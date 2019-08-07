【余文樂】港獨、愛國、崇日？因日牌之名　Madness不敗聯乘公式

余文樂早已成為重要潮流代表，其個人品牌Madness更在大陸火紅。 不過，因大陸網民將Madness員工個人IG圖片為余文樂扣上支持港獨帽子，令余文樂在微博表態，轉發以「余文樂工作室」名義所發出的聲明，表明自己是中國人。 不過從Madness一路以來聯乘的取向，愛國與崇日，有時難以定分界。

余文樂跟一眾日本潮流品牌老友鬼鬼（IG@lok666）

Madness除了自家產品外，聯乘亦是其大賣點，憑藉余文樂跟日本潮流品牌的友好關係，Madness跟日牌的合作可謂停不了。先將時光倒流回到他第一個個人品牌CMSS（Common Sense）年代，余文樂已跟Neighborhood主理人瀧澤伸介老友鬼鬼，相信那時瀧澤已為CMSS的設計提供不少寶貴意見，這對他日後再成立Madness打好基礎。

CMSS是余文樂踏上潮流之路的第一步（網上圖片）

CMSS很快便消失了，但原來Madness才是真正令余文樂踏上潮人之路的戲肉。「打版樂」是很多潮人、時裝人給余文樂的稱號，因為早年品牌多次被質疑抄襲visvim、Wtaps、Neighborhood等日本品牌，抄襲、模仿、致敬都是語言藝術，看你怎樣去看，而余文樂從沒有認承或否認，這風格的設計仍是繼續。

COPYNESS記錄了多個MADNESS疑似抄襲案例，各位看倌自行判斷吧。（IG@copyness）

因《志明與春嬌》系列電影令余文樂人氣急升，戲中所穿着、使用過的，由腳上的New Balance M996到臉上的Barton Perreira和DITA眼鏡，也隨之走紅，也間接令他踏上成「潮」之路，而Madness也成為大中華潮人們搶購的目標，在北京三里屯的專門店開業後，不論是他本人還是品牌，受歡迎程度都急升。

余文樂成潮之路：

【余文樂】忘了過去、忘卻錯對 回顧元朗樂仔蛻變成時尚潮人之路

「打版」為人咎病，但「聯乘」卻成了解藥。自Madness名氣與銷售穩步上揚後，開始作出不同的聯乘合作，雖然表面上有來自不同國家的品牌，但仔細一覽十居其九的，都是日本潮流品牌，數數手指，Neighborhood、A Bathing Ape、F.C.R.B、Number (N)ine、Descendant、N. Hoolywood、SOPHNET. 、GB Sport、Uniform Experiment、White Mountaineering、United Arrow & Sons、Wind And Sea等，這些不但是日本有名的時尚品牌，更重要的是大大改善了Madness的抄襲形象，不少人視之為「洗底」大行動，而Madness自家產品的設計方向，亦逐從日本風走向Vintage風，目標為各種古著，由Copy轉化為Tribute，將一切變得正面。

Neighborhood是長期支持余文樂的日牌（Madness）

這種處理手法，讓人憶起當年台灣Porter International與日本Porter Yoshida & Co.的商標版權紛爭，當時有不少人視Porter International為翻版，其後兩個品牌經多次調解下最終達成和解，更教人意想不到的是Porter International與Porter Yoshida & Co. 合作推出聯乘產品，只可說商業世界上沒有永遠的敵人。

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余文樂被扣上支持港獨的帽子，以「我是中國人」成功解困，不過逃過「港獨」的罪名，還有「崇日」的危機，雖然Madness新近的聯乘單位有美國Carhartt工衣、Teva涼鞋和香港WMT腕錶，但那份日味始終濃濃化不開，要溝淡談何容易，不過最重要是得到同志們的原諒，那就百戰百勝。