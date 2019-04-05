以時裝手法為黑人女生拍造型照　誓打破美國社會對「攣毛頭」歧視

不只頭髮是與生俱來，其實就連髮色和髮質也是命中注定，然而這件貌似平常不過的自然法則（髮質），卻因為美國主流白種人的歧視心理作崇，視非洲裔黑人自然捲曲的黑色髮型（Afro）為一種落伍和禁忌，從而使萬千非裔美國人（African American）因為自身的頭髮，而長期受盡嘲弄和不必要的傷害，對於一個提倡自由和多元文化的大國而言，的確諷刺。 不過時裝的力量，除了給予人消遣和炫富外，也著實有許多更正面的作用，美國阿特蘭大最近就有一對夫妻檔攝影師，決心透過時尚的力量，為黑人的女孩的秀髮去發聲，爭取權益。

Afro髮型。（網上圖片）

大家或許對Afro這個詞彙覺得陌生，其實它中文名稱名作「爆炸頭」，亦可叫「阿福羅頭」或「非洲頭」，是非裔種族常見的一種髮型，由於天生髮質和髮性的基因緣故，許多黑人的天然頭髮絕非如普遍東方人一般，垂直生長下來，而是以一種蓬鬆捲毛的結構，包圍團積在頭顱之上，形成一種仿如「雲朵」一般的立體狀髮型。

在Disco流行的時代裡，Afro頭很受歡迎。（SETHLUI.com）

Jackson 5 （Glasgow Live）。

其實Afro除了是天生使然外，亦可以透過Salon的電髮效果去做成，Afro就正正於1970年代大流行，特別於Disco文化之中，可是一個萬代跟風的流行髮型。然而時至今日，好些非裔年青人卻基於種種因由，對自己與生俱來的「攣毛」Afro髮型，有着或多或少的抗拒感，當中原因，或許是潮流之使然；或許是頭髮過於蓬鬆，為日常生活帶來不便；但更重要者，是美國社會內的主流白人總對這種Afro髮式抱有輕蔑成份，刻意標籤它是有色人種的文化象徵，每每在言談和表情間，展示出取笑和憎惡的歧視成份，更曾發生因為黑人的獨有髮型而被公司解聘的例子，使好些天生就生長着Afro髮質的洲裔民眾，每天生活在誠惶誠恐之中，縱然本身對自己天然的Afro髮質處之泰然，但在長年累月的壓逼下，亦只能夠漸漸產生出自卑心理。

基於各種主動或被動的原因，不少非裔人士都會透過電髮、束辮子等技術，來改變自己蓬鬆的天然髮質，Cornrow Braid正是一種常見的Hairstyle。（The Right Hairstyles）

不只私營機構，就連美國官方也曾歧視黑人髮型，2014年美國陸軍就發佈了名為「AR 670-1」的軍隊儀容指令，例名一些普及在黑人社會的傳統髮型﹐皆嚴禁出現在軍隊之中。（網上圖片）

名模Kendall Jenner也曾因為一個Afro頭造型照，而引起出一輪社會風波。（網上圖片）

來自美國阿特蘭大的CreativeSoul Photo的攝影製作團隊。

面對社會上這種不公不義，美國阿特蘭大一個名為CreativeSoul Photo的攝影製作團隊，就決定為非洲裔種族發聲，夫妻檔主理人Regis與Kahran邀請了多位生長著Afro曲髮的黑人女生出來，拍攝時裝硬照AfroArt專題，希來利用時裝潮流的力量，來改變世人對Afro的印象。

11歲小女孩Zoi，成功將Afro髮型與巴洛克時期裝扮合二為一。（CreativeSoul Photo）

Baroque

每組時裝照、每組模特兒都有獨特題材，與獨殊意義於其中，唯一不變者，是一律會保留模特兒天然的Afro髮型，例如11歲小女孩Zoi的王子貴胄的裝扮，就是來自Baroque巴洛克時期的造型設計的，只因製作團隊認為，無論是公主王子，還是巴洛克時期的宮殿裝扮，從來都是白種人專利似的，然而透過Zoi的Afro曲髮，將黑人元素注入傳統歐陸元素之中，衍生出的美感，實在叫人意想不到。

以Afrofuturism概念打造的造型照。（CreativeSoul Photo）

Afrofuturism

電影《黑豹》的大成功，除了成功為非裔文化爭一口氣，吐氣揚眉外（主角Chadwick Boseman就憑電影成功當上《TIME》雜誌封面），也令到世人對「非洲未來主義」Afrofuturism這一概念熱忱起來，今次Regis與Kahran特意將Afrofuturism的民族傳統與富裕、高科技合一的元素注入8歲小朋友Jordyn的造型照之中，就是希望鼓舞她們，不忘自己膚色背後的榮譽與光榮，要引以為傲。

Afrofuturism的美學概念圖。（Dezeen）

Steampunk造型概念，與Afro頭一拍即合。（CreativeSoul Photo）

Steampunk

Steampunk蒸汽朋克是一種流行於1980-90年代的科幻美學題材，美學背景每每設定在個蒸氣科技發展至高峰的的架空世界，宮崎駿《哈爾移動城堡》動畫中的移動城堡，正正是Steampunk.的美學表徵。今次AfroArt，代表蒸氣工業時代的齒輪、鋼鏈與航天眼鏡，以天馬行空之法注入造型之中，再結合雙生兒姐妹的Afro捲髮，前衞度極高之餘，想來背後也有着一定深意（雖然CreativeSoul Photo方面沒有明示）。只因蒸汽朋克這種幻想出來的美學概念，其歷史根源正正是來自18-19世紀的工業革命，然而這個對於人類史發展影響巨大的轉折點，普遍世人只歸功於英國白種人之上，頌揚他們革新出各種生產科技，卻忽視了非洲裔種族在整個過程之中，均提供了大量的勞動力的巨大貢獻，沒有非洲裔工人眾的參與，工業革命的影響力會與如斯重要，實在是未可知的事……

Ice Queen造型。（CreativeSoul Photo）

Ice Queen

提供近年孩童間最喜愛的動畫，《Frozen》定必榜上有名，不過誠如Baroque文化一樣，《Frozen》的故事世界乃至美學概念，皆由白種人所主導似的，雖然並非話每個故事、每個創作都要有黑人參與才叫做公平，但幻想着自己化身成魔法公主的思想自由，卻是每個小朋友皆應有之權利。

透過這輯AfroArt，CreativeSoul Photo除了希望改變外在外人對Afro捲髮的觀感外，更重要目的，是希望利用時裝打扮的魅力，來重建非洲裔年青人對自己的髮型、自己的膚色與傳統的熱愛與自豪感，以「扮靚」去啟迪人的生命，才是時裝尊貴和值得珍惜的地方，而並非去排隊抽籤買波鞋，再換售出去炒賣，賺取那「千零二千蚊」的差價，然之後洋洋自得，自誇為忠實時裝人。

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