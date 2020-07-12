【The North Face】Purple Label機能時尚最強　環保設計成新命題

The North Face Purple Label支線最近發布FW20系列Lookbook，繼續將戶外和都市時尚結合，用上COOLMAX有機棉、Kawada Feather羽絨物料，打造機能、環保兼備的秋冬系列。
The North Face Purple Label2020秋冬系列，繼續行urban outdoor風格。（The North Face Purple Label）
在聯乘當道的世代，The North Face Purple Label相較主線低調得多，但就算沒有Supreme、ＭＭ6、Dover Street Market等重量級品牌加持，Purple Label的標誌性日系都市機能美學依然大有捧場客。近日，Purple Label支線發布2020秋冬系列，一如所料，新系列依舊行urban outdoor風格，寬鬆剪裁休閒輪廓，City Boy味濃之餘，品牌亦明顯有意迎合環保大趨勢，找來COOLMAX、Kawada Feather等品牌打造環保、機能兼備單品。
點擊看The North Face Purple Label FW20系列：
Purple Label支線自2003年成立，由日本The North Face和nanamica聯手打造，nanamica由當初一間代官山Select Shop，發展成如今日系愛好者均有所耳聞的街頭品牌。提到nanamica、Purple Label，不得不提品牌創意總監本間永一郎。本間永一郎一直鍾情戶外機能布料，將之融入日常街頭服飾設計，打破都市時尚／戶外機能設計分野。而在本間永一郎加持下的Purple Label支線，亦不時在The North Face經典設計上加入日系潮流美學，例如今年2月推出的3 Way Duffle和Medium Day Pack，一方面向70年代The North Face袋款設計致敬，另一方面亦加入了Para防水布料等機能街頭元素。
今次 Purple Label 2020 秋冬系列，一貫紫標支線都市機能風的拿手好戲，系列以「Whisper of the Wind」為題，繼續推出Purple Label每季必備的Hoodie、工裝恤衫、牛仔寛褲之外，亦有承接春夏系列加推復古Plaid Shirt。有見去年Fleece jacket回潮，今年Purple Label亦乘勢推出長短oversize fleece外套。一系列單品以寬鬆輪廓為主，繼續融合戶外、工裝、街頭、休閒等元素，單看Lookbook已非常City Boy。
Purple label今次系列除繼續正常發揮出機能風格，亦有意跟隨時裝界大趨勢，為環保出一分力。雖然品牌今季還是擺脫不了經常被環保分子狙擊的Gore-tex面料（Ｇore-tex近年被掲發含有害全氟化合物(PFCs），損害人體同時破壞環境），但品牌亦承接今年春夏系列，再度選用有機棉物料：值得注意的是，本季用上的有機棉面料為COOLMAX出品，保留COOLMAX質輕柔軟、高透氣度等戶外性能之餘，有機生產過程亦避免造成環境污染。
點擊看Purple Label FW20羽絨單品：
除了有機棉面料，今季重頭戲莫過於品牌和Kawada Feather聯手打造的一系列寛闊廓型的羽絨外套。港人對Kawada Feather羽絨品牌可能比較陌生，但Kawada作為日本國內唯一生產羽絨物料的廠商，就連Beams、United Tokyo、Nano Universe等港人熟知的日系街牌，都曾與它聯手製作羽絨單品。Kawada羽絨主打所有絨毛經軟水洗滌乾淨、品質絕佳，而品牌近年亦推出Green Down label，將羽絨物料循環再用，減少製衣碳排放。不過對於一眾時裝人而言，環保與否可能其次，單是看到Purple Label lookbook中的機能性設計細節，不論是衣領的drawstring，抑或是外套上的魔術貼細節等，應該都足夠令大家掏出銀包。
B:Ming By BEAMS和Kawada Feather聯手打造羽絨系列：