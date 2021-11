Alexander McQueen│出資救援倫敦社區藝術　何解英國設計會斷層？

最近英國一項名為「A Team Arts Education」的社區計劃,宣布受到Alexander McQueen的資金與技術支援,不禁讓人反思,何解擁有多間全球一等一時裝學府國家,需要業界單位出資,讓產業鏈延續?



一說到英國的時裝設計,相信不少都會知道是一個時裝人才輸出地,因為擁有著多間著名的時裝學院,當中包括中央聖馬丁藝術與設計學院(Central Saint Martins College of Art and Design)、倫敦時尚學院(London College of Fashion)、英國皇家藝術學院(Royal College of Art)與京斯頓大學(Kingston University)等等,每年更也孕育出大量時裝人才。英國的時裝設計學院,已經是國際知名,吸引世界各地的熱愛時裝年輕人前往修讀,在如此競爭性高的情況下,本土也是有著不少馳名的設計師相繼出現,不論是早年成名的Alexander McQueen、Vivienne Westwood與Paul Smith等等,以上提及的不是年過花甲就是英年早逝,以為英國後續無人?其實隨後也有Kim Jones、Phoebe Philo與John Galliano等等接上。不過對於一個時裝文化與史悠久的國家,加上又有自家時裝秀的舉辦,理應整條產業鏈得以延續。

不過最近就傳出Alexander McQueen自資救援倫敦的社區藝術活動「A Team Arts Education」,感受到英國時裝產業的隱憂。「A Team Arts Education」的舉辦地點,位於倫敦東部Tower Hamlet社區,此地正是創辦人Lee Alexander McQueen的家鄉。原來英國政府與當地部門,每年正在減少藝術預算與供應,整個社區的學校也轉向STEM科目(科學、技術、工程和數學)的發展,更取消偏重藝術的課程選項,直令英國藝術教育範疇愈來愈狹窄,加上疫情對文創企業的重創。因此希望藉著本土業界人士的團結,讓時裝紡織業與藝術領域得以延續,才會引發是次「A Team Arts Education」計劃,讓年輕人有機會接觸藝術領域,並且背負學校的責任。接下來的一年中,Alexander McQueen不單是出資支援整個計劃,更是提供相關的研討會和課程,同時針對青年群體和教師,包括時尚品牌的設計、紡織和刺繡團隊的現場體驗,在每個周未舉辦,當中可視作整個時裝產業的相關事項,亦是當地所取消的教育課程。另外會有不少合作夥伴,讓年輕人有機會接觸到企業的機會外,更可直接得到就業機會,同時又推動時尚行業人才多元化。

的確近年,成名的英國設計師大多都是向著國際品牌發展,反而英國本土的時候品牌雖不時出現,但人氣卻有很大的發展空間,而且倫敦的時裝週相較於紐約、米蘭與巴黎,起步亦是最遲(1983年開始),雖然有著一眾英國傳統品牌轉回倫敦舉辦時裝秀,但名氣與關注度也未很大迴響,也使英國漸漸變成一個時裝人才輸出國。