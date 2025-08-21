袋鼠鞋換上UltraBOOST鞋底！Ronnie Fieg+adidas+Clarks重磅聯名
撰文：COOL潮流生活網
為慶祝Clarks創立200週年，Clarks Originals攜手KITH主理人Ronnie Fieg與adidas，聯手打造重磅紀念聯名。
此番以Clarks經典「袋鼠鞋」Wallabee鞋型為基底，首次分別融入adidas 兩大前沿科技——極致舒適的Boost泡棉中底與未來感十足的4D列印大底，帶來劃時代的嶄新樣貌，將經典與未來結合。
此聯名系列推出米色、黑色、卡其、棕色、藍色及豹紋等多款配色，並附有特別設計紀念鞋盒及鞋身吊牌。此紀念鞋款預計於2025年秋季全球上市，喜歡的朋友千萬別錯過了！
袋鼠鞋日來臨！時下大勢鞋款”非履莫鼠”！Clarks Wallabee潮人們愛不釋手的經典鞋款！
