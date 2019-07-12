【莫奈】印象派大師「藍屋」大翻身　變成Airbnb旅館感受藝術氣息

法國印象派畫家克勞德．莫奈（Claude Monet）在晚年完成逾二百幅《睡蓮》組畫，而當中所畫庭園，昔日是莫奈故居外，如今是人們旅遊勝地，每年吸引數十萬人前來參觀。 但鮮為人知的是，鄰近大宅的「藍屋」，其實也與莫奈的日常生活息息相關。這座別具藝術氣息的老房子，最近竟迎來了「歷史新一頁」。 事關這大屋已在Airbnb平台上放租，供遊客暫住。從前畫家故居，如今變成旅館，一眾遊客興奮之餘，也實在讓人百感交集。

有「印象派之父」之稱的莫奈，以畫作呈現朦朧色彩，捕捉光影輪廓。（Wikipedia）

談及法國印象派大師克勞德．莫奈（Claude Monet）的故居，最為人熟悉的無疑是有「莫奈花園」之稱的大宅。藝術家自1883年遷進吉維尼大宅，及後花了十年時光擴建日式水庭（Water Garden）。大宅內的滿園鮮花和河塘光景，處處詩情畫意。莫奈除在此居住逾四十年外，更每天於此創作，透過匆促零散的筆觸，捕捉朦朧光影，帶起印象派浪潮，並在晚年創作出聞名藝壇的《睡蓮》組畫。

自1980年起，「莫奈花園」已開放予大眾參觀，每年更吸引逾50萬人參觀。這座大宅作為莫奈的靈感之源，固然引來不少遊客慕名而來。但較少人知道的是，離大宅不遠處的一幢「藍屋」（La Maison Bleue），同樣滿載着印象派畫家的生活氣息。當時，畫家醉心於吉維尼的田園風情，決定購入藍屋，閒時種植蔬果，享受田野之樂。雖然莫奈作息一般不在「藍屋」，但這座充滿諾曼第風情的藍白大宅，卻是莫奈招待朋友的不二之處，其座上客不乏各地藝術家，而美國印象派畫家Guy Rose亦在招待之列。後者在近百年前，以冷色調畫下「藍屋」環境，與現貌對比，仍然可見昔日影子。

「藍屋」如今已變成白色牆身，配上藍綠色窗戶。（Airbnb）

如此具文化意義的建築，幾經轉手，如今將迎來「歷史新一頁」，事關大宅現已在Airbnb上出租，開放予大眾租住，深受旅客歡迎。「藍屋」除了有200平方呎的起居空間外，周圍更環繞着1,500平方呎大的園圃，即使大宅為處市中心，舉目看去卻仍綠意盎然，環境清幽恬靜。房屋經2016年重新翻新裝修後，一方面保有百年前的裝潢設計、家品擺設，另一方面亦新添了現代家居設備，方便住客。全屋樓高兩層，設兩個客廳，以及三間連獨立浴室的雙人房，一共可容納六人。

想要追隨莫奈百年前田野慢活步調，到「藍屋」住上數天，就要提前訂好房間，事關暑假旺季時段，可租日子已所餘無幾。至於價錢方面，「藍屋 」至少要訂房兩晚，房價每晚盛惠200歐元（約1,764港幣），若六人攤分房租，價格可算相宜。各位莫奈迷下次旅行，不妨考慮訂上數天，到畫家故居感受一下香港少有的藝術氣息。