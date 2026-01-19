香港按摩10間優惠推介｜水療買1送1！旺角/尖沙咀/銅鑼灣$349起

香港按摩店Spa推介優惠｜情人節到哪裡慶祝？其實香港有不少高質Spa，不但有海景房，在情人節更有雙人優惠，啱晒作為慶祝活動。「好食玩飛」頻道已為大家精選10間香港按摩中心，地點涵蓋銅鑼灣、尖沙咀、旺角、觀塘等，例如有香港W酒店Bliss®Spa的雙人水療，可一邊欣賞海景，一邊享受Spa；亦有Queen's Beauty&Spa，可浸住浴煲劇。當中按摩最平低至人均$349，詳情即睇下文！

香港按摩推介【1】香港W酒店 Bliss®Spa｜升級海景房／獨家買1送1／限量30套

香港W酒店水療中心設落地玻璃窗房，可一邊做Spa一邊欣賞維港景色，放鬆身心！水療中心的情人節玫瑰浪漫雙人套餐主打60分鐘雙人尊貴玫瑰按摩，包括手部及足部護理，每位客人更可獲得共$1,000尊貴玫瑰面部護理禮券；而酒店現時更有限量30套的升級套餐買1送1，可額加升級至BIP水療套房，獨攬維港靚景享受再多30分鐘的玫瑰泡泡浴！

錯過了優惠亦不要緊，你還可在情人節當天，以同一套餐額外加購玫瑰花瓣泡泡浴、雙人尊貴美食套餐及紅玫瑰花束及香檳，增添浪漫氣氛！同樣有獨家買1送1優惠！

此外，酒店另有75分鐘雙人訂製舒緩身體護理，同樣大受歡迎！套餐包含45分鐘Natura Bissé鑽石身體按摩或緊緻維他命C身體護理，可享受BIP水療套房，欣賞海港美景及享受30分鐘浪漫滋養泡浴，兼獲贈1,000元水療護理禮券及豪華香檳套餐。套餐現有5折！

香港W酒店 Bliss® Spa｜90分鐘情人節玫瑰浪漫雙人套餐

優惠價錢（2位）：$3,900｜人均$1,950｜原價$7,893

香港W酒店 Bliss® Spa｜75分鐘雙人訂製舒緩身體護理

優惠價錢（2位）： $2,980｜人均$1,490｜原價$5,850

香港W酒店 Bliss® Spa

地址：九龍柯士甸道西1號香港W酒店72樓



香港按摩推介【2】香港海洋公園萬豪酒店｜$850歎五星級SPA／1.5小時泰式按摩／送手部護理／打卡able下午茶

香港海洋公園萬豪酒店推出情人節雙人90分鐘泰式香薰推油按摩買1送1優惠，有足足90分鐘泰式香薰推油按摩體驗，獨家再送滋潤手部的護理蜜蠟（總值$300）。套餐還可享受養生花茶和水療小食；以免費享用兩小時健身室設施！

另一款60分鐘泰式香薰推油按摩加送滋潤手部護理蜜蠟＋Tea Set at Pier Lounge套餐，不但可深度放鬆身體，且同樣贈送滋潤手部的護理蜜蠟，兼有靚靚打卡Pier Lounge切餅套餐，按完摩再去High tea一流！現有獨家優惠，人均價錢低至$850！

香港海洋公園萬豪酒店｜情人節雙人90分鐘泰式香薰推油按摩

優惠價錢（2位）：$1,550｜人均$775｜原價$3,100

香港海洋公園萬豪酒店｜60分鐘泰式香薰推油按摩＋下午茶套餐

優惠價錢：$850｜原價$1,360

＊以上均配送養生花茶和小食；需提前預訂

香港海洋公園萬豪酒店

地址：香港海洋公園香港仔黃竹坑道180號



香港按摩推介【3】Queen's Beauty&Spa｜獨家買一送一＋私人投影服務＋低至人均$444

Queen's Beauty & Spa按摩套餐推出135分鐘玫瑰甜漾貴族SPA套餐，首先是30分鐘的玫瑰酒氣泡按摩浸浴或玫瑰香花見蒸氣浴，融合玫瑰清香，滲透每一吋肌膚，不但可促進血液循環，還可緩解肌肉緊繃、舒緩壓力，安定心神；接著是45分鐘的玫瑰暖心熱油按摩，以熱油輕柔推按，疏通經絡，促進淋巴排毒，改善水腫，適合經常熬夜的女生！

組合套餐還有45分鐘玫瑰冰石療癒減壓頭部療法或60分鐘貴族保加利亞玫瑰面部護理，全方位護理肌膚！而中心亦提供下午茶；以及在水療時使用私人投影服務，讓你可一邊浸浴一邊煲劇，Chill爆！組合療程現有獨家買1送1優惠！

Queen's Beauty & Spa｜135分鐘玫瑰甜漾貴族SPA

優惠價錢（2位）：$888｜人均$444｜原價$1,776

＊水療浸浴時新增私人投影服務

Queen's Beauty & Spa

地址：尖沙咀加拿芬廣場1006室／銅鑼灣希慎道1號18樓1801室



香港按摩推介【4】TONY BLACK｜低至$349／買1送1／素顏自帶水光感／保濕、修護、亮膚

TONY BLACK全新140分鐘韓式奢華滋養護理，採用30%清淨濟州馬油按摩身體45分鐘，全方位滋潤緊緻肌膚，同時緩解壓力；接著再配搭15分鐘的韓國溫感養生光療，促進肌膚再生，修復受損細胞，延緩衰老及改善體寒，啱晒都市女性！

套餐另一重頭戲，80分鐘的奢華燕窩純金營養滋潤護理配韓式面部玉石按摩，使用TONYMOLY奢華燕窩純金營養系列產品，深度護理皮膚，有助預防衰老及改善肌膚氣色；再配合韓式面部玉石按摩，疏通面部穴位，改善面部浮腫、緊緻輪廓線條，令皮膚重現韓系水光肌的飽滿與彈力。套餐現時亦有買1送1優惠；在情人節新年期間，更額外送窩心小甜點！

TONY BLACK｜140分鐘韓式奢華滋養護理

優惠價（2位）：$698｜人均$349｜原價$1,396

TONY BLACK

地址：尖沙咀加拿分道20號加拿芬廣場7樓703室／銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心5樓503&505室



香港按摩推介【5】香港康得思酒店「川」水療中心｜香港十大最佳酒店水療／獨家72折

香港康得思酒店「川」水療中心榮獲知名雜誌Timeout香港《Time Out Hong Kong 2024推介》、《Travel + Leisure》2023亞太區奢華大獎香港十大最佳酒店水療，及SpaChina 2023年度養生服務大獎三甲之一，保證有舒適體驗！

水療中心現推出情人節「香檳煥亮」90分鐘水療體驗，包含30分鐘香檳身體磨砂及60分鐘德國芭寶BABOR精油全身按摩，讓身體回復光滑細緻，以及深度放鬆身心、舒緩肌肉疲勞。療情後更可免費享用氣泡酒及情人節限定小蛋糕；及獲贈$300療程禮券。現有獨家二人優惠，人均$1,419！

此外，酒店另有淋巴按摩1小時30分鐘套餐及養生頭療1小時15分鐘套餐，優惠低至72折！

香港康得思酒店｜情人節「香檳煥亮」90分鐘水療體驗

優惠價：$2,838｜人均$1,419｜原價$2,970

香港康得思酒店｜淋巴按摩1小時30分鐘套餐

優惠價：$1,240｜原價$1,705

香港康得思酒店｜養生頭療1小時15分鐘套餐

優惠價：$1,062｜原價$1,298

香港康得思酒店｜深層抗累護理1小時30分鐘套餐

優惠價：$1,200｜原價$1,650

＊需提前預約

香港康得思酒店

地址：九龍旺角上海街555號康得思酒店41樓



香港按摩推介【6】Melo Spa｜低至49折／按摩套餐加送頭部按摩／香薰水療＋海景SPA

沙田凱悅酒店Melo Spa水療中心情人節特別推出60分鐘／90分鐘Melo特色按摩，除了特色按摩，更包含雙人水療室內體驗水療療程以及雙人沙田美點下午茶及養生茶、花茶；在療程當日，更可免費使用健身中心設施、戶外恆溫泳池、桑拿、蒸氣室及淋浴設施，更有2張$300的水療中心禮券可於下次使用。

水療中心另有60分鐘港式深層肌肉按摩，套餐額外加送15分鐘頭部按摩，其中水療護理房分別面向吐露港或附設私人露台，可一邊望海景一邊享受按摩，Chill爆！而另一90分鐘舒壓香薰按摩，亦加送30分鐘滋養香薰水療，兩個套餐還可享有健身中心全日通行證、免費泊車、養生茶，以及贈送$200水療中心禮券！中心現有低至49折優惠！

沙田凱悅酒店Melo Spa｜雙人60分鐘Melo特色按摩

優惠價：$2,148｜人均$1,074｜原價$4,298

沙田凱悅酒店Melo Spa｜雙人90分鐘Melo特色按摩

優惠價：$2,610｜人均$1,305｜原價$5,220

沙田凱悅酒店Melo Spa｜港式深層肌肉按摩60分鐘＋送頭部按摩15分鐘

優惠價：$980｜原價$1,750

沙田凱悅酒店Melo Spa｜舒壓香薰按摩90分鐘＋加送滋養香薰水療30分鐘

優惠價：$1,480｜原價$2,475

沙田凱悅酒店Melo Spa

地址：馬料水澤祥街18號



香港按摩推介【7】Modern Thai｜泰式組合按摩+8折優惠

Modern Thai主打融合現代元素的泰國傳統按摩，現有8折優惠！60分鐘基礎按摩組合，可自選傳統古法泰式按摩、精油按摩或淋巴排毒按摩三選一；按摩中心另有90分鐘尊貴按摩組合，包含60分鐘熱石能量導入護理或草球護理二選一，再加30分鐘精油按摩。兩大組合套餐均有添加服務，可在30分鐘頭肩頸按摩、15分鐘刮痧、15分鐘肚燭或20分鐘耳燭中四選一；還額外附送手膜加腳膜，按完摩更有泰式糕點可享用！

Modern Thai｜60分鐘基礎按摩組合

優惠價：$538｜原價$672

Modern Thai｜90分鐘尊貴按摩組合

優惠價：$787｜原價$984

＊須提前預約

Modern Thai

地址：觀塘成業街6號泓富廣場20樓2008室／尖沙咀廣東道82-84號流尚坊10樓



香港按摩推介【8】香港帝苑酒店｜低至5折、福布斯得獎、免費雙人下午茶

連獲《福布斯旅遊指南》2023及2024四星評級獎項的香港帝苑酒店Sky Club & SPA推出全新按摩優惠！60分鐘的橘子排毒按摩，以葡萄柚和柑橘促進淋巴及血液循環的按摩，更可享受免費Crown Club雙人下午茶套餐。

另一90分鐘的按摩亦有獨家優惠，可享60分鐘的深層肌肉按摩，及30分鐘舒緩腳部按摩，還可免費品嘗Crown Club單人午餐。兩大套餐均免費使用水療中心桑拿及健身室，兼歎埋Sky Club養生茶及帝苑酒店蝴蝶酥，絕對是大滿足！現有優惠低至5折！

香港帝苑酒店Sky Club&SPA｜雙人橘子排毒按摩60分鐘＋Crown Club雙人下午茶套餐

優惠價：$2,090｜人均$1,045｜原價$4,180

香港帝苑酒店Sky Club&SPA｜按摩90分鐘＋Crown Club單人午餐＋任用水療健身室

優惠價：$1,380｜原價$2,420

香港帝苑酒店 Sky Club & SPA

地址：香港九龍尖沙咀東部麽地道69號帝苑酒店



香港按摩推介【9】Mira Hotel Spa｜連續三年獲香港最佳日間水療殊榮、低至46折

位於尖沙咀的人氣Spa水療中心Mira Hotel Spa曾榮獲香港最佳酒店水療及連續三年獲得香港最佳日間水療殊榮！Mira Hotel Spa現推出「港式茶敘 水療悠享」療程，可選擇90分鐘的The Mira 按摩療程，揉合東西方的現代體能療法，幫助排毒或為身心舒緩放鬆；或選擇活肌舒緩按摩療程，以溫熱按摩舒緩繃緊肌肉及促進血液循環。

療程當日可無限任用健身中心及溫熱水療設施，包括桑拿、蒸汽浴室、按摩池及漂浮水床等，以及可享用1小時無邊際泳池，兼可於米芝蓮推薦食府國金軒内，品嘗精緻下午茶。

Spa水療中心另有60分鐘「深層煥活按摩療程」，以溫熱按摩，幫助舒緩繃緊肌肉及促進血液循環，適合繁忙的都市人！療程現有46折優惠！

Mira Hotel Spa｜90分鐘港式茶敘 水療悠享

優惠價：$3,300｜人均$1,650｜原價$4,508

Mira Hotel Spa｜60分鐘深層煥活按摩療程

優惠價：$770｜原價$1,640

Mira Hotel Spa

地址：尖沙咀彌敦道118-130號Mira Place, The Mira Hong Kong 地庫B3



香港按摩推介【10】Me Time Massage｜獨家8折、全身穴位按摩、淋巴排毒、熱石按摩

位於銅鑼灣的Me Time Massage，開業至今一直大受歡迎，現時更有獨家8折優惠！優惠套餐包括：90分鐘全身穴位按摩，提供45分鐘全身精油按摩服務，幫助舒緩壓力及身體痛楚；90分鐘淋巴排毒按摩幫助促進淋巴循環，讓身體排出廢物和多餘水分；以及90分鐘熱石按摩，幫助深層放鬆肌肉、促進血液循環、緩解肌肉緊張和疼痛！價錢低至$574！

Me Time Massage｜全身穴位按摩（90分鐘）

優惠價：$574.4｜原價$718

Me Time Massage｜淋巴排毒按摩（90分鐘）

優惠價：$654.4｜原價$818

Me Time Massage｜熱石按摩（90分鐘）

優惠價：$734.4｜原價$918

Me Time Massage

地址：香港銅鑼灣軒尼詩道451號地舖



（全文完）