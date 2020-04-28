籃球人悲訊　重開設施不包括街場　康文署：繼續關閉

林鄭今早（28日）出席行政會議前表示，公共設施在不違反限聚令下重開，如室外運動場地、圖書館、博物館等。惟傍晚時分康文署的詳細通告中卻發現，此階段重開設施不包括泳池、泳灘、籃球場、足球場等。 換句話，波友要繼續「餓波」。

各區被膠帶圍封的室外場地成了香港一道奇景。（網上圖片）

康文署在3月27日起全面關閉免費戶外設施，街場封框至今已過一個月，不少籃球人及教練亦希望球場早日解封。林鄭今早出席行政會議前表示，因連續第二天未有新增病例，其他日子亦錄得單位數字確診個案，下周一（4日）起公共設施在不違反限聚令下重開，如室外運動場地、圖書館、博物館等。

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惟康文署傍晚的最終時間表中，5月6日（星期三）才會重開免費戶外康樂設施，包括運動場的跑道（只限緩步跑活動）、健身設施、卵石徑、單車設施、羽毛球場、網球場、極限運動場、滑板場、滾軸溜冰場、模型車場、模型船池和乒乓球枱。

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第二階段5月11日（星期一）重開的皆是室內康樂設施，包括羽毛球場、壁球場、乒乓球室及乒乓球枱、香港單車館單車賽道、室內高爾夫球發球道、室內草地滾球場、室內緩跑徑和室內網球場。

不過最叫籃球員失望的是，其他康樂設施，包括公眾游泳池、泳灘、足球場、籃球場、門球場、兒童遊樂設施等，將繼續關閉，直至另行通告。

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