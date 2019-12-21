【環保設計】無錢買銀包想出紙盒改造　變成時尚潮物更走進美術館

聖誕與新年臨近，又是收禮物和送禮物的佳節。 不論是給自己的禮物也好，別人送贈的也好，鞋履、手袋，甚至是名貴水果，都有紙皮箱好好保護。 雖然紙皮箱可以當作收納箱使用，但有時箱實在太多，始終變成無用的垃圾，幸好日本設計師妙手將廢紙箱升級改造，突出紙皮箱原有的品牌Logo、色彩，令環保循環再造也顯出時尚格調。

這位80後創意設計師名為島津冬樹，曾任職廣告公司美術，後來成立自家品牌Carton，直譯就是「紙箱」的意思，簡單易明。到底是甚麼觸發他嘗試將舊紙箱再造？話說2010年時，他在多摩美術大學求學期間，是位很窮的書生，窮到連買銀包的錢也沒有，就是因為窮引發出創意，他想到用紙皮箱改裝，開始這創作之路。

Carton創辦人島津冬樹（Carton）

當他成立Carton後，四出收集不同紙皮箱，有的是品牌Logo，有的是色彩繽紛，這種將廢置物料轉成時尚單品的環保設計，教人聯想起大型廣告帆布改造的瑞士品牌Freitag，雖然物料不同，但理念同出一轍，將被棄用的轉化成有價值，除了銀包，還有散銀包、卡片套、筆袋、文件夾，甚至手袋等。島津冬樹又跟Nike、The North Face等運動、戶外品牌合作搞工作坊，亦曾於BEAMS、伊勢丹等日本時尚名店內開設Pop-Up店，甚至到世界各地舉行展覽，當中包括東京的國立新美術館、巴黎的龐比度中心等等。

這些沒用的Nike鞋盒，原來可以大變身。（Carton）

按圖看舊鞋盒如何改造成時尚小物：

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當我第一次使用紙皮錢包時，認為它可能很容易折斷，因為它始終是用紙做的，但令我驚訝的是，它可以用一段頗長的時間，我認為這很有趣。 島津冬樹

紙皮再造甚至走進東京國立新美術館（Carton）

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正如島津冬樹所言，紙皮設計並非想像中那般脆弱，反之頗耐用，因為這些箱本來作用就是保護內裡的東西，堅固是必須。Carton給予鞋盒、生果箱第二生命，更重要是啟發別人對廢棄紙箱的想像。翻看家中的盒子，不一定是Nike、CHANEL等著名品牌，甚至是盛載食物、雜貨，借助盒上大Logo和有趣色彩圖案，發揮無窮創意，DIY環保聖誕禮物送給自己和親朋，別具意義。

最後，再看Carton不同形式的紙盒再造設計：