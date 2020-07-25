【設計】西班牙姊弟帶來下體人形Figure　為玩具抹掉性器官平反

相信不少人小時候玩公仔時都曾出現一個疑問：為什麼公仔的下體與自己的下體不一樣？是不是自己的下體出錯了？ 為了保護天真無邪的小朋友，一眾玩具廠在造公仔時，都會把性器官抹掉。久而久之，性器官亦與神秘、羞恥、小童不宜等詞彙劃上等號。來自西班牙的姊弟Enrique Diaz-Rato及Inés Diaz-Rato，卻決定將性器官變成主角，製作出「圓賓仔」nipes和「好西妹」nagavi，為賓周和妹妹平反。

來自西班牙的Enrique Diaz-Rato及Inés Diaz-Rato，決定將性器官變成主角，製作出「圓賓仔」nipes和「好西妹」nagavi，為賓周和妹妹平反。（官方圖片）

Enrique Diaz-Rato及Inés Diaz-Rato來自信奉天主教的西班牙，或多或少感受到周遭的壓抑氣氛。但因二人的父親並非超級虔誠的天主教徒，因此家中會談到性的話題，二人對性器官、文化及宗教亦因而產生不一樣的想法。

後來Enrique因緣際會下，移居到紐約擔任產品設計員。某天他忽發其想，開展了一個專畫性器官的長期計劃，遂發現即使是最講究民主與自由的美國，一般人亦認為性器官畫像會令他們感到不適。正好此時Inés剛完成MBA課程，並決定搬到Enrique的家暫住。久未碰面的二人某夜開展了一場有關Body Shame及性器官的討論，並讓他們回想起孩童時期那些無性器官的公仔。最終二人決定一起做生意，姊姊Inés負責營運，弟弟Enrique負責設計，還賓周和妹妹一個清白。

Enrique Diaz-Rato及Inés Diaz-Rato（官方圖片）

我想我從没有仔細看過陰道。多年来，我一直在想，我的是否正常。 Inés Diaz-Rato

雖然二人去年在眾籌網站成功籌得$16,000美元，但成功獲得第一筆資金不代表一帆風順。首先，要在非AV途徑下取得性器官影像殊不容易；二人亦希望出品的公仔「被尊重」，因此在設計時要拿捏得非常準確，才不會被買家當成性玩具。

經研究後，Enrique最終設計出「圓賓仔」nipes及「好西妹」nagavi。「圓賓仔」及「好西妹」以超柔軟乙烯基製成，每個高12cm。圓鼓鼓的外型非常無害，宛如海豹一樣溫馴。二人更搞鬼地為「圓賓仔」及「好西妹」配上人物性格：「圓賓仔」可愛、耐心、溫柔、夢幻；「好西妹」則好奇、樂觀、機智、有趣。

點擊下圖了解設計：

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「圓賓仔」及「好西妹」出現後，曾有人質疑它們仍然是依照成年人的想像而誕生，未能打開孩童的世界；亦有聲音指出Enrique Diaz-Rato及Inés Diaz-Rato的設計不夠多元，只顯示白人的性器官，卻未能為黑人、亞洲人、跨性別人士的性器官平反。而IG及Facebook亦多次以「promote adult products or services like sex toys.」為由，多次將趣味十足的廣告下架。

「圓賓仔」及「好西妹」的廣告全都非常有趣，點擊下圖欣賞：

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不過「圓賓仔」及「好西妹」受歡迎的程度並沒有因此受影響，訂單不絕之餘，二人更因「圓賓仔」及「好西妹」獲得國際級設計獎，可喜可賀。

本地文藝小店foreforehead近日亦進口了少量「圓賓仔」及「好西妹」公仔，設有單獨和一對出售，有興趣的朋友不妨支持。



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