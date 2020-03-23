【木村拓哉】首度遇上森山大道　黑白唯美照展現新宿黃金街風情

最近整個木村家族，當真忙得很！

木村拓哉再登封面。（Elle Men）

自次女木村光希出道以來，就迅即成為日本國民焦點，廣告一個接一個，而長女木村心美亦於日前宣告正式出道，登上《Vogue Japan》5月刊封面（不知何故，兩姐妹都是以登上雜誌封面的形式宣布自己出道），引來亞洲時尚圈哄動，絕不讓父親木村拓哉專美。

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然而雖然風頭被兩位受女搶走，但其實47歲的木村拓哉依舊活躍得很，今年一月發行個人專輯《Go with the Flow》，二月才完成個人巡會演唱會，最近更原來登上了《ELLE Japan》四月號內頁《Elle Men》的封面人物，穿上一身Anthony Vaccarello主理的Saint Laurent男裝服飾，穿梭於東京新宿黃金街一帶拍攝，該處有「日本第一歡樂街」之稱號，是都內知名的居酒屋街，超過二百家居酒屋匯集其中，融合於濃厚的舊日本懷舊氛圍之中，委實給予人似夢迷離的迷失東京之感。

兩位愛女接連登上雜誌封面。（Elle）

長女木村心美亦於日前宣告正式出道。（VOGUE）

而今次四月號《Elle Men》內頁專題，之所以矚目，除了因為有木村拓哉外，造型照由知名攝影師森山大道親刀也是一大看點，更原來今次才是森山大道與木村拓哉二人之間的第一次合作，以粗糙高反差粒子、失焦風格而馳名當世的攝影大師，遇上日本第一國民天王，絕對是值得收藏的一次藝術大作。