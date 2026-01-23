新年好去處2026｜活動49推介！煙花/年宵/市集/綵燈會/商場/祈福

新年好去處2026！農曆新年，香港各處都有新年相關的喜慶活動，讓大家盡情慶節！《香港01》頻道「好食玩飛」為大家整合香港49大的新年活動，涵蓋年宵、花市、綵燈會、商場打卡、大型活動等，當中不但有AIA嘉年華、迪士尼、煙花匯演，還有多間聯乘Sanrio，大推打卡裝置的商場，以及維園年宵花市等，即睇內文了解更多！



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略

新年好去處有哪些？

大型活動篇

新年好去處2026【1】新年煙花匯演2026──31,888枚煙花燦放／長約23分鐘

2026年農曆新年煙花匯演將於大年初二（2月18日）晚上8時在維多利亞港上空發放。馬年煙花匯演由文化體育及旅遊局統籌，馬會首次贊助。匯演合共8幕，時長約23分鐘，將發放31,888枚煙花，規模達850米寬、250米高。煙花匯演將以「馬到功成耀香江」為主題，有「金元寶」、「馬蹄鐵」、「吉」字、滿天心形禮花燈造型煙花，寓意新一年繁榮昌盛、馬到功成！

新年煙花匯演2026｜年初二煙花 17大最佳觀賞位／維港夜空上演

2026年農曆新年煙花匯演將於大年初二晚上8時在維多利亞港上空發放。（香港旅遊發展局）

新年煙花匯演2026

日期：2月18日

時間：晚上8時

地點：維多利亞港



新年好去處2026【2】AIA嘉年華──「香港經典」主題／全新冬日雜技團表演

AIA友邦嘉年華即日起至2026年3月1日於中環海濱活動空間盛大舉行！AIA友邦嘉年華今年以「香港經典」為主題，將設有超過30機動遊戲、約30個攤位遊戲、美食攤位、打卡位及現場表演等。此外，今年更邀請了世界知名馬戲團打造全新冬日雜技團表演，最適合在新年假期前往，感受濃厚的喜慶氣氛！

AIA嘉年華2026門票｜5類人免費入場+雜技團買1送1+玩機動攤位遊戲

AIA嘉年華

日期：即起至2026年3月1日

時間：上午11時至晚上10時

地點：中環龍和道9號中環海濱活動空間



新年好去處2026【3】迪士尼樂園──20周年慶典／新年裝扮角色／開運福袋

香港迪士尼樂園20周年慶典正式展開！此外，在新年期間更特別推出「奇妙年年」馬年新春慶祝活動，園區各處將有多個打卡位，其中必去小鎮廣場中央的米奇紅燈籠打卡！而高飛更會連同米奇與好友一同換上賀年服飾，於美國小鎮大街迎接大家！

此外，在大年初一（2月17日），入場人士還可獲贈小馬紅心馬年利是一封；另外樂園還會推出「迪士尼新年開運福袋」，凡購買福袋，便可參加「2026米奇幸運賞」！

香港好去處18推介｜迪士尼＋室內運動場＋工作坊＋故宮展覽 $50起

迪士尼樂園

日期：2026年1月30日至3月1日

時間：上午10時至晚上8時30分

地點：香港迪士尼樂園度假區



新年好去處2026【4】國泰新春國際匯演之夜──花車巡遊／世界各地團隊演出

「國泰新春國際匯演之夜」花車巡遊匯演將於2026年2月17日（年初一）晚上在尖沙咀舉行，當天下午6時開始，現場會有街頭表演派對，率先與觀眾互動。屆時，除了有本地團隊表演外，亦會有來自內地和世界各地的表演隊伍傾力演出，例如榮獲第7屆全國雜技比賽金獎的西安戰士戰旗雜技團、澳洲職業欖球曼利海鷹隊啦啦隊The Manly Seabirds等，是香港每逢新年的盛事之一！

新春賀歲國際匯演之夜

日期：2026年2月17日

時間：晚上8時至9時45分

地點：尖沙咀文化中心廣場起步，沿廣東道、海防道及彌敦道前行，最終抵達梳士巴利道的終點。



新年好去處2026【5】慈山寺──全球第二高觀音聖像／約500棵桃花盛開

大埔慈山寺宣布將於大年初一至正月初七（2026年2月17至2月23日），一連七日舉行「新春花供禮佛」，免費開放予公眾參觀。慈山寺由李嘉誠出資興建，一向是善信參拜的勝地。寺院以明代建築設計，其中76米高的青銅合金觀音聖像，屬全球第二高，亦是寺內一大特色；此外，觀音聖像周遭種植了約500棵桃花，在新春期間便會盛開，形成壯觀的粉紅花海，與聖像互相輝映，相當適合賞花行大運。提提大家，進入慈山寺前，必須提前預約！

慈山寺預約

慈山寺

日期：2026年2月17至2月23日

時間：上午9時30分至下午5時30分

地點：大埔普門路88號



新年好去處2026【6】丙午年春節綵燈展──香港非遺元素綵燈展覽

丙午年春節綵燈展將於2026年2月12日至3月15日舉行。綵燈展是香港的新年盛事，每次都會展出多款融合了香港非遺元素的綵燈，而今年綵燈展將由資深紮作師傅冒卓祺先生，以《獅躍新春 馬到功成》為主題，製作以駿馬、蝠鼠和醒獅為造型的精美花燈；另外亦有資深紮作師傅許嘉雄先生，以《獅躍新春 馬到功成》為主題，製作融入香港中式長衫、全盒、金錢及大吉等元素的精美綵燈。

丙午年春節綵燈展

日期：2026年2月12至3月15日

時間：下午6時至晚上11時

地點：香港文化中心露天廣場



新年好去處2026【7】大埔林村──許願樹拋寶牒／點蓮花燈祈福

大埔林村每逢農曆新年期間，都會舉行極具本土特色的節慶活動，包括許願樹前拋寶牒許願、點蓮花燈祈福等，充滿新春的熱鬧氣氛。無論是本地人還是遊客，都可一同感受這份節慶傳統，是每年備受矚目的傳統盛事，想感受本土文化的朋友，必去！

國泰新春國際匯演之夜

日期及時間：2026年2月17日上午9時至晚上7時；2月18日至22日上午9時至晚上9時；2月23日至3月3日上午9時至晚上7時

地點：大埔林村許願廣場



新年好去處2026【8】馬年賽馬日──精采賽事／舞獅／現場音樂表演

每逢大年初三，沙田馬場都會舉行賽馬日，是香港非常受歡迎的賽馬活動。馬場除了有精采賽事之外，還有一連串豐富的節慶活動，包括傳統舞獅、綜合匯演、現場音樂表演、新年打卡位等等，氣氛熾熱，不少市民亦會趁機一試手風，在新年「行大運」！

日期：2026年2月19日

地點：沙田馬場

時間：尚待公布



新年好去處2026【9】黃大仙祠參拜──傳統祈福活動／車公廟轉風車

到黃大仙祠參拜，是農曆新年的香港傳統之一，每逢年三十晚至年初一凌晨，虔誠的善信更會到祠內搶上「頭炷香」。香港有不少市民相信，新年期間前往黃大仙祠參拜祈福，可趨吉避凶，大家還可順道到車公廟以順時針方向轉動風車三圈，以求好運，祈求事事順景。

地點：香港九龍黃大仙竹園村二號



商場篇

新年好去處2026【10】太古廣場──與YLYstudio合作／3.5米高駿馬／爵士踢踏舞表演

太古廣場及星街小區將2月5日至3月3日，推出「駿馬星馳 錦簇而至」藝術裝置，庭園以淡雅的粉紅色作為主調，還有多匹駿馬穿梭其中，每一匹各有祝福寓意，而當中最為矚目的，便是高達3.5米的雄赳赳駿馬，其身上的刺繡飾件由本地刺繡團隊YLYstudio精心設計，傳統與現代藝術並重。此外，太古廣場還準備了「繁花彩繡」利是封、爵士踢踏舞表演及新春購物優惠等賀年活動，與市民一同迎接馬年！

太古廣場「駿馬星馳 錦簇而至」

日期：2月5日至3月3日

時間：上午10時至下午10時

地點：香港金鐘道88號太古廣場



新年好去處2026【11】中環街市──聯乘《反斗奇兵》／5米高巨型心形許願樹／Snapio限定主題自拍亭

今個新春，中環街市跳脫傳統大紅大紫的框架，搖身一變成一座夢幻花園，推出「幻彩躍馬迎新春」慶典。《反斗奇兵》兩大人氣角色，憨厚可愛的紅心與獨角獸牛油仔將登陸中環街市地下中庭Oasis；此外，位於中庭中央更有5米高的巨型心形許願樹，予大家盡情打卡！除了多個必訪打卡熱點，現場更集結一系列新春市集、創意工作坊與藝術展覽，更特別聯乘Snapio設置限定主題自拍亭，讓大家留下倩影！

中環街市「幻彩躍馬迎新春」慶典

地址：香港島中環皇后大道中93號及德輔道中80號

日期： 即日至3月8日

營業時間：上午10時至晚上10時



新年好去處2026【12】新港城中心MOSTown──聯乘Sanrio水怪／4大主題打卡位／2大互動玩樂區

人氣Sanrio角色HANGYODON（水怪）即將登陸MOSTown新港城中心！今個農曆新年，即日至3月3日期間，MOSTown新港城中心首度聯乘HANGYODON，推出新春限定的4大主題打卡區及2大互動玩樂區，包括新春招運達摩HANGYODON、6米高的HANGYODON如「魚」得水溫泉風呂、HANGYODON「魚」意吉祥橋、HANGYODON花開富貴祈願花圃、新春「撈起」花手水玩樂區及開運轉轉釣魚玩樂區。

同場更有4款和風新年造型的HANGYODON，以及期間限定店，集結逾200款新春精選商品，啱晒各位Sanrio粉絲！

MOSTown 新港城中心 x HANGYODON 風生「水」起花庭園

日期：即日至3月3日

時間：

主題打卡區｜上午10時至晚上10時

主題互動玩樂區｜星期一至五 下午2時至下午6時／星期六、日及公眾假期 中午12時至晚上8時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）



HANGYODON新春期間限定店

日期：即日至3月3日

時間：中午12時至晚上8時

地點：MOSTown新港城中心L2天幕廣場（港鐵馬鞍山站B出口）



好運財神見面會

日期：2026年3月1日（初十三）

時間：下午3時至下午5時



迎春接福醒獅賀新歲

日期：2026年3月1日（初十三）

時間：下午2時



新年好去處2026【13】又一城──Melody主題店／6大My Melody打卡位

My Melody×Sanrio characters主題店登陸又一城！主題店設有6大My Melody打卡位，包括坐在華麗馬車上的 My Melody、可愛的毛公仔蛋糕塔、櫻花新春主題區等，每一個都充滿粉紅治癒氛圍，讓大家一齊打卡！

此外，店舖更會發售多款My Melody商品，包括貝雷帽造型系列公仔鑰匙扣、毛公仔、側揹袋和化妝袋等；全新My Melody & My Sweet Piano夢裳仙境系列；以及Sanrio characters新春精品，例如Hello Kitty、Kuromi毛公仔、利是封、節慶裝飾和揮春，更有多個會場限定優惠，Sanrio粉絲切勿錯過！

My Melody X Sanrio characters主題店

地址：九龍塘又一城MTR層2號C.T.A. by GOK SIK

日期： 即日至3月22日

營業時間： 早上11時至9時



新年好去處2026【14】YOHO系商場──史努比新春限定店／馬年造型史努比／300款會場限定精品

YOHO系商場推出一系列新春活動與專屬福利，由1月30日至2月22日，史努比聯同家族成員首度以馬年造型現身YOHO系商場，當中史努比將身穿搶眼紅色馬甲、頭戴紅色牛仔帽坐鎮門前，為大家注入祝福！期間還有【山下菓子×SNOOPY新春福至期間限定店】，帶來高達300款會場限定及日本直送的精品，此外，於YOHO MALL I及II亦會舉辦新春市集，讓大家在新年盡情購物！

YOHO系商場【山下菓子×SNOOPY新春福至期間限定店】

日期：2026年1月30日至2月22日

時間：上午11時至晚上9時

地點：YOHO MALL I中庭



新年好去處2026【15】置富Malls──聯乘人氣插畫SHO-CHAN／4米高的吹氣燦子／懷舊茶樓＋舊式戲院打卡位

今年新春，置富Malls推出【置富Malls x SHO-CHAN置「燦」你迎新春】！商場聯乘人氣插畫家Akirambow筆下的燦子SHO-CHAN及其家族成員，以新年造型走入馬鞍山廣場、紅磡置富都會、天水圍+WOO嘉湖及沙田置富第一城！

各大商場特設4大充滿香港懷舊風情的打卡裝置，當中最為矚目的打卡位包括：馬鞍山廣場有4米高的吹氣燦子；紅磡置富都會以求姻緣為主題、粉色系的姻緣寺；天水圍+WOO嘉湖，有以香港懷舊茶樓設計的打卡位；置富又一城則以舊式戲院主題示人！4個商場各具特色！

置富Malls x SHO-CHAN置「燦」你迎新春

日期：即日至3月8日

地點：馬鞍山廣場、紅磡置富都會、天水圍+WOO嘉湖及沙田置富第一城



新年好去處2026【16】香港仔中心──2大打卡位／巨型小襪兔／胡氏這一家合作

今個新春，香港仔中心與本地人氣插畫師胡氏這一家及小襪兔合作，推出「馬上發發發 ！」新春活動，即日起至3月3日，香港仔中心會設有2大打卡位，包括馬上發發發點鈔機，巨型小襪兔一邊騎招財馬，一邊祝大家來年萬馬奔騰；以及現金馬上從天降裝置，招財馬連同無數鈔票，塑造天降橫財的畫面，讓大家沾沾財氣！

香港仔中心「馬上發發發！」

日期：即日起至3月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：香港仔露天廣場及香港仔中心4期地下



新年好去處2026【17】iSQUARE國際廣場──oh…little sweet合作／5米高巨型團圓福袋／招財開運大街

新年期間，iSQUARE國際廣場與香港插畫家品牌oh…little sweet合作，推出「iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園」主題活動，一群或軟糯或Q彈或綿密的角色一同在iSQUARE國際廣場亮相！活動包含三大打卡區域，包括地下正門前iPIAZZA的新春甜蜜花園，當中設置了5米高的巨型團圓福袋，造型可愛別緻；而3樓iFUNCTION的招財開運大街，則重現過年熱鬧的攤販風景；大堂樓層iEXHIBITION亦設置了甜甜蜜蜜團子店予大家盡情打卡。在2026年2月，更有新春市集進駐其中！

iSQUARE國際廣場「iSQUARE國際廣場 春日甜蜜樂園」

日期：即日至2026年3月8日

時間：上午10時30分至晚上10時30分

地點：地下iPIAZZA、3樓iFUNCTION、大堂樓層iEXHIBITION



新年好去處2026【18】Fashion Walk──聯乘韓國人氣文創角色Brunch Brother／多款主題限定精品／主題即影即有自拍亭

今年新春，恒隆地產旗下商場Fashion Walk聯乘韓國人氣文創角色Brunch Brother，推出「“BRUNCH”into the New Year」潮玩新年主題活動！一眾可愛Brunch Brother角色換上喜慶賀年春裝亮相。活動期間，商場更會有多款主題限定精品可換領，包括利是封套裝、毛茸大頭公仔摺疊環保袋及立體造型毛茸斜揹袋等。同場更有6大新春打卡位，提供互動遊戲、寵物友善主題鬆餅店、Brunch Brother主題即影即有自拍亭等，場景旁更設有「秘密之門」，讓大家親身前來一探究竟！

BRUNCH”into the New Year

日期：即日至2026年3月3日

地點：銅鑼灣記利佐治街／百德新街／加寧街／京士頓街（Fashion Walk）



新年好去處2026【19】上水廣場──逗福貓願城／9大貓奴打卡區／巨型貓影燈籠

新春期間，上水廣場搖身一變成《逗福貓願城》！商場中庭設有五大福運打卡區，包括喵來COME願通天樹、招福Make a Wish、招財滾滾POWER Ball、喜氣福運上上籤及福爪招財，其中喵來COME願通天樹更高近5米，相當有視覺效果；此外，5樓空中花園更有和風貓影園，融合日本傳統招福文化與現代光影藝術，創造出祈願・貓之神社、邂逅・貓影園、太鼓竹屋及和風鞠影四大主題打卡與祈願體驗，在邂逅・貓影園中，更有巨型和風燈籠散發栩栩如生的光影與剪影，超級有氣氛！

上水廣場《逗福貓願城》

日期：即日至3月1日

時間：早上10時至下午10時

地點：上水廣場L2中庭



上水廣場《和風貓影園》

日期：2026年2月5日至3月31日

時間：早上10時至下午10時

地點：上水廣場L5晴空花園



新年好去處2026【20】黃埔天地──5米高巨型桃花樹／200個花燈花海／130個幻彩燈籠燈海

黃埔天地推出農曆新年活動【幸福緣定桃花園】，逾200個繽紛花燈及無數閃爍燈飾把黃埔號塑造成4大迷人打卡花海，包括5米高巨型桃花樹和浪漫彩燈拱門「祥馬花燈照桃門」、由130個幻彩燈籠塑造的光影燈海「晚燈絢海映流水」、 「繽紛瑞光幻彩園」及於德安街的「新春圖騰星滿路」。

同時，漢文化節亦會登陸商場，屆時有一系列慶節活動，包括漢服潮着・服裝設計比賽及匯演、楚河漢界・象棋擂台賽，以及年宵市集和新春巡遊匯演等，讓大家感受濃厚節慶氛圍。

黃埔天地【幸福緣定桃花園】

日期：即日至3月8日

亮燈時間：下午5時至晚上11時

地點：黃埔天地黃埔號及德安街



新年好去處2026【21】西沙GO PARK──5.9米闊的「炫夢旋轉木馬」／3米高的桃花拱門／新春市集

即日至3月1日，西沙GO PARK推出《HAPPY GO ROUND春日樂園》，商場特設5大打卡位，包括全港首個商場戶外機動裝置，5.9米闊的「炫夢旋轉木馬」，變身開運木馬，更特設寵物友善時段，讓寵主與毛孩盡情打卡；此外還有3米高的桃花拱門予大家拍照。而GO PARK2亦有以粉色花卉風車造成的「緣轉風車台」，四座粉色風車充滿春日氛圍！

此外，在場內的戶外空間設有以盛開桃花與飛舞花瓣製造貫穿的「桃花迎春步道」；而二樓晴空花園則有「寵愛花見陣」，其中2.8米高桃花樹，樹上掛滿心型霓虹燈和寫滿馬年願望的祈福掛飾；旁邊還有2.9米闊立體桃花「Love」裝置。在二樓的寵物公園旁，還有多塊不規則鏡面與繽紛花卉交織而成的「迎春花鏡庭園」。商場地面中央廣場亦將在2月份舉辦「人寵迎福馬新春市集」，賀年禮品、特色應節食品、寵物專區及手工產品一應俱全，方便大家輕鬆辦年貨！

西沙GO PARK《HAPPY GO ROUND 春日樂園》

日期：即日至3月1日

時間：上午10時至晚上10時



「炫夢旋轉木馬」體驗換領

日期：1月（逢周六及周日）；2月1、7-8、14-22及28日；3月1日

時間：下午1時至晚上8時（2月16-19日延長至晚上9時）

地點：地面中央廣場



人寵迎福馬新春市集

日期：2月7-8、14-15、21-22日

時間：中午12時至晚上8時

地點：地面中央廣場



「醒獅迎新歲」巡遊表演

日期：2月28日（年初十二）

時間：上午11時

地點：地面中央廣場



新年好去處2026【22】沙田新城市廣場──5大打卡區域／360度漫天飛花全景拍攝區／3.5米高超巨型蘭花

沙田新城市廣場即日至3月3日以【花開結緣・風生水起】為主題，創造5大打卡區域！商場1期3樓中庭設有5大祈緣打卡園區，當中包括360度的漫天飛花全景拍攝區，特設兩株3.5米高的超巨型蘭花、祈緣風車及心型百花拱門等。

即日起至2026年5月31日期間，新城市廣場1期7樓戶外空中花園NTP Sky Garden，日夜都有不同體驗，早上可拍攝天空之鏡；下午可挑戰水迷宮陣；晚上則有聯乘日本知名光雕藝術團隊NAKED Inc.，在戶外水幕呈現全新春日限定版「花之盛宴．光影匯演」，特別以洋紫荆及櫻花為創作主題，結合光影、藝術與音樂，舉行光影匯演！

日期：即日至3月3日

時間：上午10時至晚上10時

地點：新城市廣場1期3樓中庭



NTP Sky Garden新春限定版「花之盛宴．光影匯演」

日期：即日起至2026年5月31日

時間：晚上6時30分至晚上10時

地點：新城市廣場1期7樓【NTP Sky Garden】



新年好去處2026【23】Mira Place──12米高桃花樹／3,888朵桃花延展到上空

Mira Place今個農曆新年活動期間推出桃花滿「緣」新春打卡裝置，以馬年開運五步曲迎接桃花盛開的馬年！當中設有全港首個12米高的滿天福「緣」桃花樹裝置，超過3,888朵桃花由黃金色的巨大樹幹一直延展到上空，配合閃爍耀眼的光影，穿透紅粉緋緋的桃花；另有花蝶良緣橋、桃氣花語開運風車、馬年祥雲雅座等與桃花相關的打卡裝置，寓意吉祥好運！

Mira Place 桃花滿「緣」新春打卡裝置

日期：即日至3月1日

時間：上午10時至晚上10時

地點：Mira Place 1中庭



新年好去處2026【24】將軍澳東港城──新春花展會／精選20款全新品種／日本蘭花彩虹裝置

東港城今年特別以「花開千駿迎新春」為主題，於即日至2月16日舉行室內花市「東港城第二十屆新春花展會」，精選20款全新品種的矜貴本地培植香港蝴蝶蘭及日本蘭花，所有品種更是首次在香港亮相。此外，展會特別選取了矜貴的日本蘭花創造全港首個八色蘭花彩虹裝置「花開千駿迎新春」，打破大家對蘭花的色彩想像，展現蘭花豐富的色彩及形態。

將軍澳東港城

日期：即日起至2026年2月16日

時間：上午11時至下午9時

地點：將軍澳東港城一樓中庭



新年好去處2026【25】太古城中心──聯乘青年藝術家謝凸／5米高「常滿聚抱樹」／互動遊戲「盤滿『撥』滿」

太古城中心將與青年藝術家謝凸合作，將其品牌「松與松」的松樹插畫、傳統盆栽文化以及時下「新禪生活」的精神帶到商場。由1月30日至3月3日，商場將推出《福運松林》新春主題佈置，屆時將有4大福運區域，合共8大打卡裝置，當中融合各種傳統吉祥寓意與當代藝術，例如5米高「常滿聚抱樹」、5米長的「⾶龍接福」、7米高的「開運松此喜」松林佈景、互動遊戲「盤滿『撥』滿」，以及位於商場地下的兩大打卡位等，讓大家在新春盡情打卡！

《福運松林》新春主題佈置

日期：1月30日至2026年3月3日

地點：香港太古城太古城道18號（太古城中心）



新年好去處2026【26】荃灣廣場──1,500呎的甜蜜光影泡泡溜冰場／童趣騎馬仔互動區／一田新年市集

荃灣廣場即日至3月1日期間，於L5空中花園舉辦新春《光影花見．幸福小馬園》，活動以「光影+花見+祈願」為主題，設有3大春日互動體驗及3大祈願打卡熱點，更可限量換領「金馬花開•座枱揮春利是封」。同場亦有「一田新年•春饗好禮」及「開心果甜品x手作市集」，食買玩一應俱全！

3大互動體驗及3大春日打卡熱點，包括：全新20米長的福願光影大道，以花見流星、夢幻幸福球、年年有魚等光影為主題，配合變色水波光影效果，予大家許下新年願望，另有1,500呎的甜蜜光影泡泡溜冰場以及童趣騎馬仔互動區。至於打卡熱點，則有3.5米高的「心心滿滿」祈願桃花樹、七彩燈謎小徑、20米長的花好月圓打卡牆等，充滿喜慶寓意！

《光影花見．幸福小馬園》

日期：即日至3月1日

地點：新界荃灣大壩街4-30號（港鐡荃灣西站A2出口）



新年好去處2026【27】昂坪360──3大打卡位／麥玲玲師傅派發開運小掛飾

即日至3月8日期間，昂坪360推出「昂坪360．駿馬躍動迎新春」 活動，在昂坪市集各處有全新3大打卡位，包括：「金駿報喜迎新春」，在昂坪市集圓形廣場，會有五匹以可愛新春造型出現的駿馬，象徵「五福臨門」；「馬到功成幸運輪」，在市集牌坊旁，設有以桃花、籤筒及金元寶佈置，象徵幸運、健康與財富，大家還可轉動幸運輪盤祈福；以及「金禧福袋賀新歲」，予大家踏進巨型福袋內，與金元寶以及駿馬合照，象徵新一年「財福環抱、金銀滿屋」。而著名堪輿學家麥玲玲師傅更會在年初五（2月21日）早上11時45分蒞臨昂坪市集，派發開運小掛飾及朱古力金幣，為大家送上祝福！

昂坪360．駿馬躍動迎新春

日期：即日至3月8日

地點：東涌達東路11號（昂坪市集圓形廣場）



新年好去處2026【28】ifc──巴西著名藝術家聯手／「百鳥朝鳳迎新春」藝術裝置首度登場

今個新春， ifc商場將與巴西著名藝術家Naíma Almeida合作，於2026年2月5日至3月3日推出首個藝術裝置「百鳥朝鳳迎新春」，以當代藝術重新演繹中國傳統的「百鳥朝鳳」。4米高的祥瑞鳳凰矗立於商場中庭，配以約百隻色彩繽紛的幾何造型飛鳥展翼盤旋，營造震撼的視覺效果。另外，大家亦可走到「福鳥接福」 互動裝置前，轉動手柄喚醒鳥兒；以及在「福鳥星願」區親手設計，以幾何圖案為靈感的專屬福鳥揮春貼。

ifc「百鳥朝鳳迎新春」

日期：2026年2月5日至3月3日

時間：早上10時30分至晚上10時

地點：ifc商場一樓中庭



年宵市集篇

新年好去處2026【29-34】香港新年市集

新年市集是歡度佳節的重點節目，除了可現場選購年花及新派賀年禮品外，部份場地更設有手寫揮春、手作等體驗，非常適合想在新年期間，入手賀年食物、禮盒、福袋；以及體驗節慶活動的朋友！

新年市集2026｜6大推介！派開運飾物/3.5米高桃花樹/800盞燈籠海

新年市集是歡度佳節的重點節目，除了可現場選購賀年禮品，部份場地更設不同的工作坊。

活動日期：即日至3月15日

活動地點：中環街市／昂坪廣場／啟德體育園美食海灣／D2 Place ONE／美孚饒宗頤文化館／灣仔利東街



年宵花市篇

新年好去處2026【35-48】香港年宵花市

香港今年將舉辦14個年宵花市，當中最大最旺的當屬維園年宵，有396個乾濕貨攤位和4個快餐攤位，其次是元朗東頭工業區遊樂場及荃灣沙咀道遊樂場，分別有156個及116個乾濕貨攤位。下文附有香港14個年宵花市列表及交通方法，來看看你家附近哪裏有年宵花市吧！

年宵2026｜14大花市2.11開鑼！必買年花乾貨+美食攻略 附交通

香港今年將舉辦14個年宵花市，當中最大最旺的當屬維園年宵。

活動日期：2026年2月11日至2月17日

活動地點：維多利亞公園／深水埗長沙灣遊樂場／深水埗花墟公園／觀塘遊樂場／土瓜灣遊樂場／葵青葵涌運動場／荃灣沙咀道遊樂場／大埔天后宮風水廣場／北區石湖墟遊樂場／屯門天后廟廣場／將軍澳寶康公園／沙田源禾遊樂場／元朗東頭工業區遊樂場／東涌達東路花園



👉follow 好食玩飛ig ✈️免費睇旅遊飲食攻略（全文完）