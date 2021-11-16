Alexander McQueen│出資救援倫敦社區藝術　何解英國設計會斷層？

最近英國一項名為「A Team Arts Education」的社區計劃，宣布受到Alexander McQueen的資金與技術支援，不禁讓人反思，何解擁有多間全球一等一時裝學府國家，需要業界單位出資，讓產業鏈延續？



Alexander McQueen 2021秋冬系列以「水」與「銀蓮花」為靈感。（Alexander McQueen）

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一說到英國的時裝設計，相信不少都會知道是一個時裝人才輸出地，因為擁有著多間著名的時裝學院，當中包括中央聖馬丁藝術與設計學院（Central Saint Martins College of Art and Design）、倫敦時尚學院（London College of Fashion）、英國皇家藝術學院（Royal College of Art）與京斯頓大學（Kingston University）等等，每年更也孕育出大量時裝人才。英國的時裝設計學院，已經是國際知名，吸引世界各地的熱愛時裝年輕人前往修讀，在如此競爭性高的情況下，本土也是有著不少馳名的設計師相繼出現，不論是早年成名的Alexander McQueen、Vivienne Westwood與Paul Smith等等，以上提及的不是年過花甲就是英年早逝，以為英國後續無人？其實隨後也有Kim Jones、Phoebe Philo與John Galliano等等接上。不過對於一個時裝文化與史悠久的國家，加上又有自家時裝秀的舉辦，理應整條產業鏈得以延續。

位於倫敦東部的年輕人計劃「A Team Arts Education」（Alexander McQueen）

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不過最近就傳出Alexander McQueen自資救援倫敦的社區藝術活動「A Team Arts Education」，感受到英國時裝產業的隱憂。「A Team Arts Education」的舉辦地點，位於倫敦東部Tower Hamlet社區，此地正是創辦人Lee Alexander McQueen的家鄉。原來英國政府與當地部門，每年正在減少藝術預算與供應，整個社區的學校也轉向STEM科目（科學、技術、工程和數學）的發展，更取消偏重藝術的課程選項，直令英國藝術教育範疇愈來愈狹窄，加上疫情對文創企業的重創。因此希望藉著本土業界人士的團結，讓時裝紡織業與藝術領域得以延續，才會引發是次「A Team Arts Education」計劃，讓年輕人有機會接觸藝術領域，並且背負學校的責任。接下來的一年中，Alexander McQueen不單是出資支援整個計劃，更是提供相關的研討會和課程，同時針對青年群體和教師，包括時尚品牌的設計、紡織和刺繡團隊的現場體驗，在每個周未舉辦，當中可視作整個時裝產業的相關事項，亦是當地所取消的教育課程。另外會有不少合作夥伴，讓年輕人有機會接觸到企業的機會外，更可直接得到就業機會，同時又推動時尚行業人才多元化。

其實Alexander McQueen多來一直提倡英國本土的創意藝術。（Alexander McQueen）

的確近年，成名的英國設計師大多都是向著國際品牌發展，反而英國本土的時候品牌雖不時出現，但人氣卻有很大的發展空間，而且倫敦的時裝週相較於紐約、米蘭與巴黎，起步亦是最遲（1983年開始），雖然有著一眾英國傳統品牌轉回倫敦舉辦時裝秀，但名氣與關注度也未很大迴響，也使英國漸漸變成一個時裝人才輸出國。