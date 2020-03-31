【隈研吾】與坂本龍一攜手合作　三位數價格入手日本雪松木積木

日籍知名建築師隈研吾以代表作之一「積木廣場」為原型，打造出一款環保積木玩具，希望藉此喚起大眾對樹木的關注。

由隈研吾打造的積木玩具「Tsumiki」。（官方圖片）

隈研吾自小喜歡積木，認為積木同時並存「組合」與「毀壞」兩個含義——當用家打散積木之後，能夠再一次使用原材料搭建出另一組合，無限重複，展現無限創意。

於2015年的東京設計師周（Tokyo Midtown DESIGN TOUCH）中，隈研吾以積木作為創作起點，建造出一個「積木廣場」，並在「積木廣場」裡以一系列V字積木搭建出《積木山》以及超過60個大小不一的《積木拱門》。

隈研吾於2015年的東京設計師周建造出一個「積木廣場」。（官方圖片）

後來隈研吾更與日本殿堂級音樂家坂本龍一攜手合作， 為坂本龍一發起的樹林保育慈善組織「More Trees」， 設計出一款以「積木廣場」為原型的積木玩具「Tsumiki」。每個V型積木都設置有兩個三角形缺口， 讓用家能夠隨意鑲嵌出不同型態的模型，發揮創意。隨盒附有說明圖，用家可依說明圖搭建，亦可依自己心意組合積木。

兩位講究環保的藝術家合作，作品自然離不開環保。「Tsumiki」積木選用日本宮崎縣雪松木，全部通過日本森林管委會合法認證，確保森林資源的永續利用，且不會有濫砍樹木的疑慮，確保大家在享受建築設計的同時，不會破壞到日本森林的生態平衡，極具心思。

每一塊積木皆由人手切割、乾燥、塑形而成，帶有樹木天然的原色及香氣，令人倍感治癒。「Tsumiki」積木共有7件、13件、22件等3款可供選購，大家只需花港幣三位價錢即能擁有。在仍要保持社交距離的時期，入手一款「Tsumiki」積木，相信能為沉悶的日子多添趣味。