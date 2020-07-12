【The North Face】Purple Label機能時尚最強　環保設計成新命題

The North Face Purple Label支線最近發布FW20系列Lookbook，繼續將戶外和都市時尚結合，用上COOLMAX有機棉、Kawada Feather羽絨物料，打造機能、環保兼備的秋冬系列。

The North Face Purple Label2020秋冬系列，繼續行urban outdoor風格。（The North Face Purple Label）

在聯乘當道的世代，The North Face Purple Label相較主線低調得多，但就算沒有Supreme、ＭＭ6、Dover Street Market等重量級品牌加持，Purple Label的標誌性日系都市機能美學依然大有捧場客。近日，Purple Label支線發布2020秋冬系列，一如所料，新系列依舊行urban outdoor風格，寬鬆剪裁休閒輪廓，City Boy味濃之餘，品牌亦明顯有意迎合環保大趨勢，找來COOLMAX、Kawada Feather等品牌打造環保、機能兼備單品。

點擊看The North Face Purple Label FW20系列：

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Purple Label支線自2003年成立，由日本The North Face和nanamica聯手打造，nanamica由當初一間代官山Select Shop，發展成如今日系愛好者均有所耳聞的街頭品牌。提到nanamica、Purple Label，不得不提品牌創意總監本間永一郎。本間永一郎一直鍾情戶外機能布料，將之融入日常街頭服飾設計，打破都市時尚／戶外機能設計分野。而在本間永一郎加持下的Purple Label支線，亦不時在The North Face經典設計上加入日系潮流美學，例如今年2月推出的3 Way Duffle和Medium Day Pack，一方面向70年代The North Face袋款設計致敬，另一方面亦加入了Para防水布料等機能街頭元素。

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今次 Purple Label 2020 秋冬系列，一貫紫標支線都市機能風的拿手好戲，系列以「Whisper of the Wind」為題，繼續推出Purple Label每季必備的Hoodie、工裝恤衫、牛仔寛褲之外，亦有承接春夏系列加推復古Plaid Shirt。有見去年Fleece jacket回潮，今年Purple Label亦乘勢推出長短oversize fleece外套。一系列單品以寬鬆輪廓為主，繼續融合戶外、工裝、街頭、休閒等元素，單看Lookbook已非常City Boy。

Purple label今次系列除繼續正常發揮出機能風格，亦有意跟隨時裝界大趨勢，為環保出一分力。雖然品牌今季還是擺脫不了經常被環保分子狙擊的Gore-tex面料（Ｇore-tex近年被掲發含有害全氟化合物(PFCs），損害人體同時破壞環境），但品牌亦承接今年春夏系列，再度選用有機棉物料：值得注意的是，本季用上的有機棉面料為COOLMAX出品，保留COOLMAX質輕柔軟、高透氣度等戶外性能之餘，有機生產過程亦避免造成環境污染。

點擊看Purple Label FW20羽絨單品：

除了有機棉面料，今季重頭戲莫過於品牌和Kawada Feather聯手打造的一系列寛闊廓型的羽絨外套。港人對Kawada Feather羽絨品牌可能比較陌生，但Kawada作為日本國內唯一生產羽絨物料的廠商，就連Beams、United Tokyo、Nano Universe等港人熟知的日系街牌，都曾與它聯手製作羽絨單品。Kawada羽絨主打所有絨毛經軟水洗滌乾淨、品質絕佳，而品牌近年亦推出Green Down label，將羽絨物料循環再用，減少製衣碳排放。不過對於一眾時裝人而言，環保與否可能其次，單是看到Purple Label lookbook中的機能性設計細節，不論是衣領的drawstring，抑或是外套上的魔術貼細節等，應該都足夠令大家掏出銀包。

B:Ming By BEAMS和Kawada Feather聯手打造羽絨系列：