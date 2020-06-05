【NBA】「不老飛人」卡達的Last Dance　22年生涯黯然落幕

由於受去年尾於中國武漢爆發的新冠肺炎影響，NBA在美國時間3月11日因出現確診球員，故此停擺賽季至今。雖然聯盟則落實復賽，惟在東岸排名尾2的鷹隊卻不在此列中，代表停擺賽季當天與紐約人一戰是今季最後一仗，亦意味早已宣佈完季便退役的卡達（Vince Carter）的職業生涯，正式寫上句號。

卡達的職業生涯輝煌，不論是入樽賽表演還是他在悉尼奧運的「死亡入樽」，甚至憑鋼鐵般的意志度過22個NBA球季。雖然一直與冠軍指環無緣，他的一生已是傳奇，尤其是生涯最後一季、最後一場如此匆匆結束……

卡達在2000年悉尼奧運時，飛身跨過身高2.18米的法國球員Federic Wais，為經典中的經典。（Getty Image）

當日聯盟宣布因出現NBA球員確診個案，故此急煞停餘下賽事。當時，鷹隊正與紐約人鬥到加時階段的最後19秒，教練皮雅斯（Lloyd Pierce）一收到通知後，立即換出卡達，讓他享受「可能」是生涯最後的19秒。

一收到賽季停擺的通知，教練皮雅斯立即換入卡達，令他能夠享受生涯的最後階段，二人在賽後擁抱。（美聯社）

相信不論是卡達或是現場球迷均希望留住這19秒，卡達上場後受到全場球迷熱情歡呼，球員們也上前向他致意。後輩隊友崔楊格隨即為他送上助攻，卡達在生涯之中最後一起起手，命中三分球，可惜鷹隊以131：136在加時賽吞敗，就這樣寫下他的句點。

重溫卡達生涯的最後19秒：

卡達在生涯之中最後一次起手，就是命中這一球由後輩崔楊格助攻的三分球，一代傳奇亦正式離開戰場。（Getty Images）

半人半神卡達走過4代（按圖放大）：

+ 10 + 9 + 8

即使如此，賽後鷹隊全隊球員高舉雙手祝福卡達，連對手也一一上前擁抱，唯獨如此匆匆結束22季NBA職業生涯，一代籃球飛人還是有絲絲的婉惜。這樣「說再見」非常突然，但卡達還是笑說：「如果（生涯）真的在今天結束，至少我會永遠記得這一刻，我還投進了生涯最後一次起手。」

如此突然結束，卡達還是豁達笑看他的「告別戰」。（Getty Images）

聯盟之前一直未有正式復賽的方案，卡達的最後一戰仍然是個謎。當今天落實22隊重啟球季的安排，未包括鷹隊之時，其隊友崔楊格在社交網絡上向「老大哥」致敬：「從不希望這一天到來，你在全世界水平最高的籃球殿堂上征戰22年，這是一個令人震撼的成就，但你真的做到了。關於你的所有回憶以及在休息室和我的對話，將會伴隨我一生。謝謝你。」

卡達22年NBA傳奇生涯（按圖放大）：

+ 20 + 19 + 18

後輩崔楊格（右）不捨老大哥卡達就此離開賽場，但他仍然祝福及致敬。（Getty Images）

從旁人看來卡達這樣結束固然是遺憾及可惜，但是在卡達的計劃之中，他也不期望得到任何特別的告別「儀式」。「家人和朋友都認為我值得在球迷的歡呼聲中告別球場，我理解，卻還是很抗拒。」相信在卡達的想像中，他的告別戰就是如常脫下戰袍、如常轉身離開，淡淡地步出球場，在更衣室與隊友說說笑笑，就這樣走出場館。回首一看笑着感謝籃球為他帶22年無比的滿足與快樂，再昂首迎接退休生活的第一天。