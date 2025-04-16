NEXT@Fashion InStyle｜Toki Wong聯乘海藻纖維　編織海岸風情

【NEXT@Fashion InStyle/香港時裝節】時裝設計是一場永不停步的創意旅程，不僅是美學的追尋，更是文化、環保與科技的共融，當設計師的靈感巧遇獨特物料，可以展現出無限可能。由香港貿易發展局舉辦的Fashion InStyle（香港時裝節）將於2025年4月27日於香港會議展覽中心隆重揭幕，全新展區「NEXT@Fashion InStyle」特意請來知名品牌Self-Portrait的主理人Han Chong擔任顧問，引領五位香港設計師聯乘五種新物料，以物料的革命性力量，勾勒出時尚的新景象。



這次邀請設計師Toki Wong分享，他以海藻纖維編織出清新怡人的海岸風格。



Toki指海藻纖維完美契合他設計的主題（黃寶瑩 攝）

本地設計師Toki Wong（王韜棋）於2021年創立自家品牌Kowloon City Boy。他一直認為時裝並非高不可攀，因此希望設計出平易近人、帶點玩味又時尚的服飾，適合健身房或約會等不同場合。這樣，不同風格和身型的男生都能享受穿搭的樂趣，展現他所信奉的「香港City Boy」地道風格。

「Sun of the Beach」是Toki參與「NEXT@Fashion InStyle」設計主題（香港貿發局）

問及今次參與「NEXT@Fashion InStyle」的主題時，Toki表示系列命名為「Sun of the Beach」，一看便知充滿陽光與海灘的炎夏氣息。他說：「概念來自夏日前往沙灘的心情，希望透過作品展示海灘生活的慵懶、舒適與清爽感。」這主題與他選用的海洋原料——海藻纖維（AlgaFila）不謀而合，兩者都與海密切相關，「海藻纖維完美契合主題，我一直想用可持續物料推動設計。」

海藻纖維非常輕，一件衣服所需的材料比傳統材料少約40%，進一步減少對環境的影響。（黃寶瑩 攝）

Toki解釋，他選擇使用海藻纖維是因為它能從源頭解決浪費與污染問題。他說：「海藻纖維穩定性很高，具有乾爽、輕量的優點。」這物料給他的第一印象是低調，「這種低調是一大優勢，因為外觀上與許多傳統紗線差異不大，簡單來說，看不出它來自海藻。這種質感讓我在設計上擁有更多可能性。」Toki表示，以往接觸的環保物料大多缺乏價格優勢，「但海藻纖維因生長周期短、繁殖快，且不受氣候或地域限制，對設計師而言是非常平易近人的環保物料。」它不僅降低製作成本，還能創作出可持續作品，絕對是設計師的福音。

Toki使用海藻纖維是因為它能從源頭解決浪費與污染問題（黃寶瑩 攝）

利洋針織（香港）有限公司（Cobalt）代表補充：「海藻纖維由快速生長的海藻製成，不需砍伐樹木，且海藻吸收二氧化碳的能力是樹木的400倍。」他指出，海藻纖維非常輕，一件衣服所需的材料比傳統材料少約40%，進一步減少對環境的影響。「在成本方面，海藻資源豐富且易於獲取，從而降低生產成本，這些優勢使海藻纖維逐漸被時裝業界採用。」然而，海藻纖維的生產過程也面臨挑戰，「染色與加工方面，它與傳統纖維相似，但作為新型物料，目前只能染成基本顏色，仍需進一步探索。」

問及參與今次活動的最大收穫時，Toki表示，貿易發展局為設計師聯繫了不同物料商，使他們有機會率先使用新物料。此外，活動顧問Han Chong的意見也讓他受益匪淺。「Self-Portrait是一個成功打進國際市場的品牌，Han從Showroom和買手的角度審視我的系列，指出缺失的元素並提出建議。由於我的品牌較小，我常傾向專注於一兩款喜歡或暢銷的設計。聽取他的意見後，我為系列增加了更多品種，使其更完整，滿足買家需求。」

Toki今次參與NEXT@Fashion InStyle設計草圖（香港貿發局）

Toki一直擅長針織設計，而海藻纖維的優點在於能與其他物料混合製作。當被問及系列中最喜歡的作品時，他說：「我最喜歡的是Polo衫。過去我曾在夏天推出類似產品，但當時使用的物料，如Mesh，透氣度未能達到理想效果。這次，我用100%海藻纖維製作整件Polo衫，包括衫上的立體海星，我很期待它的涼爽表現能達到什麼程度。」

Toki的AlgaFila系列將於4月27至30日於灣仔會展作展覽，並於4月28日晚上「NEXT@Fashion InStyle 時裝巡禮」亮相。

#BeNEXTready

「香港時裝節Fashion InStyle」

日期：2025年4月27至30日

地點：香港會議展覽中心

網站：www.hktdc.com/event/fashioninstyle/tc

買家登記：https://bit.ly/4hMASYi

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