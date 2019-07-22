【女性用尿兜】戶外如廁空間談平權解放　也解決女廁排長龍問題

公共廁所除了是城市規劃的一部份，亦是性別爭論場域。不論是設立性別友善廁所，還是有關增加女性廁格的公共討論，都與近年大眾性別意識抬頭有關。 香港性別風氣縱然尚算保守，但還是能借鑑外國設計，拓闊對城市空間的想像。最近，兩位外國設計師就推出為女性而設的「Lapee」尿兜，供舉辦大型戶外活動時使用。 設計除為解決女廁廁格不足的問題外，亦將平權意識融入其中，至於是否適合用於香港，就實在見人見智。

兩位外國設計師推出為女性而設的「Lapee」尿兜，供舉辦大型戶外活動時使用。（Dezeen）

公共廁所一直處於「公」、「私」領域的交界處。廁所既是公共空間規劃中不可或缺的一部份，同時亦為私隱不容冒犯的領域。而在這個「公私不分」的場所中，性別政治就成為了一大議題，規範大眾的生活日常。

近年性別平等意識抬頭，不論是設立性別友善廁所，把跨性別人士的需要納入城市之中，還是像國外所提倡的「平權規劃」，着力解決女廁因廁格不足、長年排隊的問題，種種均與性別空間有關。

外國早有共融廁所，照顧跨性別以至傷殘人士所需。（The Guardian）

其實，「無性別廁所」等討論在國外早就甚為普及，單在美國，就有超過150所大學設立了中性廁所，打破公共空間中的性別二元框架。在香港，香港大學亦早於2016年前首設無性別洗手間，不過時至今日，若要將措施放於本地廣泛推行，相信仍會引來不少反對聲音。假如完全推翻兩性隔離的城市政策在香港暫不可行，借鑑保留兩性分野，但提高女廁開放度的設計，又能否擴闊大眾對香港公共空間的想像？

最近，兩位外國設計師Gina Périer和Alexander Egebjerg就推出為女性而設的「Lapee」尿兜，供舉辦大型戶外活動時使用。大家若曾在港參與Clockenflap、Pink Dot等大型戶外活動，應該不難發現，女廁往往因廁格不足，門外總是大排長龍，而女性的輪侯時間，更隨時是男性數倍以上。不過據統計，高於九成等候如廁的女性，不過稍感尿意，而如今女廁設計，卻未有如男廁般，在空間上有着明確的「大小二便」之分，等候時間難免更長。

女廁設計不時因廁格不足而大排長龍，等候時間甚長。（VCG）

有見及此，兩位設計師構想出「Lapee」女性尿兜臨時廁所。廁格用上可循環再用的PE塑膠物料製成，粉色外觀格外搶眼。整座臨時廁所共設三格，外形呈扇頁形狀，經精密計算，即使未有門檔，仍能確保外面不能直視進內，保障使用者私穩。設計師顧及女性需要，特別加高60cm底板，讓女生能以半蹲方式如廁，更為方便。此外，二人亦特意把平權觀念融入設計，一方面增加廁格開放度，「賦權」女性走到公共空間，另一方面以「尿兜」為藍本，明顯有打破兩性刻板印象之意。

如此前衛設計，其實已在法國、挪威、丹麥等地的大型戶外活動上派上用場。每座臨時「尿兜」淨重不過200公斤，內設1,100公升大缸，可供3,500人次使用，實在非常貼合外國戶外活動所需。如此設計，放於性別風氣尚算保守的香港，相信還是會引起一番爭議。但從國外設計反思香港公廁規劃中的種種「理所當然」，拓闊對公共空間的想像，亦是未嘗不可。