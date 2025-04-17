NEXT@Fashion InStyle｜Arto Wong聯乘植物纖維 純天然視覺遊戲
【NEXT@Fashion InStyle/香港時裝節】時裝設計是一場永不停步的創意旅程，不僅是美學的追尋，更是文化、環保與科技的共融，當設計師的靈感巧遇獨特物料，可以展現出無限可能。由香港貿易發展局舉辦的Fashion InStyle（香港時裝節）將於2025年4月27日於香港會議展覽中心隆重揭幕，全新展區「NEXT@Fashion InStyle」特意請來知名品牌Self-Portrait的主理人Han Chong擔任顧問，引領五位香港設計師聯乘五種新物料，以物料的革命性力量，勾勒出時尚的新景象。
這次邀請設計師Arto Wong分享，她如何利用源自大自然的海藻氣凝膠纖維（AlgaFila）和蓮絲纖維（Lotuxilk），打造有趣的視覺實驗。
Arto Wong（黃曉圖）創立的個人品牌ARTO，一直擅長針織製作，並關注環保時尚議題。這次，她特意選用海藻氣凝膠纖維（AlgaFila）和蓮絲纖維（Lotuxilk）進行創作。她表示，這兩種天然物料最吸引人的特點是強調資源再利用和環保性。「我們生活的世界正面臨資源過度消耗和環境污染的挑戰，而這些從自然界『廢棄物』中提取的纖維有效減少了浪費，讓設計師有機會探索更多零廢棄設計的可能性。」
海藻氣凝膠纖維是由海藻製成的100%天然物料。利洋針織（香港）有限公司代表指出，這種物料注重保護、防禦和舒適度。其製作過程用水量更少，且可生物降解，同時比羊毛更輕、更保暖，「概念是，即使在非常寒冷的地方，我們也不需要穿厚重的衣服，一件薄薄的衣服就能滿足保暖需求。」海藻的另一個好處是其生長和恢復速度都很快，比樹木快四倍，使得成本較低。這種純天然、無毒無害的物料非常適合製作衣服。至於今次「NEXT@Fashion InStyle」跟本地時裝設計師合作，「我們會提供樣品讓設計師親手感受，並根據這些物料的特性進行設計。」他指透過反覆嘗試和實驗，才能取得成果。
蓮絲纖維是世界上最珍貴的纖維之一，德塘瑞華國際股份有限公司 （Lotux）行政總裁 Milton Chan 表示，這種物料的採集過程需人工逐一提取絲纖維。「過去，它僅用於為皇室和高僧製作袈裟。」後來，他們利用科研和AI技術，解決了人工抽取纖維耗時的問題。最終，工廠使用的機械設備比人手快十倍。蓮絲纖維的另一個優點是不需要任何工業加工，就具有抗菌、防臭和防曬功能。「原料在工廠存放一年也不會發霉，還帶有蓮花的清香。」他希望將現在可量產的蓮絲纖維紡織品推向大眾市場，讓每個人都能以合理價格享受到這種環保、天然且可持續發展的產品。
回到Arto的設計系列，她參與「NEXT@Fashion InStyle」的出發點是進行一場有趣且多變的視覺實驗。她以雙色條紋作為核心元素：「雙色條紋本身就充滿視覺對比和張力，兩種顏色在同一織物中交錯，形成強烈的視覺衝擊。」在她的創意下，條紋被賦予了新的色彩。水平、垂直和斜向的排列交織出動態層次感，彷彿在平面上勾勒出一幅動態畫作，展現出一個充滿活力與動感的針織系列。「在這個設計中，我進一步延伸了這種立體感，運用『虛擬織法的圖案』和幾何裁片設計，帶來更多元的視覺衝擊。」
Arto 的作品向來以色彩豐富見稱，這次她將海藻氣凝膠纖維與蓮絲纖維的自然色調轉化為設計亮點。海藻氣凝膠纖維的啡色帶來大地與自然的沉穩氣息，她以海洋與森林為靈感，搭配藍色，創造出藍啡對比的條紋效果，展現自然元素的和諧之美。她說：「我想呈現自然元素之間的和諧感。」她說：「我想呈現自然元素之間的和諧感。」蓮絲纖維的米白和淺灰色調也被她賦予了新的生命。「我認為可以將這種原始色彩與鮮豔的配色相結合，」她解釋道，並選擇橙色來營造視覺上的鮮明衝擊。這種對比手法不僅突出了物料的自然美感，還為設計注入了時尚活力。
與傳統羊毛相比，Arto Wong坦言，這兩款新物料在紡紗和染色過程中存在技術挑戰。設計師需根據其特性調整設計，以兼顧美感、質量和舒適度。「這也是當今時尚所面臨的一個機遇與挑戰——如何巧妙地融合創新材料與傳統製衣方式，創造出既環保又高品質的產品。」她對這兩款物料的表現非常滿意：「它們的觸感與市場上常見的物料相似，並未因其再生特性而影響手感，還保留了天然資源的獨特顏色和自然美感。」
「這兩款新物料的環保價值很高，能為環保品牌及設計師提供更多選擇。」蓮絲纖維具有透氣與抗皺特性，海藻氣凝膠纖維則以保暖與輕盈著稱，兩者在實用性與舒適度上均表現出色。Arto預測：「它們能滿足現代消費者對舒適性與功能性的需求，並順應全球可持續發展的市場趨勢。」隨著技術進步與市場認知的提升，她期待這兩款新物料能夠成為未來時尚設計中常用的材料，並帶來更多創新的可能性。
Arto的新物料系列將於4月27至30日於灣仔會展作展覽，並於4月28日晚上「NEXT@Fashion InStyle 時裝巡禮」亮相。
#BeNEXTready
「香港時裝節Fashion InStyle」
日期：2025年4月27至30日
地點：香港會議展覽中心
網站：www.hktdc.com/event/fashioninstyle/tc 買家登記：https://bit.ly/4hMASYi