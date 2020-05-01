Barbour、Champion假期大激減　一個Discount Code時尚潮物折上折

隨着5.1黃金假期開始，時裝店、時裝品牌的激安大減價一浪接一浪。

Barbour香港區專門店，背後正是由時裝集團fokka.store策動。（黃舒慧）

fokka.store官方網店。（fokka.store）

就例如在香港坐擁多間Champion、Barbour和BOY LONDON專門店的時裝單位fokka.store，今日就趁住5.1假期，為《一物》讀者提供其官方網店：www.fokka.com的獨家折扣優惠。

只要輸入Discount Code「OBJECT40」，所有產品即享６享優惠。（fokka.store）

ENGINEERING GARMENT × BARBOUR- UPLAND WAX JACKET 7天優惠 $2,880 （原價 $4,800）。（fokka.store）

現在《一物》讀者只要輸入Discount Code「OBJECT40」，就立即可以在網店內享用到6折優惠，留意這個優惠並不只限於正價單品之中，即使是本身已減價的商品，亦可以享有額外「折上6折」的優惠。fokka.旗下代理的品牌，即Champion、Barbour和BOY LONDON的全部款式，均匯集在網店其中，例如一件原價$4,800大元的ENGINEERING GARMENT × BARBOUR- UPLAND WAX JACKET，現在$2,880就能夠買到，而一件本身已減至$369的Champion ACTION STYLE TEE，現在只要輸入「OBJECT40」，即會折上6折地減至$221港元，堪稱係全港最平的Champion Tee。

+ 8 + 7 + 6

Champion ACTION STYLE TEE 7天優惠 $221 （本身的折扣價為 $369）

留意fokka.store這個Discount Code減價乃是期間限定活動，為期7天，由5月1日開始，至5月7日完結，絕對係手快有手慢無，現在唔講咁多，一於為大家精選一系列最值得入手激安名物。

https://www.fokka.com/