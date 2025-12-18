NBL｜香港金牛新季主場首戰　平安夜荃灣體育館上演　門票今開賣

2025/26全國男子籃球聯賽（NBL）新一季常規賽將於本周六（20日）展開，力爭三連霸的香港金牛首仗會先作客貴州；12月24日平安夜當晚就會回師主場作今季首戰。

香港金牛公布，平安夜晚上8時對新加盟聯賽球隊上海玄鳥的主場賽事，將於荃灣體育館上演，門票今日（18日）開售。

金牛同時透露球隊未能續用不符合FIBA標準的修頓場館作主場，在未有場地可以完全接納NBL需求下，今季僅5場常規賽獲批於香港舉行，一半以上主場比賽將移師深圳舉行。



香港金牛今日舉行誓師大會。（趙子晉攝）

力爭NBL三連霸的金牛在12月20日的迎季揭幕戰先作客貴州猛龍，隨後12月24日就回到主場迎戰新加入NBL的上海玄鳥，賽事將於荃灣體育館上演，票價共分5種，包括$300、$380、$280、$180及只限傷健人士及陪同者的$80。門票周四於POPICKET網頁開售，持2025季票會員可於上午9時至11時30分優先購票，其餘球迷可於12時起購票。

香港金牛。（趙子晉攝）

金牛去季尾突獲中國籃協告知修頓室內場館未符NBL規格，未能用作主場出戰季後賽，需移師深圳福田體育公園體育館上陣，球隊隨後亦一度於啟德體藝館出戰兩場季後賽總決賽。金牛指，球隊在休季期間積極視察全港多個場館，惟未有場地可以完全接納NBL比賽需求，故全季僅5場常規賽獲批本地場館舉辦，一半以上常規賽場次需於深圳舉行，球隊指「衷⼼希望香港球迷可以前往深圳為主隊加油助威」，惟未透露其他主場賽事是否同於荃灣體育館舉行。