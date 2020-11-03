Harley-Davidson｜百年古典設計　迎接新時代電動單車的最大演變

一台停在公路油站邊的Harley-Davidson電單車，燙腳的引擎正在發出沉厚的「焚焚」聲，而騎在它上面的車主，一定是個雄糾糾的「紋身大隻佬」，大概就是很多外國人聯想到美國時，其中一個典型的「美國印象」，可見這種肌肉感十足的重型電單車在美國文化中佔重要地位。駕駛它自由豪邁地旅歷四方，是很多男人心目中的浪漫。 然而在一個環保議題興起的年代，Harley-Davidson縱有不能取代的地位，但現實是，人們對綠色生活要求愈來愈高，這種高排放的電單車，全球銷量已經連續幾年萎縮。大勢所趨之下，該百年老號亦不得不轉型，成立了電動單車品牌Serial 1 Cycle Company，並在早前公布了全新出品「Serial 1 eBicycle」，參照了1903年品牌第一款電單車Serial Number 1的外觀設計，卻換上了當代的綠色科技，百年之後重新出發。

Serial 1 eBicycle：（按圖放大）

Serial 1 eBicycle參考了1903年Harley-Davidson第一款電單車Serial Number 1的外觀設計。（網上圖片）

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歷史就是會不斷重演，小至男士的油頭美學，大至國際格局，每隔一段時間，類似的事物總會不斷重現。及至百年前單車演化成電單車的歷史軌跡，今日亦在複製般，重新運行一次。但今次卻並非純粹力量與科技的演化，而是令人們的生活在便利與環保之間更加平衡。

隨着全球對於環保的關注愈來愈強，近年不少城市在規劃配套上都更加「單車Friendly」，為居於都市的民眾提供一個更方便、便宜、亦環保清潔的交通方案，早已是世界潮流。只是居住在香港的我們，普遍觀念依然視單車為「休息活動」而非「日常交通」時，才沒有大多感覺吧。美國百年電單車品牌Harley-Davidson卻早已意識到這種轉變的趨勢，於是成立了Serial 1 Cycle Company，延續品牌在「雙輪機動車」上的地位。

，豪邁的Harley-Davidson是其中一個典型的「美國印象」。（網上圖片）

事實上去年米蘭電單車展中，Serial 1 Cycle Company已經展出過幾種原型車，展示出技術層面上的成果，卻未能延續到Harley-Davidson的歷史承傳。直到早前品牌正式發表了Serial 1 eBicycle，方展現出那種在電單車領域上難以取代的味道。

Serial 1 Cycle Company去年公開過的原型車。（網上圖片）

外觀古典的Serial 1 eBicycle，無論白色輪胎，極簡的黑色車架、皮革座椅以至皮製驅動帶等等細節，遠看以為是一台古董單車亦不為奇；事實上這個外觀，正是參考了1903年Harley-Davidson第一款電單車Serial Number 1的設計，結構相對簡單，就像一台加上V型雙缸引擎的單車架，馬力亦只有7匹。

原始還原始，這部象徵工業技術的進步，由單車演代成電單車的古典機械，卻是後來整個Harley-Davidson發展故事的起源點。百年之後，科技更加進步，品牌卻反撲歸真般，將電單車換成簡單卻環保的「電動單車」，代表的並非技術的倒退，而是人文文化繼續前進的見證，作為品牌與人類社會歷史的承傳，意義更深。

Serial Number 1：（按圖放大）

Serial Number 1是Harley-Davidson發展故事的起源點。（網上圖片）

雖然車身設計已經向大眾展示，但是單車的馬力、續航力、時速等等細節，品牌卻會留待11月16日的發布會上才正式交待，到時可見證這個品牌近120年歷史中又一次重大的演變。不變的，或許只有那種自由自在地駕駛的浪漫情懷，只是今次變得更「綠色」。