【The Last Dance】MJ苛刻式領導風格　前公牛隊友：是我們的恐懼

米高佐敦（Michael Jordan/MJ）擁有6座NBA總冠軍的背後除了是鍥而不捨的努力，那份好勝心及對隊友的極高要求，亦是令他成為一代傳奇的元素。 在最新一集的《The Last Dance》中，米高佐敦透露因深信勝利是有代價，因此他會用盡方法令隊友進步，當中包括惡言對待、嘲諷，甚至爭執。 MJ不求討好別人，只望隊友與自己同等級。

米高佐敦（Michael Jordan）擁有6座NBA總冠軍的背後與那好勝心及對隊友高超的要求有關。（Getty Images）

每支球隊總有一個領袖，有的擅長處理行政問題、有的凝聚力強容易團結隊友，而有的球技高超習慣以苛刻態度挑剔所有人，他叫米高佐敦。

基本上，與MJ同隊的也曾遭他責罵過「賤人」、「王八蛋」，練習時頻頻受到恥笑，心口亦屢次被MJ撞擊。

米高佐敦習慣以苛刻態度挑剔所有人。（Getty Images）

「我想他們知道戰場上的感覺是怎樣」，MJ在紀錄片中說，「如果你不能理解，你就不懂在場上反應過來。」

對MJ來說，勝利就是要付出代價，而當領袖同樣有代價，而他選擇做球隊裏的醜人。不斷挑戰隊友、侮辱人、用盡所有惡言地挑剔，希望激發隊友的好勝心。

《The Last Dance》金句：

+ 7 + 6 + 5

不需要說什麼跟我並肩作戰，我會盡全力嘲笑你，直至你與我達同一等級。 米高佐敦

前隊友：他是我們的恐懼

「不需要說什麼跟我並肩作戰，我會盡全力嘲笑你，直至你與我達同一等級；如果你沒辦法做到，會痛苦得如在地獄。」

這種奇特領袖精神，隊友們起初未能理解，如前隊友畢治拿（Jud Buechler）形容：「縱使是隊友，但我們很怕他（米高佐敦），對於我們是一種恐懼」，有時候這種苛刻甚至變成衝突。

卡爾（Steve Kerr）與米高佐敦曾經在訓練間打鬥。（網上圖片）

曾效力公牛的勇士教練卡爾（Steve Kerr）憶述當年與MJ訓練間的打鬥，當時二人一次碰撞後，卡爾出拳擊向MJ心口，反之後者揮拳還擊。惟有趣的是，卡爾從此得到對方欣賞。MJ解釋：「因為他在整個過程中並沒有退縮，這得到我的尊重。」

若你非真正愛籃球，你根本與MJ相處不了。對隊友要求高、苛刻式領導風格，僅屬MJ所有。起初你會反感，但就如前公牛隊友佩度（Will Perdue）所說：「久而久之，當你回想他（MJ）所創造的一切，便會覺悟；隊友就是這樣。」

細數NBA歷代MJ接班人（按圖放大）

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