀傷，入選名人堂是極高榮譽，但母女倆自然未能展現笑容。Rece Davis問及Vanessa的感受，她不緩不急地道：「這是無可比擬的成就和榮譽，我們為他而極感驕傲」。



「當然，我們希望他仍在場，與我們一起慶祝」。

高比拜仁遺孀Vanessa及他離世後首次公開露面的長女Natalia。（ESPN截圖）

高比拜仁生前與家人及愛妻Vanessa的溫馨時光（按圖放大）：

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高比的籃球生涯成就無需多言，離世後對整個籃球世界亦有極深遠影響，Vanessa說：「他在球員生涯中每一項成就，都成為他登上這高度（名人堂）的踏腳石」，她最後難掩悲痛神情，輕輕低頭皺眉片刻，但她最後仍道：「之前得悉高比可望入選名人堂，這帶來了一點安慰，我們也非常為他自豪」。Natalia則全程未有發言，一直望向母親。

高比拜仁與Vanessa結婚19年，兩人的婚姻一度因高比有外遇和捲入涉嫌強姦醜聞，多次亮起紅燈，不過高比最終浪子回頭，令兩人恩愛更勝從前。他們育有4個女兒，長女Natalia 17歲，13歲的次女Gianna跟高比同在直升機意外中離世，三女Bianka 3歲，幼女Capri只有9個月大。

高比拜仁離開了這世界，卻永遠留下思念。（Getty Images）

高比入選名人堂，Vanessa受訪片段（ESPN）：