師承Hermès、LV　法國新晉袋牌ASWAD　多功能配阿拉伯字樣夠別緻

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-05 15:26

法國最盛大的時裝新人設計獎項：ANDAM Fashion Award，日前公告2021年度最後決賽圈入選名單，Wales Bonner、Area、Charles de Vilmorin、ROKH以至Ludovic de Saint Sernin等熟識名字通通入圍，雖然厲害，但這批新人王其實先後都入圍了LVMH Award甚至贏得大獎，新鮮感欠奉。

2021年度ANDAM Fashion Award最後入圍名單。（ANDAM）

幸好雖然GRAND PRIZE時裝組方面略欠新意，但ACCESSORIES PRIZE首飾奬方面則不乏驚喜，3位入圍名單中，除德國代表Published By名氣較大，其餘Aswad和Samuel François Jewelry在亞洲地區目前仍然是相對鮮為人知的名字，前途卻定必不可估量。尤其是來自法國的手袋單位ASWAD，別以為主理人Sonia Ahmimou名不經傳，年紀輕輕的她，可是師承自Louis Vuitton、Hermès和Moynat此3大法國袋牌，CV之強令人咋舌。

Sonia Ahmimou成長自法國南部尼斯，夢想成為建築師，卻因為認為建築學問與造手工之道一脈相承，從而開始學習製作掛氈，最終誤打誤撞去到巴黎首都圈，加入位於Asnières的Louis Vuitton皮革加工工作室，之後再機緣巧合下，先後替Hermès和Moynat打工，一切彷如武俠小說中的主角一樣，年紀輕輕，已集天下絕世武功於一身，學滿師出山自創品牌ASWAD，開闢一片天地。

ASWAD的手袋美觀實用，NOCTA crossbody cognac，€780。（ASWAD）

ASWAD阿拉伯文解作黑色，不單是品牌名稱，它亦會譯易阿拉伯文字版本，並壓印在包袋之上成為標記，十分特別。表面上法蘭西品牌用上外來文字有些奇怪，但其實在當地平常不過。事關法國乃是一個多元社會，Sonia Ahmimou的家人正是其一，母親說法語，父親說法語加摩洛哥系阿拉伯語，Al-Hajar al-Aswad黑石更是穆斯林文化中的聖物，如斯將中東和西方文化糅合一體，不但構成了ASWAD，也構成這一代的法國社會，是為品牌的核心價值。

HAQIBAT手提袋。（ASWAD）

ALNAQIL backpack orange €1,800。（ASWAD）

環顧ASWAD的作品，極簡主義和中性美學都他們主軸心，每件作品都以天然、可持續的皮革，在巴黎工坊製成，當中又細分為kemet、interlude、initiale三個系列，interlude和initiale均以坊間流行的小包袋皮革配件作主調，唯獨kemet最考手工玩重磅大袋，招牌大作首推HAQIBAT手提袋和ALNAQIL背囊。採用光滑法國小牛皮和小牛皮襯里，人手工製作，包袋均設有觸感舒適的可調節手柄。再結合拋光邊緣、黃銅硬件、天然皮革染色技術以及皮革漆造工細節，使到每個皮袋都能夠隨着時間推移而自然氧化，洗練出紋理、觸感均富人情味的包袋，自不比木村拓哉愛用，大受港人歡迎的VASCO遜色。

近年時裝界一直流行着多袋機能風潮。（ASWAD）

HAQIBAT tote bag black €1,700。（ASWAD）

而且從設計美學處看，ASWAD的HAQIBAT和ALNAQIL亦有別一般皮袋出品的單一款式，銳意注入具自己理念的設計元素於其中，最叫人印象難忘的，是於袋身上加入多重口袋設計，實用性大大加強不在講，更食正近年的機能風潮流，與目前大熱全球的Utility Vest有着異曲同工之妙，縱然價錢絕不便宜，但與其無時無刻幫襯法國傳統大牌，倒不如嘗試一下投資到年輕新牌子去，說不定驚喜更大呢。

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