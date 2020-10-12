【NBA總決賽】熱火鐵血風格極吸引　畢拿一拍即合以此為家

NBA總決賽熱火對湖人這個戲碼從一開始就不被人看好，湖人不乏球星，不缺球技保證，熱火呢？ 熱火就像是打不死的「小強」，當世人都在預測4：0、4：1，甚至是每場都輸很慘的時候，他們埋頭作戰就像不會累一樣。 這就是今年總決賽好看之處。

「我們會回來的。」輸了，熱火今日（12日）以93：106敗在湖人手中，場數2：4居亞，在記者會上占美畢拿（Jimmy Butler）淡然且堅定的說出這句，重複了數遍。他說這是熱火全隊在更衣室中作出的承諾，也是球隊來年的目標：回到冠軍賽。

他們沒有贏，但他們還是贏了。（Getty Images）

籃球以外的兄弟情

「沒有人喜歡輸，不過這一年，我們在一起經歷高低起伏，沒有人會知道下年的事，但我依然很開心能他們一起。」畢拿小小的總結這特別的一年，因為復賽全隊進駐「Bubble」，全心全意的打球，在這一個只有籃球的地方。

「我覺得我比賽的不同方面都有成長，也會一直相信我的隊友，更重要的是我享受隊友征戰的時間，看著小將長大，老將加入教會我許多。」三個月建立了更深的情誼，被看不起的大家同舟共濟，只為了贏多一場，讓外界跌破眼鏡。「已經準備回到球場，重拾練習，我們會向正確的方向前進。」

無球掩護、「Hand Off」熱火常用的戰術。（Getty Images）

他們沒有贏，但他們還是贏了。（Getty Images）

畢拿今屆季後賽平均上陣38.4分鐘，交出22.2分、6.5籃板、6助攻和2偷波，命中率達48.8%；上場更上陣47分鐘，幾乎沒有休息，戰後連站直都沒有力。由於熱火傷兵為患，作為領袖的畢拿只好「頂硬上」，只是場上的表現和態度，就已經讓全世界球迷肅然起敬，紛紛表示熱火雖敗猶榮，他們沒有贏，但還是「贏」了。

熱火的目標就是來年再戰冠軍賽。（Getty Images）

「我沒有贏」 工作尚未完成

可是，畢拿並不以此而滿足，即使是被問到自己可觀的數據：「我沒有贏，所以數據甚麼的已不重要，我不為數據而打球，只為勝利而戰。」敗陣不光榮，從這一次的失敗，看到一個更堅決的畢拿：「我沒有做到，也沒有完成我的工作，可是我會變得更好。」那怕過程再精彩，在他心中就沒有贏。「我屬於熱火這個地方，想為這個城市完成一些事，告訴所有人，教練、隊友，我會贏到一個冠軍的。」

畢拿就是鐵血表表者。（Getty Images）

三分球 不等於籃球的所有

今屆NBA總決賽之所以精彩，正因有熱火的存在，一支和湖人打法和背景截然不同的球隊，帶給大家在三分球壟斷攻勢前的刺激感。除了湖人有占士的全能、戴維斯（Anthony Davis）的籃下板斧和朗度（Rajon Rondo）的控場，也有熱火希路（Tyler Herro）和羅賓遜（Duncan Robinson）的三分以及畢拿的切入上籃和中距離跳投，滿足所有人的喜好。打出一種近年少有的風格，對我們是一種提醒，籃球不只三分、「Logo shot」等外投的板斧，有時候不同打法同場的化學作用，比一味射波更讓人津津樂道。

鐵血的防守，不怕死的打法，就是今季好看的原因。（Getty Images）

熱火文化的吸引力

熱火吸引球迷的原因不僅是有與強權抗衡的志氣，還有球隊上下散發出的氣場。曾在1：3落後情況下，仍能「翻盤」的一員「手套」披頓（Gary Payton）曾經闡述了自己對熱火文化的理解：「熱火不只是贏球，而是如何贏，如果有必要，爬都要爬到終點，你要毫無保留。」

熱火的文化吸引不少球員加入。（Getty Images）

熱火，畢拿的家

即使NBA是職業聯盟，所有球員去留都關係到金錢和能力，但讓球員留戀就是風格。熱火憑無私拼搏的展現成為一種態度的代名詞，無形中建立了球隊文化。當球員球隊的理念會一致，太多能一拍即合，合作無間，畢拿和今季人腳就是一個最好的例子；鐵血、強悍、不退讓，就是畢拿和熱火的契合，就像加入球隊前畢拿說過，熱火文化就是自己每天工作的態度後贏球的培養方式，也難怪畢拿這裡稱這為「家」。

傷兵為患是熱火敗陣的其中一位因素。（Getty Images）

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從一開始就被看低的熱火「功臣」（按圖放大）：

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【過去10年NBA總決賽戲碼】（按圖進入）