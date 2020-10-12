NBA總決賽︱JR史密夫9秒9衝出領獎好尷尬　湖人隊友受感染齊脫衣

NBA總決賽湖人對熱火封王戰，JR史密夫（JR Smith）即使未獲派上陣，仍能如漆黑中的螢火蟲一樣用他自己的方法來成為焦點人物。 冠軍獎盃一出場，JR史密夫立即9秒9衝出來拿起，到他發現身邊並無一人，全場頓時靜默半秒，他在尷尬之下唯有化身頒獎嘉賓，場面惹笑。

JR史密夫的個人表演，遠在頒獎禮之前已開始。Game 6湖人全場由頭放到尾王者姿態勝出，奪得球隊第17個總冠軍，也是主將勒邦占士個人第4隻冠軍指環。今仗在第二節已因比數拋離達30分「進入雪櫃」，向來有脫衣好的癖好JR史密夫，第四節末段比賽尚餘15秒時，已提早脫光上身慶祝。

在場邊的JR史密夫未完場已脫去上衣。(Twitter)

【JR史密夫搶鏡實錄】（按圖放大）

+ 2 + 2 + 2

JR史密夫今場未獲派上陣，全場在場邊做啦啦隊打氣，惟他的「走位」依然出色。完場哨子一響，已赤裸上身的他第一時間衝向勒邦占士身邊，順利攝位成功入鏡。

他的個人表演到頒獎儀式一刻進入高潮，全隊湖人球員站在獎盃左後方，唯獨JR史密夫一人，第一時間衝到右邊捧出獎盃，場面短暫出現尷尬一幕，眼見勢色不對，他醒目地變身頒獎嘉賓，恭恭敬敬地將獎盃遞到朗度手中。

【JR史密夫化身「頒獎嘉賓」】

JR Smith being the first to touch the trophy is so perfect for 2020. pic.twitter.com/wcZYhq5Gy2 — Richie O'Reilly (@richieoreillyIV) October 12, 2020

湖人大半隊JR上身赤裸慶祝

2016年JR史密夫為慶祝所效力騎士奪得總冠軍，整整一個星期赤裸上身，他顯然會在今次湖人封王後延續這項傳統。

有趣的是，他看似瘋癲的慶祝傳統竟會「傳染」，由老將朗度、到古斯馬、卡路素、侯活均在賽後脫光上身，其中古斯馬和卡路素甚至在賽後記者會赤膊上陣。打開湖人在更衣室慶祝片，不少球員均「JR史密夫上身」，可見JR即使在終極一戰無份落場，他仍然能以自己的方式影響球隊，不啻是種另類成就。

【JR史密夫脫衣癖會傳染？】（按圖放大）

湖人球員JR上身赤裸慶祝：

JR史密夫場內場外「神經」事跡（按圖放大）：