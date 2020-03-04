【CHANEL】FW20重繪老佛爺造型　Virginie Viard破天荒決定包括…

CHANEL FW20 時裝騷昨日於巴黎時間十時三十分（即香港時間五時三十分）在Grand Palais舉行。
作為經典品牌，CHANEL本季作出多個突破性的決定，令人刮目相看。
CHANEL破天荒以直播形式展示FW20系列。（CHANEL）
時裝騷過往予人可望而不可即的感覺。但打從社交媒體時代來臨，各大品牌亦先後開設專頁，冀圖與新時代接軌。CHANEL在年輕化品牌方面尤其出色，當其他經典品牌還在爭扎的時候，CHANEL早已不遺餘力地找來新一代繆思拍廣告，亦在新媒體上以嶄新方式講起創始人Coco Chanel女士的生平，昨日更破天荒以直播形式展示FW20系列，讓身處世界各地的人亦能感受到時裝騷的氛圍，實在難得。
CHANEL FW20騷場一覽：
這是非常簡潔、非常純粹的片刻。無需華麗繁複亦堆積出浪漫主義。拒絕多餘冗飾卻洋溢飽滿情感。
不經不覺來到了第六個主理的系列，本季Virginie Viard明顯比去年更有自信，在拿捏買家的需要上亦更手到拿來。Virginie Viard是次以自由為出發點，72套設計以褲裝為主，搭配長外套，以及點到即止的配飾，勾勒出灑脫俐落的現代女性形象，整個系列就如Virginie Viard所言：「這是非常簡潔、非常純粹的片刻。無需華麗繁複亦堆積出浪漫主義。拒絕多餘冗飾卻洋溢飽滿情感」。
在勾勒屬於自己的個人風格之外，Virginie Viard今次亦不忘向前輩致敬——透過條紋西服、白恤衫、闊身開衩褲、騎士靴，向CHANEL傳奇設計師Karl Lagerfeld致敬。不少造型更以Karl Lagerfeld標誌式的黑領呔作點綴，致敬之情言溢於表。
黑領呔，Karl Lagerfeld的標誌。（CHANEL）
點覽整個CHANEL FW20系列：
CHANEL今次除了破天荒以直播形式展出時裝騷外，不難發現今次模特兒的走台方式與過往迥然不同。
過去模特兒大多一個接一個、昂首闊步地走過天橋，今次CHANEL卻特意安排模特兒並肩同行，甚至交頭接耳地談笑風生。最後，Gigi Hadid、Mona Tougaard、Hyunji Shin穿上輪廓相似的FW20系列挽手登場，令人聯想到種族融合的願景，如此明顯的政治宣示，亦是CHANEL罕有的決定，實在難得。
Gigi Hadid、Mona Tougaard、Hyunji Shin挽手登場。（CHANEL）
今次Virginie Viard更採用大碼模特兒行騷，打破CHANEL過去十年僅採用纖瘦模特兒的「傳統」。對上一次CHANEL採用大碼模特兒行騷，已是2011年的事。事隔十年，時裝界及模特兒界掀起多個文化革命，多個品牌先後擁抱body positivity。今次CHANEL採用來自荷蘭的大碼模特兒Jill Kortleve，正式宣布加入body positivity行列。
此一決定，無疑是在認同各種身型的女性亦能美麗優雅，同時鼓勵女性不必因體型而自卑，正好與本季的出發點——「自由」互相呼應，體現出Virginie Viard的時代精神。
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I can’t believe this just happened but... to end this fashion month, I walked my first fashion show for @chanelofficial. I m so thankful for this moment to happen and for everybody who made this happen; There’s a much needed change happening on the runway and I’m proud and feel grateful to be a part of it. I truly hope that in the future I get to see and work with many more models who used to not fit the briefing 💖 This whole month has been a dream and I never expected that it was even possible for me to walk on the runway, let alone be included in the amazing shows this season. Thank you. My heart is filled with gratitude and love.
新人事新作風，Virginie Viard接任短短一年便為CHANEL迎來多個「第一次」，讓人更加期待品牌及她的將來。