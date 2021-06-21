一澤信三郎全球官網登場｜堪稱帆布袋界龍頭　入手前搞清3大支線

撰文： 張榮熹 最後更新日期： 2021-06-22 11:54

提起日本包袋工藝，以尼龍做袋最強者，首推Porter Yoshida & Co.，而帆布領域，則以一澤信三郎帆布為宗，兩者各自獨霸一方。然而Porter老早已在全球各地開設分店銷售點，用家成千上萬，一澤信三郎過去卻專心京都一間分店，因此論稀有度無疑較高。

一澤信三郎全球官網正式登場。（一澤信三郎）

最近傳來好消息，一澤信三郎帆布終於在早前推出全球官方網店，以後要買到這個京都傳奇職人作品，就無需親自遠赴京都了。

一澤帆布歷史悠久。（一澤信三郎）

帆布包馳名天下。（一澤信三郎）

不過人家可是一個堅守了過百年的工藝品牌，至今也承傳至第四代了，經典之作琳琅滿目，花多眼亂，要在林林總總包袋之中，找到自己最喜歡的，建議不妨對品牌背景多加了解，例如了解一下目前旗下的3大系列支線，以及其商標的分別。

「一澤帆布製」商標。（一澤信三郎）

3大系列分別是「一澤帆布製」、「信三郎帆布」及「信三郎布包」。「一澤帆布製」商標用於品牌的傳統款式，主打專為匠人和工人所製的工具袋，是品牌最元祖正宗的系列。

「信三郎帆布」此標籤則用於普通未經印刷的帆布袋之上，款款相對簡單，適合普羅大眾日常生活之用。至於「信三郎布包」，就專門應用於亞麻產品，以及一些印有經典圖案的帆布製品之上，可見3種商標，都有各自的專屬定位和特色。

一澤信三郎本人。（一澤信三郎）

位於京都的專門店。（一澤信三郎）

或者老一輩的用家都會記得，一澤帆布過去曾因為經營理念問題，已分家並對薄公堂六年有久，大哥繼承了一澤帆布本業，而次子一澤信三郎則自立門戶，成立信三郎帆布。因此在過去的一段時間裡，一澤帆布和信三郎帆布，可是兩個獨立品牌來的。喜幸近年分家風波終於圓滿解決，「一澤帆布」跟「信三郎帆布」不再對立，一併由一澤信三郎所打理，因此「一澤帆布」和「信三郎帆布」，便成為了品牌旗譜系裡面，不同的系列支線矣。

No.17是一個很值得關注的定番款式。（一澤信三郎）

+ 3 + 3 + 3

觀乎網店芸芸袋單品中，No.17是最值得關注的定番款式，靈感來自一百多年前為工匠所製造的工具袋演變而成，使用厚實帆布物料及粗縫線製成，極之耐用，外形簡單，前面設有特大袋口，更備有五種尺碼大小可供選擇，是實用至上的袋款。

No. 168昔日日本牛奶配送員專用運送袋改良而成。（一澤信三郎）

想的骰精緻一點的話，由昔日日本牛奶配送員專用運送袋改良而成的No. 168，就最入型入格。橢圓形寬敞底部結合精美手把柄和拉鏈流鏈，存在感十足，也迎合到近年大流行的小包袋熱潮，學生、OL用來放置午餐盒，最合適不過。





保養、維修也是一澤信三郎帆布一大賣點：

R-08帆布背包。（一澤信三郎）

而Outdoor背囊控，則不妨留意一下R-08帆布背包，圓柱式樣結構，可以垂直安於B4尺寸的物件，側袋亦備設可容納500毫升樽裝飲料的側袋，配合可搭扣在胸部的固定條帶，完全講求人體工學，符合到現代人重視機能性的需要。



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