踏入九月,天氣雖然不見得涼快,但氣溫也明顯相對下降了許多,想來到中秋節之後,香港就會變得秋高氣爽,亦是登高遠足的好時節。所以一對既有潮流外觀又兼備功機性的山系跑鞋Hiking Sneakers,可謂至關重要。



HOKA ONE ONE × Engineered Garments最新聯乘中性型號Bondi L。(HOKA ONE ONE)