sacai阿部千登勢持續研發高科技物料　誰說吸引力只有Nike球鞋？

自與Nike合作的LDWaffle誕生以降，愈來愈人想起sacai的時候，都總會聚焦在其球鞋作品之上，而不時忽略她們的服飾。

sacai FW2020 RTW。（VOGUE）

然而，較之售賣人氣波鞋，其實對於sacai主理人阿部千登勢而言，對衣服進行各式各樣的實驗，才是她經營sacai的首要目的，這種實驗，包括探索衣服的全新輪廓、研發服裝的新物料、研判時裝文化之間的男女之別以至探究衣服與人體、動作之間的關係等等等等......千變萬化，而新季FW2020 RTW sacai的研發主旨，則集中在研發物料和探究衣服與人體、動作之間關係兩方面。

將多重屬性各異的物料結合到同一件衣服中去。（VOGUE）

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新季以宇宙太空作為主題元素，每件衣服既有太空衣具備機能感，亦能夠表現出衣服在無重狀態之下的虛空飄逸，這種將傳統高級時裝的高雅以至新潮街頭科技元素合二為一的設計哲學，向來正是阿部千登勢最煞食的一環。FW2020 RTW設計師繼續大玩這類「兩極合一化」的概念，致力研究高貴絲綢與高科技面料：一些具有可檢測光澤布料與Fleece防水物料，結合到衣服之上，設計成飄逸靈動拖地Tuxedos拼Long Dress、See Through喱士結合高科技Nylon縫製成的Bomber Jacket、毛冷融合絲綢調配出來的貼身裙子或者摺面See Through裙拼羽絨褸等等，意念上或許不倫不類，但造出來的成品卻又入型入格，而且實穿性極高，要懂得將天馬行空的東西，包裝到可以用平易近人的方式示人，這正是一般時裝設計學院畢業生和阿部千登勢之間的分別。

要懂得欣賞今季的sacai，觀察 衣服其下擺位置的流動性與形態，絕對是精要之所在。（VOGUE）

衣服呈現出飄揚、扭曲、摺疊的狀態，彷如太空漫步一樣。（VOGUE）

心水清的朋友應該會發現，sacai的物料拼合，每每採用軟硬兼施的方式去處理，如此構思，乃是希望表現出衣服與人體之間本身的關係，透過穿衣者日常生活中的走動和擺動，來使衣服呈現出飄揚、扭曲、摺疊的狀態，彷如太空漫步一樣，潮得來依然詩意十足，所以要懂得欣賞今季的sacai，觀察衣服其下擺位置的流動性與形態，絕對是精要之所在。

邀請NASA提 供6000千張透過天文望遠鏡拍攝出來的真實星際照片，並從中揀選4張出來，印製到長裙、軍褸和衞衣之上。（hypebeast）

而Fashion Show上雖然未有展示與Nike合作的全新單品，卻仍然不缺Collaboration，而且規模更巨，竟然連美國太空總署NASA都請得動，邀請NASA提供6000千張透過天文望遠鏡拍攝出來的真實星際照片，並從中揀選4張出來，印製到長裙、軍褸和衞衣之上，堪稱千挑萬選。此外，上世紀知名的Textile Designer Alexander Girard生前所編織出來的鋸齒狀圖案，也有被品牌引入到新季服飾設計之中，可見阿部千登勢的時裝視野可謂極其宏觀，每季的設計，都是集百家之大成，並非一句「將Street Fashion和High Fashion」合二為一如斯簡單。