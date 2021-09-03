藤原浩監修Nike迷你版85 OG Dunk　超可愛掌上波鞋購買方法大公開

【Nike Dunk】近年藤原浩時常被花生友說年事已高，難以再在潮童世界起風浪，如此想法實在是癡人說夢。哪怕教潮流父快到花甲之年，但一舉一動依舊牽動世人神勁，上個月他的Fragment Design跟Nike和Travis Scott合作聯乘的Air Jordan炒風強勁，這已是鐵一般的佐證，來到今月再有另一波驚世項目誕生，忙到不可開交。



藤原浩IG日前發表了一系列迷你版Nike Dunk，引起全球熱話。（fujiwarahiroshi）

還會照據真實歷史，連同相應的迷你Nike鞋盒一同出售。（gashapon）

話說昨晚藤原浩在個人IG發佈最新與Nike和日本玩具商gashapon的合作Dunk項目，不過今次製作的並非一般能夠著上腳的1：1球鞋，而是一系列超迷你玩具Dunk High，高25mm及長48mm，如一粒朱古力般的大小，十分可愛。

總共10款，包括7對1985年'Be True To Your School' OG Dunk High，以及2對藤原浩今年推出的Fragment Dunk High別注。（gashapon）

以及一對Secret款式，如無意外將會是稀有的一枚。（gashapon）

超級迷你Nike Dunk High（gashapon）

而且這個玩具Dunk系列的選材也很有心思，總共10對的小Dunk鞋子，全部都有名有姓，真實存在過於世上。包括7對1985年'Be True To Your School' OG Dunk High，以及2對藤原浩今年推出的Fragment Dunk High別注，至於第10款目前官方卻刻意不公開，只交代是一對Secret款式，會否跟足85年原著是對Terminator？抑或是矚目的Jordan 1 Retro Fragment？目前不得而知，只知道日本人認真識玩，時常吊人胃口。

gashapon官網（gashapon）

講到明香港地區不能登記，傷心。（gashapon）

至於購買情報方面，大家要到gashapon官網，先登記成為會員，再進行購買，將於9月5日正式開賣，但價錢尚未公布，而更叫大家傷心的是，gashapon只接受日本國內居民登記，換言之香港人根本沒有正規途徑可以買得到，除了托日本的朋友幫手購買外，就只有「食炒」的份兒，叫人唏噓。

2003年的「Pepsi Meets Adidas」企劃。（Pepsi）

作為潮流文化愛好者，今次迷你版Nike Dunk玩具固然矚目，但對於資歷較深又記憶好的「潮老」而言，應該記得adidas很多年前曾策動過相近的項目。話說2003年三間牌忽發奇想，與百事可樂合作，推出「Pepsi Meets Adidas」計劃，在每個樽裝百事可樂的瓶蓋上，附設迷你adidas球鞋玩具，共有60款，由Stan Smith、Superstar、Gazelle、Campus、Samba、Tobacco、LA Trainer到Forum都有，極級齊備，當時引來大量潮流人、玩具收藏家瘋搶，並且在二手市場大炒特炒，好不熱鬧，是潮人集體回憶。