抖音成為最全球歡迎的社交媒體平台　Dior也要靠它來宣傳？

若你對抖音的認識尚停留於「學貓叫」般的自娛短片的話，實在太落伍了。抖音現已變成時裝品牌的最佳宣傳選擇，早期出現的只有Calvin Klein、Michael Kors、adidas，如今連奢侈品牌Dior和Burberry等也加入抖音陣營，可想而知這個內地社交媒體平台實力的確不容忽視。

DIOR是首個有藍剔認證的官方品牌帳號。（抖音）

Burberry與抖音合作的#TBChallenge。（網上圖片）

抖音現在已超越港人最愛的Facebook、Instagram、YouTube，發展成全球歡迎的社交媒體平台，在2億日常活躍用戶中有90%用戶為35歲以下，所以品牌為了吸引年青消費者而紛紛進駐抖音，只要品牌與抖音達成合作，就會舉辦短片挑戰賽。以Michale Kors的合作為例，該宣傳視頻就有超過2億播放量和850個讚好；而Calvin Klein更因抖音的宣傳創下了Calvin Klein有史以來最高的網絡瀏覽量，更是2015 年Justin Bieber 代言廣告的十倍；就連沒有抖音官方帳號的Louis Vuitton也被標籤了2300萬次。



抖音到底有何魅力可以令全球Z世代青少年如此沉迷於短片世界中呢？

Michale Kors短片挑戰賽。（網上圖片）

抖音短視頻簡稱抖音（TIK TOK），用戶可以使用應用程式的特效及音樂製作15秒短片，亦能以直播形式進行互動，互動期間更可以給予虛擬貨幣獎賞創作者。短片熱潮早於2013年興起，當時與抖音相似的Vine和Musical.ly更成功捧紅多位KOL，Logan Paul亦是當中一位。短片熱潮過後，多個應用程式亦漸倒閉，而抖音就看準了Musical.ly的唇型同步（lip sync）功能收購Musical.ly，集百家之大成的抖音將不同社交媒體的功能混合於一身，吸引沉迷自戀主義的Z世代使用。

Justin Biber 亦有使用抖音。（網上圖片）

因虛擬貨幣獎賞功能吸引眾多網絡紅人活躍於抖音，一個直播能獲得大概$1000英鎊，當中有年幼粉絲在一個直播中給予偶像多於$400美金，其父母事後才知情。抖音亦存在兒童安全問題，曾因違反《兒童網絡隱私保護法案》和非法採集13 歲以下用戶數據，被美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission）罰款570 萬美元。