鬼罕日牌Sillage向New Balance致敬　推出限定990V3原型香薰座

近日New Balance掀起滿城風雨，只因失驚無神與WTAPS推出限量992，連帶整個沉寂已久的992系列也一併回歸，New Balance 9系熱潮，當真有排玩！

掀起滿城風雨的WTAPS New Balance 992。（New Balance ）

雖然目前這對WTAPS New Balance 992已炒至過萬大元，平常人是要買到買不到了（或者根本就不會支持炒賣的貨品），但其實要購買刁鑽和特別過人的New Balance 9系單品，就仍然有可能，明天5月6號就有一件重量級作品等着大家：一件由Sillage提案出來的NB990v3 Incense Chamber香薰座。

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Sillage主理人Yuthanan。（Sillage）

NB990v3 Incense Chamber，售價待定。（Sillage）

留意這件990V3香薰座共非New Balance的官方合作單品，只是Sillage主理人Yuthanan個人提案出來的致敬作品而已，但也足夠地吸引。事關Yuthanan雖然沒有日本人的血統（他是泰國、法國混血兒），但鑑於早年先後在YOSHIDA & CO., LTD.及1LDK巴黎店裡工作過，到2017年更直接移居日本發展KOL事業，日本職人精益求精和重視傳統的態度，均烙印在他腦海之中。

（Sillage）

（Sillage）

這件NB990v3 Incense Chamber，Yuthanan可是老遠找來名古屋的陶瓷工匠製造，以他自己一對著用了兩年的NB990v3舊鞋子作為模型，舊鞋幾經著用的磨損位，甚至網眼處稍微下垂的殘舊感，透過陶瓷職人的巧手，皆一一注入到香薰座身上，再加上若隱若現的「N」字Logo和像真又幽默的通窿鞋帶洞Lace holes細節，皆引證它不凡的工藝價值。加上這個Incense Chamber明天5月6號日本時間中午12:00，只會在Sillage的官方網店拍賣，換言之全球就只有一個銷售點而已，就這個角度理解的話，它的確比WTAPS New Balance 992還要稀有，還要難買得多呢！