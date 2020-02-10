PETA標誌性反皮草廣告成歷史　回顧善待動物組織三十年來全裸經典

紐約時裝周開鑼之際，善待動物組織PETA竟宣佈將停用「寧願裸體也不穿皮草」廣告，最主要的原因是，他們認為抗爭任務終於成功。

超模Tyra Banks曾裸體上陣為PETA拍廣告（PETA）

三十年前，PETA首次發起「寧願裸體也不穿皮草」（I’d Rather Go Naked Than Wear Fur）廣告，直至今年正式結束反皮草廣告系列。隨著大多時尚品牌加入反皮草陣線， 該組織也表示，幾乎每位頂級設計師都拋棄了皮草，在加州等地更禁止使用，而英女王亦宣布拒絕皮草，甚至梅西百貨（Macy's）也停售皮草製品，現在就連北美最大的皮草拍賣行， 都在申請破產，抗爭成效有目共睹。

1990年PETA與流行樂隊The Go-Go合作（PETA）

回顧歷史，PETA最初是在1990年，與流行樂隊The Go-Go合作，她們全部以裸體站在紅色橫幅後，並寫上「We'd Rather Go-Go Naked Thean Wear Fur」，同時更引起熱話。從90年代開始，在紐約時裝周期間，時代廣場的廣告牌更會變得「赤裸裸」，這一度成為反皮草運動的標誌性廣告系列。

按圖重溫PETA經典反皮草廣告：

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接下來的幾十年，以裸體上陣的廣告系列，也曾找上Naomi Campbell、Christy Turlington、Tyra Banks、Pamela Anderson等超模拍攝。PETA於1990年前開始利用名人效應，呼籲大家抵制皮草，他們過去也曾拍攝數十個廣告，舉行了數百場抗議活動。抗爭三十年後，鑑於時裝界開始抵制這些不人道的皮草行為，現在也是時候結束長達多年的反皮草廣告，以便組織可以專注於其他領域，未來PETA將擴大他們的工作範圍，以揭露暴力的皮革商和羊毛貿易為主。