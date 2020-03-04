【CHANEL】FW20重繪老佛爺造型　Virginie Viard破天荒決定包括…

CHANEL FW20 時裝騷昨日於巴黎時間十時三十分（即香港時間五時三十分）在Grand Palais舉行。 作為經典品牌，CHANEL本季作出多個突破性的決定，令人刮目相看。

CHANEL破天荒以直播形式展示FW20系列。（CHANEL）

時裝騷過往予人可望而不可即的感覺。但打從社交媒體時代來臨，各大品牌亦先後開設專頁，冀圖與新時代接軌。CHANEL在年輕化品牌方面尤其出色，當其他經典品牌還在爭扎的時候，CHANEL早已不遺餘力地找來新一代繆思拍廣告，亦在新媒體上以嶄新方式講起創始人Coco Chanel女士的生平，昨日更破天荒以直播形式展示FW20系列，讓身處世界各地的人亦能感受到時裝騷的氛圍，實在難得。

CHANEL FW20騷場一覽：

這是非常簡潔、非常純粹的片刻。無需華麗繁複亦堆積出浪漫主義。拒絕多餘冗飾卻洋溢飽滿情感。 Virginie Viard

不經不覺來到了第六個主理的系列，本季Virginie Viard明顯比去年更有自信，在拿捏買家的需要上亦更手到拿來。Virginie Viard是次以自由為出發點，72套設計以褲裝為主，搭配長外套，以及點到即止的配飾，勾勒出灑脫俐落的現代女性形象，整個系列就如Virginie Viard所言：「這是非常簡潔、非常純粹的片刻。無需華麗繁複亦堆積出浪漫主義。拒絕多餘冗飾卻洋溢飽滿情感」。

在勾勒屬於自己的個人風格之外，Virginie Viard今次亦不忘向前輩致敬——透過條紋西服、白恤衫、闊身開衩褲、騎士靴，向CHANEL傳奇設計師Karl Lagerfeld致敬。不少造型更以Karl Lagerfeld標誌式的黑領呔作點綴，致敬之情言溢於表。

黑領呔，Karl Lagerfeld的標誌。（CHANEL）

點覽整個CHANEL FW20系列：

+ 55 + 54 + 53

CHANEL今次除了破天荒以直播形式展出時裝騷外，不難發現今次模特兒的走台方式與過往迥然不同。

過去模特兒大多一個接一個、昂首闊步地走過天橋，今次CHANEL卻特意安排模特兒並肩同行，甚至交頭接耳地談笑風生。最後，Gigi Hadid、Mona Tougaard、Hyunji Shin穿上輪廓相似的FW20系列挽手登場，令人聯想到種族融合的願景，如此明顯的政治宣示，亦是CHANEL罕有的決定，實在難得。

Gigi Hadid、Mona Tougaard、Hyunji Shin挽手登場。（CHANEL）

今次Virginie Viard更採用大碼模特兒行騷，打破CHANEL過去十年僅採用纖瘦模特兒的「傳統」。對上一次CHANEL採用大碼模特兒行騷，已是2011年的事。事隔十年，時裝界及模特兒界掀起多個文化革命，多個品牌先後擁抱body positivity。今次CHANEL採用來自荷蘭的大碼模特兒Jill Kortleve，正式宣布加入body positivity行列。

此一決定，無疑是在認同各種身型的女性亦能美麗優雅，同時鼓勵女性不必因體型而自卑，正好與本季的出發點——「自由」互相呼應，體現出Virginie Viard的時代精神。

新人事新作風，Virginie Viard接任短短一年便為CHANEL迎來多個「第一次」，讓人更加期待品牌及她的將來。