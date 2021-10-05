Givenchy挑戰禁忌吊頸繩索頸鍊　時尚判官Diet Prada抨擊宣揚自殺

於這個社交平台大流行，「起底」成風的世代裡，時裝設計師的事業可謂如履薄冰。作品平實些就被人批評沉悶，若設計破格一點，卻又隨時受盡衞道之士千夫所指，稍一不慎甚至惹來公關災難，可謂進退兩難。



Givenchy SS22最新發表的繩索銀器頸飾。（Givenchy）

卻惹來時尚判官Diet Prada的道德批判，連帶Burberry也被捲入風波之中。（Diet Prada）

日前Givenchy SS22 RTW於巴黎時裝周發布，創作總監Matthew Williams繼招牌鎖匙扣Keychain後，再度成功為這經典品牌研發出全新標誌性設計：繩索銀器頸飾。乍看之下極盡有型，誰不知卻竟然被時尚判官Diet Prada高調抨擊，更讓人憶起兩年前一段關於Burberry的往事……



重溫當年報導：【BURBERRY道歉】 Hoodie裡的風波 衛衣粗繩索引發「吊頸」聯想

Burberry FW19秋冬裝惹禍上身的粗大繩結有帽衞衣。（Burberry）

話說2019年2月Burberry發表了FW19秋冬裝系列，時任設計師Riccardo Tisci忽發奇想，製作出一款在頸圈部份設置有粗大繩結的有帽衞衣，既具備拉索衞衣帽子功能，也是一個顯眼亮麗的頸繩裝飾。本來設計別具心思，誰不知當日有份參與Runway Show的超模Liz Kennedy，在Show後以"Suicide is Not Fashion"（自殺不是時裝）為題於IG帖文，指控Burberry這件繩索Hoodie不但令人想起絞刑的殘暴歷史，更間接鼓吹年青人自殺，不但引起公眾不安，於這個自殺成風的世代更堪稱有違道德。一時間網絡上討伐Burberry之聲此起彼落，雖然也有網民認為聲討者的行為「左膠」，但最終當時Burberry CEO Marco Gobbetti也就事件「跪低」，向公眾道歉，並將相關貨品全面下架。

無獨有偶，Givenchy設計總監Matthew Williams今次找來藝術家Joan Smith，而這畫的主題，正是描繪了死神。（Givenchy）

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反觀今次Givenchy的繩索銀器頸飾，雖然不是以真實麻繩製造，照道理來說不能用作自殺，但將繩索狀的東西掛在頸子部份，依據Diet Prada的理解，也同樣有瓜田李下之嫌，因此為免「躺着也中槍」，相關惹人誤會的設計應該可免則免為妙。

Raf Simons 2003年曾向Peter Saville和Joy Division致敬。（Raf Simons）

可見作為時裝設計師，有時究竟是Make Noise定還是Make Trouble，都當真是生死只差一線，強如Raf Simons 2003年向Peter Saville、Joy Division及New Order致敬的神級一季設計，放諸於這個草木皆兵的世代，亦隨時惹禍上身，事關Joy Division的靈魂人物Ian Curtis，正正是吊頸自殺離世的。