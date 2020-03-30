【莫奈】繼大宅免費線上遊覽　哪裡能免費欣賞代表作《睡蓮》？

新型冠狀病毒肺炎COVID-19蔓延全球，至今確診人數超過72萬，傷亡無數。重災區之一法國於本月中旬下令關閉所有公共場所包括食肆、咖啡館、電影院、夜店、博物館等，藉此減緩病毒傳播。 繼多家博物館開設線上遊覽服務後，法國橘園美術館（The Musée de l'Orangerie）亦宣布開設免費線上遊覽服務，讓人在家同樣能夠飽覽名畫。

法國橘園美術館（The Musée de l'Orangerie）宣布開設免費線上遊覽服務。（官方圖片）

位於巴黎塞納河傍的橘園美術館，是國內享負盛名的美術館。雖然橘園美術館的面積比起國內其他博物館細得多，但因定位清晰，而且策展出色，因此橘園美術館絕不比其他博物館遜色。

橘園美術館以收藏及展示印象派畫家及後印象派畫作為主，Paul Cézanne、Picasso等多位著名畫家的作品亦包含其中。不過要數美術館最吸引人的地方，相信是藏於館內的莫奈作品《睡蓮》。

橘園美術館是印象派畫迷的聖地。（官方圖片）

在一戰剛結束之際，當時《睡蓮》的收藏家把畫作轉贈美術館。美術館巧妙地將總共八幅《睡蓮》鑲嵌在高2公尺、總長91公尺的環型牆壁之上，加上橢圓形房間的設計，讓觀者進入房間後如同被畫作緊抱。

最近橘園美術館亦參與了由Google創辦的Google Art Project，免費於線上開放其中兩間展廳，當中包括藏有莫奈《睡蓮》的房間，是繼莫奈大宅開設免費線上遊覽服務後，另一個關於莫奈的免費線上展覽。縱使單憑在電腦螢幕觀賞，難以感受到畫作的所帶來的震撼，但畢竟現時健康及公共衛生是最重要的事，而且難得免費，好好善用時間增添文化知識亦未嘗不是一件好事。

除了橘園美術館外，多家博物館及美術館亦加入Google Art Project。現時Google Art Project包含超過30,000件藝術品，涵蓋的博物館多達151家，非常豐富，實是互聯網帶來的良果之一，不容錯過。