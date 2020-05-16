高比拜仁墜機死因報告公開　機師未受酒精藥物影響

NBA湖人巨星高比拜仁（Kobe Bryant）與女兒Gianna在本年1月於加州乘坐直升機遇上意外，機上9人全數罹難。 當地調查部門昨日（15日）公開死因調查報告，證實遇難者死因皆為鈍傷，並在意外發生時遭受致命傷害，機師生前沒有受酒精或藥物影響。至於高比，驗屍報告形容為不能辨別，靠殘肢上的紋身而認出屬於高比，並指他生前曾服用治療過度活躍症及渴睡症的藥物。

意外發生後近4個月，加州洛杉磯縣死因裁判部門發表180頁報告，詳解各事主遇難前的狀況。報告內容可見意外的慘况，遇難者死狀可怖，「斷骨，肢離破碎，衣物燃燒過後殘餘汽油味」，幾可肯定機上9人在意外發生一刻已而離世，「傷害迅速，甚至即時致命」。

這場意外，震驚全球。（美聯社）

驗屍報告指高比的屍首在直升機殘骸的一邊，被發現時已身首異處，不能靠肉眼辨別，須透過指紋確認身分。解剖報告又記載檢驗過程，其中一段寫道「右肩的皇冠紋身上，有妻子雲妮莎的名字。右前臂有其中三名女兒的名字，Bianka Bella、Natalia Diamante，及一同遇難的 Gianna Maria-Onore」。報告又指高比體內含有哌甲脂（methylphenidate），此藥物用於治療過度活躍症及渴睡症。

Gianna的屍首則在直升機殘體另一邊的河谷被發現，現場發現一件無袖的衣服，背面印有「Bryant 2」，前方印上「Mamba 2」。

高比與女兒Gianna不幸罹難，遺下妻子與三名女兒。（美聯社）

Gianna本是美國女籃的希望：

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高比與Gianna，連同Gianna的教練、兩名隊友及他們的親人，事發時一同前往高比命名的體育學院出席籃球賽，駕駛直升機的機師索比恩（Ara Zobayan）亦與高比相熟。驗屍報告指，索比恩遺體對酒精和藥物檢驗皆呈陰性反應。

索比恩駕駛時可能受惡劣天氣影響，引致嚴重意外。（美聯社）

早前美國國家運輸安全委員會初步調查結果，已排除機件故障，事故極可能與天氣有關。直升機當時急速上升，快將穿越雲層之際突然急速左轉，結果撞山，並以每分鐘逾4000呎的高速撞地，隨後燃燒。撞擊力之巨大，在地面形成一個凹坑，碎片散落範圍大如一個足球場。

同機有Gianna的隊友和教練,一同罹難，令人神傷。（美聯社）

《Last Dance》裏籃球之神的金句：