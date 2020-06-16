Jessica Walsh的獨特色彩世界　拒Apple招手走出自己的藝術之路

Jessica Walsh 是平面設計界的奇女子，在眾多男性設計師中脫穎而出、在繁多作品中令人印象深刻，更被頂尖平面設計社群 Alliance Graphique Internationale (AGI) ，譽為最年輕的設計力量之一。25 歲時就成為美國知名的廣告公司 Sagmeister & Walsh 的共同創辦人，Jessica Walsh到底是如何以獨特的色彩視野，走出屬於她的商業藝術之路？

Jessica Walsh 是平面設計界的奇女子，在眾多男性設計師中脫穎而出、在繁多作品中令人印象深刻（instagram@jessicavwalsh）

#拒絕Apple公司招手

Jessica Walsh從 11 歲開始為父母的軟體公司設計商業標誌，並且涉略網頁設計，年紀輕輕的傑出作為，讓她在中學時拿到年薪 2 萬元美金的職缺，而這時的 Jessica 似乎已經清楚並了解她的夢想，並繼續就學研讀並專攻藝術。

從集藝術與設計學科為一體的世界頂尖設計學院 Rhode Island School of Design 畢業，Apple 公司就提供 Jessica 年薪超過十萬元美金的職缺，對許多從藝術學校畢業的學生來說簡直是一份大禮，但 Jessica 卻拒絕了這份令人羨慕的工作，轉而在 Paula Scher at Pentagram 下做實習生。對她來說比起成為知名品牌下的員工，她更希望能用藝術征服更多挑戰。

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#全才的Graphic Designer

在 Print Magazine 工作是我職涯中最棒的經歷，這是一個讓我能夠發揮個人風格的地方。 Jessica Walsh

2008 年 Jessica Walsh 任職平面設計雜誌 Print Magazine 的設計師，但當時剛經歷過經濟危機，預算大幅縮減的情況下，沒有錢請專職的攝影師、插畫師或多餘的平面設計師，這對需要生產一本大量平面設計的雜誌來說，實在難以想像。但對 Jessica 來說，這卻是一個磨練自己的大好機會，從攝影、空間排列到繪畫，她都決定一手包辦，而 Jessica 後來的作品中都能看到融合藝術、攝影和空間陳列的技巧。

#作品中都會有一個概念主角

與同為設計鬼才的 Stefan Sagmeister 共同成立 Sagmeister & Walsh，此讓 Jessica Walsh 的藝術之路走入商業層面。Jessica 曾說過她的作品中都會有一個概念角色，讓大家看得出來一張平面中的亮點，即便使用了鮮明對比的色彩，也不會被搶走光芒的重要靈魂，這讓 Jessica 的作品令人印象深刻。不僅如此，Jessica 擅長將市儈的商業產品成為藝術景色之一，在她的平面作品中總以立體空間呈現。

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每當看著 Jessica Walsh 的設計作品，彷彿是看著裝滿她所創造的魔法世界的一個小櫥窗。

【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】