俄羅斯天價背囊　職人打造售價過萬　經典物料變奏出現代機能觸覺

撰文： P Yue 最後更新日期： 2021-02-27 16:33

近幾年來露營和登山運動大行其道，各路品牌都看準商機想分一杯羹，無論是Arc'teryx、Goldwin和Tilak這些高價的正統戶外品牌，或是Gucci與The North Face聯乘的機能單品等，時裝迷、山友們都已經對動輒幾千上萬，價格不輸奢侈品牌的戶外機能商品見怪不怪。 然而來自俄羅斯的獨立品牌Notless Orequal，儘管品牌名不經傳，作風低調得甚至連官網也欠奉，推出的背囊卻敢標出近萬元的價位，其他產品像Sacoches的小袋也賣過千元，令人不禁望而生畏，心想這個品牌到底甚麼來頭，高價的背後會否是真材實料？還是只是想趁著近來機能商品水漲船高，趁機混水摸魚剝削消費者一大筆？

俄羅斯獨立品牌Notless Orequal的天價背囊（Notless Orequal）

Notless Orequal成立於2015年，由Nikita Suetin在克拉斯諾達爾邊疆區的Mezmay鄉區創辦，過去數年間，品牌商品都由他一人設計及製作，主要生產戶外、騎馬，以及攝影等各種包袋配件。與近年來大肆鼓吹科技物料，如X-Pac、Dyneema（Cuben Fiber）的路徑迥異，在Notless Orequal使用的材料中，幾全都是二十世紀以前就存在的物料，主要是帆布和皮革，並利用各種巧妙的結構和配搭設計，為傳統物料帶來無窮變化，他接受訪問時曾以「Evolution of tradition」來形容，是一種對過去歷史物品的「再創造」。

Notless Orequal由Nikita Suetin於2015年創辦。無論是設計或生產，都由他一手包辦。（Notless Orequal）

說品牌很懂得在造型結構上發揮巧思，不是隨意敷衍之辭，雖然物料基本上只用帆布和皮革，但Suetin卻不是只複製19世紀或以前的款式，而是敢於參考現代戶外用品造型，汲取當代精神，接著才以傳統的物料呈現出來。以2021年剛推出不久已經售罄的背囊為例，背囊加裝了二十世紀才出現的腰帶，其有助於減緩肩膀負擔的設計，誠然已是現代登山背囊的必備設計，卻絕少看到這種由皮革和帆布生產，既充滿復古的韻味，卻又兼備現代機能、觸覺的設計。除了腰帶，兩側的網袋，還有頂部的藍色小袋，都可以看出當代登山產品，尤其是Ultralight背囊設計所留下來的痕跡。

從外觀上不難看出Ultralight潮流的影響，只是物料並非X-Pac、Dyneema，而是經典的帆布和皮革。（Notless Orequal）

背囊之外，攝影袋及配件也是品牌的重點開發產品。這個全皮製挽具，可以把相機和鏡頭扣在身上不同部位，增加攝影時的機動性和安全性；再配合加厚過的腰帶，以及兩個容量極大的皮包，可整套攝影行頭裝載其中，是一個從容量、舒適性以及傳統物料特性，這三者都想兼備到的設計。至於破千元價格的Sacoches，則以輕薄的帆布製作，扣具則輔以黃銅和皮革，穿合方便增加機動性之餘，不想肩背也可以改扣在腰間，應該也是權衡過各種使用情景後，才得出的最後方案，同樣是個心思縝密的設計。

非常有型的全皮製挽具，可以把相機和鏡頭扣在身上不同部位，增加機動性和安全性。（Notless Orequal）

Notless Orequal貴價的原因，在於產品都由創辦人一手包辦、緩慢的生產過程，加上每個產品的款式，都注入Suetin本人的巧思，只能說再貴也有道理。誠然品牌不適合於追求輕巧的現代登山客，然而如果你追求的是傳統、經典物料的韻味，又不甘於重覆十九世紀的款式，想多一點現代機能設計的觸感，那Notless Orequal肯定會是你夢寐以求的品牌。

高昂價格是一個門檻，限量生產發售又是另一門檻，Notless Orequal產品通常一開售後很快就會賣光，有心想購買他們產品的讀者，記得要定時查看他們的Behance和Etsy頁面，因為品牌推出的款式幾乎不重覆，錯過了可能以後就買不到了。



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