盤點26FW時裝周5款矚目波鞋 SFTM新作、Crocs聯乘Kiko、Y‑3新系列

剛結束的2026 秋冬時裝周，聯乘鞋款依舊是舞台上的焦點之一。從 Song for the Mute x adidas Samba OG SFTM‑010 的低調大地色系新作；到 Kiko Kostadinov 與Crocs 首度聯乘的混種設計鞋款；以至 adidas Y‑3 +F50 Tunit "Beast Pack" 以足球文化融合動物野性元素的演繹；韓國設計師 JiyongKim 與 PUMA 的VS1 則以日曬褪色工藝打造獨一無二的粗糙美學； 到最後一款SZA 與 Vans 以奢華珠寶點綴Vans經典型號的「VanSZA」藝術級鞋款，這5款聯乘傑作正好為新一季的時裝系列寫下濃墨重彩的一筆。



1. Song for the Mute x adidas Samba OG SFTM-010

Song for the Mute 於今次時裝周帶同兩款與adidas聯乘的鞋款亮相。其中，Samba OG

SFTM‑010 以經典 Samba 低筒輪廓為基礎，鞋身以柔軟皮革拼接麂皮構成，配合同色系車線勾勒鞋側線條、極簡化 Three Stripes 與低調聯名鞋舌細節，營造內斂而富層次感的質感表現，扁平鞋帶與經典 OG 半透明膠底讓這雙鞋在簡約中展現細節的張力。

SFTM‑010 目前曝光了黑色、棕色與綠色三種配色，以低調的單色與大地色系為主調，展現成熟氛圍，適合日常穿搭。另外一款聯乘作品為SL72 PRO，曝光了白、啡、藍3色，但兩款鞋的發售詳情目前仍有待官方進一步公佈。

2. KIKO KOSTADINOV x Crocs

KIKO KOSTADINOV x Crocs (Getty Images)

Kiko Kostadinov 首次聯乘 Crocs 的鞋款，並未沿用Crocs的經典「洞洞鞋」輪廓，相反更接近 Kostadinov 早前推出 Gallery Shoe 的實驗支線「Experimental Line」的鞋款。聯乘鞋身設計介乎正裝鞋、休閒鞋與戶外鞋之間，以紋理皮革與透氣網布構成，搭配層次分明、雕塑感強烈的中底，呈現介乎 90 年代登山鞋與機能跑鞋之間的混種形態。加上幾何分割的外底紋路、延伸至鞋頭的流動式結構，以及於鞋底清晰標示的雙品牌 logo，都強化了自底盤向上建構的結構邏輯，而非僅僅依靠視覺裝飾。配色方面，暫時曝光了黑色、藍灰色、芥末黃及淺灰色四款，低調而冰冷的工業風用色組合將視線集中在層次與結構本身。

呼應 Kiko Kostadinov 2026 秋冬系列「systemized intuition」的概念，這雙鞋可視為舞台造型的功能延伸。目前 Kiko Kostadinov x Crocs 系列的發售詳情仍有待官方公佈。

3. Adidas Y-3 +F50 Tunit "Beast Pack"

adidas Y-3 將 2000 年代足球文化與前衛設計語彙的代表作「+F50 TUNIT」重新帶回大眾視野，推出大玩動物元素的Beast Pack版本，以更貼近街頭穿著的形式，回應當下流行的「brokecore」風格。原本為球場而生的戰靴，如今被重新演繹成日常造型的鞋款。

本來+F50 鞋款因應 2006 年舉行的德國世界盃而誕生，今次Y-3以這款足球鞋為基礎，以老虎、龍、鷹、狼四種動物為設計靈感，鞋面大面積呈現由日本藝術家 Taishi Hayashi 創作的動物圖案；並經過山本耀司重新設計，將原本的鞋釘鞋底改為平坦的街頭風格鞋底，呈現全新面貌。

其中在時裝秀伸展台上亮相的一款是「狼」，配合於T-Shirt及面罩上的狼型印花、以至外套背面繡上的精緻狼頭刺繡，為造型增添了原始野性的感覺。至於 Adidas Y-3 +F50 Tunit "Beast Pack" 的發售詳情，目前仍有待官方公佈。

4. JiyongKim x PUMA VS1

誰說新鞋一定要白？韓國設計師JiyongKim 聯乘 PUMA 推出的 VS1鞋款， 設計強調「刻意未完成」的粗糙美學，以磨損布邊、外露車線與視覺不對稱處理，呈現更貼近人體日常磨耗的真實質感。

鞋面採用 JiyongKim 標誌性日曬褪色工藝，不依賴化學染料追求色澤一致，而是讓布料直接暴露於自然光線及環境之中，由陽光主導其最終色調及層次變化。此一製程使每一雙球鞋皆呈現獨一無二的色差，從量產商品轉化為具作品屬性的可穿戴藝術物件，體現時間與環境在物料上的「書寫」痕跡。

JiyongKim x PUMA VS1聯乘鞋款預計於2月28日，於韓國、中國及日本指定地區發售。

5. VanSZA

SZA 於Louis Vuitton SS26 時裝周著用 “VanSZA”鞋款

SZA 與 Vans 正式開啟「VanSZA」時代，SZA早前出席巴黎時裝週Louis Vuitton 秀場時，親自穿上這對焦點新鞋亮相，非常矚目。今次合作共推出了5 款客製藝術鞋款，以 Authentic 44 和 Old Skool 36 經典鞋型為基礎，邀請藝術家 Rachel Goatley 以寶石鑲嵌與金屬細節重構鞋面。亮點包括 SZA 在 LV FW26 男裝大秀穿著的 Authentic 44「Ladybug Garden」，以及鋪陳藍寶石、黃水晶、石榴石的「Temperature Ctrl」。另外三雙 Old Skool 36——「Enchanted Forest」、「Radiance」與「Camo / Earth」——則以不同寶石組合將 Vans 推向近乎珠寶作品的視覺層級。

所有鞋款都搭配特製鞋帶飾物、鞋帶頭與『VanSZA』鞋帶扣，但可惜暫時不會透過零售渠道公開發售，喜歡的讀者可期待之後的雙方首個正式聯名系列。