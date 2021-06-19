日本Nike Dunk展覽　atmos展出210對超限定球鞋　細說歷史故事

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-19 15:15

Nike的Dunk球鞋今年人氣如日中天，每個星期的排鞋、抽鞋、炒鞋，都離不開它的蹤影。而說起香港收藏Dunk之權威，大家總會想起旺角先達的Soleaddicttunds，至於東京方面就相對更多元，除了原宿WORM TOKYO和吉祥寺SKIT外，有些個人收藏家也同樣厲害。

原宿WORM TOKYO本身就是世界知名的球鞋店。（WORM TOKYO）

日本球鞋名所atmos，於千駄ヶ谷分店內舉行個人球鞋收藏展覽，第一擊以adidas作主題

最近就以Dunk為主角，邀請波鞋資訊網Alternate Sneakers代表上田耕司登場，展出逾200對Dunk球鞋。

atmos Dunk Exhibition日前於日本舉行。（FASHIONSNAP）

名古屋“Shachihoko”別注。（FASHIONSNAP）

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自1992年開始收藏球鞋的上田耕司，稱目前收集的Nike Dunk大約400多對，今次展覽展出當中的210對。其珍藏的款式，雖然沒有Paris Dunk SB、New York Dunk、黃龍蝦、猛鬼街、Wu Tang等位列天價的拍賣級別，但偏門小眾的特色鞋款卻甚多，當中尤以日本地區別注——名古屋“Shachihoko”、福岡“Hakata Gion Yamakasa”、東京上野“Panda”和大阪“Kuidaore”這四款最為特別，鞋履上的配色、圖案和細節，均對該地區有象徵意義，每對各有不同，這正是Dunk最強的玩味之處。

除1985年原版之外，歷年來所有的Michigan版本展示。（FASHIONSNAP）

+ 2 + 2 + 2

近日因為推出2021年新版本的黃藍色Nike Dunk Low Michigan，上田耕司亦有相關珍藏，但貴為Sneakerhead的他所收藏款式當然與別不同，基本上除1985年原版外，歷年來由2002年、2003年、2005年、2016年及2020年所有的Michigan版本，上田都有入手。

3代Viotech Dunk也一樣，每代各有不同。（FASHIONSNAP）

雖然表面上每個版本大致相同，只有高筒與低筒分別，但只要認真觀察，則會發現每代版本的剪裁、物料、鞋舌材質後跟標籤顏色等各有不同，類似情況在不同版本的1985年元祖配色Dunk，以至3代Viotech都有，仔細考究起來，的確並非外人所見如此簡單，實在大有學問。