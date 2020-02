PETA標誌性反皮草廣告成歷史　回顧善待動物組織三十年來全裸經典

紐約時裝周開鑼之際,善待動物組織PETA竟宣佈將停用「寧願裸體也不穿皮草」廣告,最主要的原因是,他們認為抗爭任務終於成功。

超模Tyra Banks曾裸體上陣為PETA拍廣告(PETA)

三十年前,PETA首次發起「寧願裸體也不穿皮草」(I’d Rather Go Naked Than Wear Fur)廣告,直至今年正式結束反皮草廣告系列。隨著大多時尚品牌加入反皮草陣線, 該組織也表示,幾乎每位頂級設計師都拋棄了皮草,在加州等地更禁止使用,而英女王亦宣布拒絕皮草,甚至梅西百貨(Macy's)也停售皮草製品,現在就連北美最大的皮草拍賣行, 都在申請破產,抗爭成效有目共睹。

1990年PETA與流行樂隊The Go-Go合作(PETA)

回顧歷史,PETA最初是在1990年,與流行樂隊The Go-Go合作,她們全部以裸體站在紅色橫幅後,並寫上「We'd Rather Go-Go Naked Thean Wear Fur」,同時更引起熱話。從90年代開始,在紐約時裝周期間,時代廣場的廣告牌更會變得「赤裸裸」,這一度成為反皮草運動的標誌性廣告系列。

按圖重溫PETA經典反皮草廣告:

+ 13 + 12 + 11

接下來的幾十年,以裸體上陣的廣告系列,也曾找上Naomi Campbell、Christy Turlington、Tyra Banks、Pamela Anderson等超模拍攝。PETA於1990年前開始利用名人效應,呼籲大家抵制皮草,他們過去也曾拍攝數十個廣告,舉行了數百場抗議活動。抗爭三十年後,鑑於時裝界開始抵制這些不人道的皮草行為,現在也是時候結束長達多年的反皮草廣告,以便組織可以專注於其他領域,未來PETA將擴大他們的工作範圍,以揭露暴力的皮革商和羊毛貿易為主。