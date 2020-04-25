【NBA】紐約人史達斯選秀落榜變傳奇　總冠軍只差一步亦瑕不掩瑜

這是一個全新的系列，筆者將會審視過去在紐約人隊史上的各個傳奇人物，依序筆者個人的主觀判斷選出紐約人隊史上的10大球星，排名將會由後往前。在今天的第一篇，筆者要來介紹的是筆者心中的第10名，紐約人隊史的三分紀錄保持人John Starks！ 文︰馴虎者Jason／運動視界

前言

John Starks可說是將他職業生涯最精華的一段都奉獻給了紐約人，在生涯14個賽季當中有8個賽季效力於大蘋果，其中在25～32歲這個運動員體能最為巔峰的階段皆是身著藍橘色球衣。Starks目前也是紐約人隊史的三分出手數和命中數的紀錄保持人，而且在效力紐約人的8個球季中只有2個球季的三分命中率不到三成，可說是相當的不容易，就讓我們來認識一下這位紐約人的傳奇射手吧！

John Starks目前也是紐約人隊史的三分出手數和命中數的紀錄保持人。（Getty Images）

大學年代——吸大麻被罰退學

Starks出生於俄克拉荷馬州的Tulsa，高中也就讀當地的學校，在高中畢業後，Starks原本升上了Rogers State College，只不過在讀了一年之後，Starks就轉學到了Northen Oklahoma College；但是Starks因為在比賽結束後被抓到吸食大麻而遭到退學。在經過相當不順的大學生涯後，Starks只能進入社會另尋出路，包括像是擔任超市店員等等的工作以求得溫飽。直到1986年夏天，Starks才又重新回到校園取得了商業的學位，並且在1988年獲得Oklahoma State University的獎學金以繼續打球。

Starks在大學的生涯是很不順遂的。

三分王對決，史達斯（左）與卡爾（右）。（Getty Images）

職業生涯

Starks在參加1988年NBA選秀落選後，仍然透過跟勇士隊簽約進入了NBA，並在當年替補出賽36場，場均出賽8.8分鐘繳出4.1分、0.8助攻和1.1籃板的數據，命中率為40.8%，整體表現還算是可以接受。只不過，並沒有獲得勇士隊的續約，在隔年賽季就離開NBA到了其他聯賽去打籃球了，同時也暫時在他的NBA之旅畫上了休止符。

時間來到1990年，Starks跟紐約人簽下了一張非保障合約獲得重返NBA的機會，Starks在當年的12月之後，就開始在比賽中擔任紐約人的先發得分後衛，並且成為球隊相當倚重的人物。Starks在90－91賽季出賽61場比賽，其中有10場比賽是先發上場，場均上場19.2分鐘繳出7.6分、3.3助攻及2.1籃板的成績，命中率也來到了43.9%。可見在獲得更多上場機會之後，Starks的表現也跟着提升。

1993年東岸決賽，史達斯的效力的紐約人，敗在米高佐敦等名將壓陣的公牛。（Getty Images）

紐約人——8個賽季的傳奇之旅

接下來的7個賽季，Starks都能夠繳出場均13分、5助攻的成績，更值得講的是Starks在三分球命中率都能夠超過三成，並且他每場的三分球出手次數幾乎都超過5次。在個人成就的部分，Starks在紐約人生涯的8個賽季中，1994年入選了生涯唯一的明星賽，在1993年入選了年度防守第二隊，在1997年獲得了年度最佳第六人的殊榮。

以Starks一個在大學生涯命運乖舛，在選秀落選的球員，可以在NBA這個世界最高的籃球殿堂存活14年，並且還入選明星賽，可說是相當不容易。這也是他為什麼能夠成為紐約人史上10大球星，而且被世人記住名字的原因。

Starks在14年的NBA生涯總共出賽866場比賽，生涯場均可以貢獻12.5分、2.5籃板和3.6助攻。生涯命中率為41.2%，三分命中率為34.0%。

1994年總決賽，紐約人與火箭鬥到最後一場落敗，與冠軍指環擦身而過。（Getty Images）

1998年是史達斯（左）在紐約人的最後一年，與拉利莊遜（右）合作殺入季後賽。（Getty Images）

紐約人代表球員之一

Starks在紐約人的隊史地位，當然不用多說，他在紐約人的三分出手數和命中數都排名隊史第一，到現在時隔將近廿多年都還無人能破，也是NBA歷史上第一個單季投進200顆三分球的球員。Starks的故事也是相當勵志，如果當年金州勇士隊沒有簽下他，Starks可能也沒有機會進入NBA。如果他在其他聯賽打完賽季之後，紐約人沒有給出那張合約，Starks可能也沒辦法打出生涯連續8個賽季的好表現，更遑論入選明星賽！所以除了Starks自己的努力之外，多少也是時機和運氣幫了他。

Starks的NBA生涯除了自己努力之外，加上時機和運氣的幫忙，讓他能夠成為名留紐約人史上甚至是NBA史上的球星。

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John Starks加入紐約人後，奠定了他在紐約人隊史上的地位。他也確實把握住球隊給他的每一次機會，也隨時準備好自己，打出一個成功的NBA生涯。（Getty Images）

總結

John Starks在加入紐約人後就奠定了他在紐約人隊史上的地位，他也確實把握住球隊給他的每一次機會，他也隨時準備好自己，打出一個成功的NBA生涯，未來希望這位紐約人的三分王者的背號也能高掛在麥迪遜廣場花園的上空！

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【本文經「運動視界」授權轉載，延伸閱讀：紐約人​隊史十大球星No.8－中距離教科書Allan Houston】

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