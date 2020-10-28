【UNIQLO x Jil Sander】+J 2020秋冬系列發布　一文睇清設計價格

本年八月，UNIQLO宣布與Jil Sander攜手打造的+J系列再一次登場。 早前官方更發布+J 2020秋冬系列詳情、價格，以及上架日期，《一物》現為大家詳細介紹系列詳情。

於2009年，Jil Sander與UNIQLO以「打開未來」為概念，發布首個+J系列，希望藉著細緻及高質量的優雅設計，改善人類的生活條件。當年系列在港亦曾引發一場搶購潮，可惜現在一眾年輕的朋友當時還未來得及長大，合作便於2011年告終。

後來雙方於2015年再度合作，帶來The Best of +J系列，可惜第二度合作於2018年再次告終。本年八月，UNIQLO宣布雙方第三度合作，並於本年秋季帶來最新系列，消息震撼整個時裝界，令人非常期待。相隔三個多月，+J 2020秋冬系列正式發布，《一物》現為大家介紹系列詳情。

在改寫全球現代服飾定義的時候，我著重於服裝的耐穿性。 Jil Sander

+J 2020秋冬系列LOOKBOOK：

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Jil Sander女士表示：「在改寫全球現代服飾定義的時候，我著重於服裝的耐穿性。這除了能滿足穿著者的需要， 也能讓他們在當代世代裡獲得他們的力量和提升自我價值 。 」本季Jil Sander女士亦以此概念為起點，帶來32款女裝單品、25款男裝單品，以及6款配件。

按圖看女裝全部單品及定價：

+ 103 + 103 + 103

整個系列以黑、白、灰為定調，加入少量深藍、酒紅、棕色等配色作點綴，沉實及耐看。另外，系列亦承襲了Jil Sander女士剪裁俐落的特色，無論是西裝褸抑或是Cashmere大衣，其版型均令用家看起來更高挑挺拔。羽絨系列更展現出Jil Sander女士的功架，女裝羽絨透過修腰剪裁，大大減低羽絨的擁腫感；男裝方面，Jil Sander女士亦在領口及帽子位置作出別出心裁的線條設計，加強時尚感。

按圖看男裝全部單品及定價：

+ 93 + 93 + 93

系列亦包含一系列cashmere針織衫、羊毛長褲及羊毛混紡長褲、恤衫，女裝另設絲質上衣及雙面織紋衫。除此之外，亦有六款男女通用的配件，讓大家輕鬆搭配出時尚造型。

+ 10 + 10 + 10

+J 2020秋冬系列將於11月13日於UNIQLO指定門店及網絡旗艦店上架，估計不少單品屆時會火速售罄，想入手的朋友萬勿錯過。



最後，重溫由Lucie and Luke Meier夫妻檔設計的Jil Sander 2021春夏系列：